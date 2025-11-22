പൂഞ്ചിൽ മലയാളി സൈനികന് വീരമൃത്യു: പട്രോളിങ്ങിനിടെ കൊക്കയിൽ വീണു; വിടവാങ്ങിയത് മലപ്പുറം സ്വദേശി സജീഷ്
അവധി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി, ദിവസങ്ങൾക്കകം ദുരന്തവാർത്ത. മലപ്പുറത്തിന് കണ്ണീരായി സജീഷ്, 27 വർഷത്തെ സേവനം ബാക്കി വെച്ച് മടക്കം
Published : November 22, 2025 at 9:40 PM IST
ശ്രീനഗർ: ജമ്മു കശ്മീരിലെ പൂഞ്ചിൽ പട്രോളിങ്ങിനിടെ കൊക്കയിൽ വീണ് മലയാളി സൈനികൻ വീരമൃത്യു വരിച്ചു. മലപ്പുറം ഒതുക്കുങ്ങൽ ചെറുകുന്ന് സ്വദേശിയും സുബൈദാറുമായ കെ സജീഷാണ് മരിച്ചത്. വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം ബെഹ്റാംഗല്ലയിലെ സേരി മസ്താൻ മേഖലയിൽ തെരച്ചിൽ നടത്തുന്നതിനിടെയായിരുന്നു അപകടം.
ബെഹ്റാംഗല്ലയിലെ സേരി മസ്താൻ മേഖലയിൽ തെരച്ചിൽ സംഘത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുകയായിരുന്നു സജീഷ്. കുത്തനെയുള്ള ചരിവിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ കാൽ വഴുതി നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം ആഴത്തിലുള്ള കൊക്കയിലേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു. അപകടം നടന്നയുടൻ സൈന്യം രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തി സജീഷിനെ കൊക്കയിൽനിന്ന് പുറത്തെത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. നവംബർ 21ന് പട്രോളിങ്ങിനിടെ വീരമൃത്യു വരിച്ച സുബൈദാർ (ഓപ്പറേറ്റർ) കെ സജീഷിന് ആർമിയുടെ വൈറ്റ് നൈറ്റ് കോർപ്സ് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചു. ഈ ദുഃഖസാഹചര്യത്തിൽ കുടുംബത്തോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നുവെന്ന് വൈറ്റ് നൈറ്റ് കോർപ്സ് ജനറൽ ഓഫിസർ കമാൻഡിങ്ങും സേനാംഗങ്ങളും അറിയിച്ചു.
ഇരുപത്തിഏഴ് വർഷം മുൻപാണ് സജീഷ് സൈന്യത്തിൽ ചേർന്നത്. നീണ്ടകാലത്തെ സ്തുത്യർഹമായ സേവനത്തിന് ശേഷം വിരമിക്കാൻ അധികം കാലം ബാക്കിയില്ലാത്തപ്പോഴാണ് വിധി വില്ലനായി എത്തിയത്. ഒരു മാസം മുൻപാണ് സജീഷ് അവസാനമായി അവധിക്ക് നാട്ടിൽ വന്നുപോയത്. ഈ സമയത്ത് വീടിൻ്റെ പണികൾക്കും മറ്റും നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്നത് അദ്ദേഹമായിരുന്നു. നാട്ടിലെ പൊതുപ്രവർത്തനങ്ങളിലും സൗഹൃദങ്ങളിലും സജീവമായിരുന്ന സജീഷ്, അവധിക്ക് വരുമ്പോഴെല്ലാം നാട്ടുകാരുമായി അടുത്ത ബന്ധം കാത്തുസൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. തിരികെ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലാണ് നാടിനെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തി ദുരന്തവാർത്തയെത്തിയത്. ഭാര്യയും രണ്ട് മക്കളും അടങ്ങുന്നതാണ് സജീഷിൻ്റെ കുടുംബം.
ദുഷ്കരമായ ഭൂപ്രകൃതിയും വെല്ലുവിളികളും
ജമ്മു കശ്മീരിലെ പീർ പഞ്ചാൽ മേഖലയോട് ചേർന്നുള്ള പൂഞ്ച്, രജൗരി ജില്ലകൾ ഭീകരവാദികളുടെ നുഴഞ്ഞുകയറ്റ ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്ന അതീവ ജാഗ്രത മേഖലകളാണ്. അതിനാൽത്തന്നെ ഇവിടെ സൈന്യത്തിൻ്റെ പട്രോളിങ്ങും തെരച്ചിലും വളരെ ദുഷ്കരമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്. സജീഷ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ബെഹ്റാംഗല്ല പ്രദേശം കൊടും വനങ്ങളും ചെങ്കുത്തായ മലനിരകളും നിറഞ്ഞതാണ്. മഞ്ഞുവീഴ്ചയും തണുപ്പും നിറഞ്ഞ കാലാവസ്ഥയിൽ ഇത്തരം ഭൂപ്രദേശങ്ങളിലൂടെയുള്ള യാത്ര അതീവ അപകടകരമാണ്. ഭീകരവാദികൾ ഒളിച്ചിരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഗുഹകളും മലയിടുക്കുകളും സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് പലപ്പോഴും ഇത്തരം അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത്. സജീഷിൻ്റെ കാര്യത്തിലും സംഭവിച്ചത് ഇത്തരമൊരു ആകസ്മികമായ വീഴ്ചയാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം.
അഗ്നിവീറിൻ്റെ മരണം: അന്വേഷണം തുടങ്ങി
പൂഞ്ചിലെ മറ്റൊരു സംഭവത്തിൽ ഒരു അഗ്നിവീറും മരിച്ചു. പൂഞ്ചിലെ മെന്ദർ സെക്ടറിലെ ഫോർവേഡ് പോസ്റ്റിൽ ശനിയാഴ്ച ഡ്യൂട്ടിയിലായിരിക്കെ സ്വന്തം സർവീസ് റൈഫിളിൽനിന്ന് വെടിയേറ്റാണ് മരണം സംഭവിച്ചത്. ഇദ്ദേഹവും സംഭവസ്ഥലത്ത് വച്ചുതന്നെ മരിച്ചു. തോക്കിൽനിന്ന് അബദ്ധത്തിൽ വെടിയേറ്റതാണോ അതോ ആത്മഹത്യയാണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. സർവീസ് റൈഫിളിൽനിന്ന് വെടിയേൽക്കുക എന്നത് അസാധാരണമല്ലെങ്കിലും, മരണകാരണം കൃത്യമായി ഉറപ്പുവരുത്താൻ ഫോറൻസിക് പരിശോധനയും കോർട്ട് ഓഫ് എൻക്വയറിയും സൈന്യം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിർത്തി മേഖലകളിലെ കഠിനമായ ജോലി സാഹചര്യങ്ങളും മാനസിക സമ്മർദവും സൈനികരെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതും പരിശോധന വിധേയമാകും. ഒരേ ദിവസം പൂഞ്ച് ജില്ലയിൽ രണ്ട് സൈനികർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായത് സേനയ്ക്കും വലിയ ആഘാതമാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്.
