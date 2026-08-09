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നിയമനടപടി ശക്തമാക്കി ബാരാമുള്ള പൊലീസ്; തീവ്രവാദ ബന്ധമുള്ള 69.82 ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടുന്നതിന് ഉത്തരവ്

നിയമവിരുദ്ധവും ദേശവിരുദ്ധവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെ നിയമനടപടി ശക്തമാക്കി ബാരാമുള്ള പൊലീസ്. 73 ചതുരശ്ര അടി വിസ്‌തീർണ്ണമുള്ള ഭൂമി കണ്ടുകെട്ടുന്നതിന് ഉത്തരവ്. അറസ്റ്റ് വാറണ്ടും ലഭിച്ചു.

BARAMULLA POLICE JAMMU AND KASHMIR NIA COURT ASSETS WERE CONFISCATED
Baramulla Police strengthen legal action (ANI)
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By ANI

Published : August 9, 2026 at 12:20 PM IST

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ശ്രീനഗർ: ബാരാമുള്ളയിലെ ചന്ദൂസ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത തീവ്രവാദ സ്വഭാവമുള്ള കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സോപോറിലെ എൻഐഎ കോടതിയുടെ ജപ്‌തി ഉത്തരവ് . ചന്ദൂസയിലെ കവ്ഹർ ബാലയിൽ താമസിക്കുന്ന യാർ മുഹമ്മദ് ഫംദയുടെ മകൻ പർവൈസ് അഹമ്മദ് ഫംദയുടെ ഭൂമിയാണ് കണ്ടുകെട്ടുന്നതിന് കോടതിയിൽ നിന്ന് ഉത്തരവ് ലഭിച്ചത്. ഏകദേശം 73 ചതുരശ്ര അടി വിസ്‌തീർണ്ണമുള്ള ഭൂമിയാണിതെന്ന് പൊലീസ് പുറത്തിറക്കിയ പത്രക്കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞു.

നിയമവിരുദ്ധവും ദേശവിരുദ്ധവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെ തുടർച്ചയായ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിവരുന്ന ബാരാമുള്ള പൊലീസിനാണ് കേസിൻ്റെ അന്വേഷണ ചുമതല. 2005 ലെ സെക്ഷൻ 2/3 എഗ്രസ് ആൻഡ് ഇൻ്റേണൽ മൂവ്‌മെൻ്റ് ഓർഡിനൻസ് (EIMCO) ആക്‌ട്, രൺബീർ പീനൽ കോഡ് എന്നിവ പ്രകാരം സെക്ഷൻ 120-B, 121, 1967 ലെ നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ (തടയൽ) ആക്ട് (UAPA) സെക്ഷൻ 13 എന്നിവ പ്രകാരമാണ് നടപടി.

കണ്ടുകെട്ടുന്ന സ്വത്തിന് അറുപത്തിയൊമ്പത് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് (69,82,550) രൂപയാണ് വില കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ആവശ്യമായ മൂല്യനിർണ്ണയ സർട്ടിഫിക്കറ്റും അറസ്റ്റ് വാറണ്ടും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതേ കേസിൽ, മറ്റൊരു പ്രതിയായ ചന്ദൂസയിലെ രാജ്പോറയിൽ താമസിക്കുന്ന അബ്‌ദുൾ അഹദ് ഭട്ടിൻ്റെ മകൻ അബ്‌ദുൾ റാഷിദ് ഭട്ടിനെതിരെ സോപോറിലെ എൻ‌ഐ‌എ കോടതിയിൽ നിന്ന് ബാരാമുള്ള പൊലീസ് അറസ്റ്റ് വാറണ്ട് നേടി. നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നതിനെതിരെയാണ് നടപടി. ശനിയാഴ്‌ച, കൗണ്ടർ ഇൻ്റലിജൻസ് കശ്‌മീർ (സി‌ഐ‌കെ) ജമ്മു കശ്‌മീരിലെ അനന്ത്‌നാഗ്, ഷോപ്പിയാൻ, ബാരാമുള്ള ജില്ലകളിലായി ഒന്നിലധികം സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരേസമയം തിരച്ചിൽ നടത്തി.

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അനന്ത്‌നാഗിലെ ഹില്ലർ ഷഹാബാദ് പ്രദേശത്തെ ഒരു വീട്ടിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ, ഡപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പൊലീസ് (ഡിവൈഎസ്പി) ഫാറൂഖ് അഹമ്മദിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സിഐകെ സംഘം രണ്ട് ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തു. ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 153 എ, 505, നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ (തടയൽ) നിയമത്തിലെ (യുഎപിഎ) സെക്ഷൻ 13, 18 എന്നിവ പ്രകാരം സിഐകെ കശ്‌മീർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത എഫ്‌ഐആർ നമ്പർ 03/2023 പ്രകാരമാണ് പിടിച്ചെടുത്തതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. പിടിച്ചെടുത്ത വസ്‌തുക്കൾ കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിനായി വിശദമായ ഫോറൻസിക് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കും.

കനത്ത സുരക്ഷ

അമർനാഥ് യാത്ര കാരണം ജമ്മു-ശ്രീനഗർ ദേശീയ പാത ഇതിനകം തന്നെ അതീവ ജാഗ്രതയിലാണ്. യാത്രാ വാഹനങ്ങൾ ദേശീയപാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത്, സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാൽ മറ്റ് വാഹനങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനമില്ല. വരാനിരിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് മുഴുവൻ പ്രദേശത്തും സുരക്ഷ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ജമ്മു കശ്‌മീരിലെ പൂഞ്ച് ജില്ലയിലെ സുരൻകോട്ട് മേഖലയിലെ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഭീകരരുടെ നീക്കങ്ങൾ സംശയിക്കുന്നതായി രഹസ്യ വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് സുരക്ഷാ സേന ചൊവ്വാഴ്‌ച വ്യാപക തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചിരുന്നു.

വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ജമ്മു കശ്‌മീർ പൊലീസിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഗ്രൂപ്പ് (എസ്ഒജി) ഉദ്യോഗസ്ഥർ, രാഷ്ട്രീയ റൈഫിൾസിൻ്റെ സൈനികരുടെ സഹായത്തോടെ, ധാരാ സാംഗ്ല, ഗുജ്ജർ നാർ, ഖേരോവാലി ധോക്ക് പ്രദേശങ്ങളിലും സമീപ വനപ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിലും തെരച്ചിൽ നടത്തിയിരുന്നു. നിബിഡ വനപ്രദേശത്ത് സംശയിക്കപ്പെടുന്ന തീവ്രവാദികളുടെ രഹസ്യ നീക്കത്തെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളെ തുടർന്നാണ് ഓപ്പറേഷൻ ആരംഭിച്ചതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

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TAGGED:

BARAMULLA POLICE
JAMMU AND KASHMIR
NIA COURT
ASSETS WERE CONFISCATED
SEIZED JAMMU KASHMIR LAND

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