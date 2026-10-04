വ്യാജ തൊഴിൽ തട്ടിപ്പ്: മുൻ കശ്മീർ പീപ്പിൾസ് ഫ്രണ്ട് ചെയർമാനും അഭിഭാഷകനും അറസ്റ്റിൽ
പ്രതികൾക്കെതിരെ പൊലീസ് ഒന്നിലധികം എഫ്ഐആറുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്
Published : October 4, 2026 at 3:00 PM IST
ശ്രീനഗർ: വ്യാജ നിയമന ആരോപണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനെയും അഭിഭാഷകനെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജമ്മു കശ്മീർ പൊലീസ്. ജമ്മു കശ്മീർ പീപ്പിൾസ് ഫ്രണ്ട് ചെയർമാനും പിന്നീട് നാഷണൽ കോൺഫറൻസിൽ ചേരുകയും ചെയ്ത രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ ഫിർദൗസ് നബി, അഭിഭാഷകനായ ജഹാംഗീർ അഹമ്മദ് ദാർ എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്.
കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിയുടെയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്തെ പൊലീസ് ഡയറക്ടർ ജനറലിൻ്റെയും ഒപ്പോടുകൂടിയ വ്യാജ കത്തുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്പെഷ്യൽ പൊലീസ് ഓഫീസർമാരെ നിയമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്നാരോപിച്ചാണ് മധ്യ കശ്മീരിൽ ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇരുവരും ബുദ്ഗാം ജില്ലയിലെ ബീർവ സ്വദേശികളാണ്.
ബുഡ്ഗാം ജില്ലയിലെ വിവിധ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പത്തോളം യുവാക്കൾക്ക് കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള ഉത്തരവിലൂടെ എസ്.പി.ഒ തസ്തി കകളിൽ നിയമനം നൽകാമെന്ന് വ്യാജ കത്തുകൾ കാണിച്ച് വിശ്വസിപ്പിക്കുകയും ഇവരിൽ നിന്ന് വലിയ തുക പ്രതികൾ തട്ടിയെടുക്കുകയുമായിരുന്നു.
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കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ വ്യാജ സീലുകൾ പതിച്ച ഒരു ഔദ്യോഗിക കത്താണ് പൊലീസ് അന്വേഷണത്തിനിടെ പിടിച്ചെടുത്ത പ്രധാന തെളിവുകളിലൊന്ന്. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി ഗോവിന്ദ് മോഹൻ ജമ്മു കശ്മീർ പൊലീസ് ഡയറക്ട ർ ജനറൽ നളിൻ പ്രഭാതിന് അയച്ചതെന്ന രീതിയിലാണ് ഈ കത്ത് തയ്യാറാക്കിയിരുന്നത്.
ബുദ്ഗാമിലെ വിവിധ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പത്ത് യുവാക്കളെ പൊലീസിൽ സ്പെഷ്യൽ പൊലീസ് ഓഫീസർമാരായി നിയമിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതായിരുന്നു ഈ വ്യാജ കത്തുകൾ. പ്രതികൾക്കെതിരെ പൊലീസ് ഒന്നിലധികം എഫ്ഐആറുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഇവർക്കെതിരെ സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ വ്യാജ തൊഴിൽ നിയമനങ്ങൾ, വ്യാജ ക്ഷേമ സബ്സിഡികൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ പരാതികൾ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം വിപുലീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ കേസിൽ കൂടുതൽ അറസ്റ്റുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്ന് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമക്കി.
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