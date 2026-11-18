കീഴടങ്ങാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല; തലയ്ക്ക് 15 ലക്ഷം വിലയിട്ട മുൻനിര ലഷ്കര് തലവൻ ലത്തീഫ് ഭട്ടിനെ വധിച്ച് സൈന്യം
15 ലക്ഷം രൂപ പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന ഭട്ട് താഴ്വരയിലെ അവസാനത്തെ ലഷ്കർ ഇ തൊയ്ബ ഭീകരരിൽ ഒരാളായിരുന്നു. Top LeT Terrorist Lateef Bhat Killed In Encounter After Refusing To Surrender
Published : November 18, 2026 at 9:46 AM IST
ശ്രീനഗർ: കശ്മീരിൽ ഭീകരവിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തിൽ സുരക്ഷാസേനയ്ക്ക് വൻ വിജയം. കശ്മീർ താഴ്വരയിൽ അവശേഷിച്ചിരുന്ന മുൻനിര ലഷ്കറെ തൊയ്ബ ഭീകരരിലൊരാളായ ലത്തീഫ് ഭട്ടിനെ കുൽഗാം ജില്ലയിൽ നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിൽ സുരക്ഷാസേന വധിച്ചു. തലയ്ക്ക് 15 ലക്ഷം രൂപ പ്രതിഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന കുപ്രസിദ്ധ ഭീകരനാണ് ലത്തീഫ് ഭട്ട്. കീഴടങ്ങാനുള്ള സുരക്ഷാസേനയുടെ നിർദേശം നിരസിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഇന്ന് രാവിലെ ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായത്.
കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച സുരക്ഷാസേനയുമായുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ നിന്ന് ഇയാൾ തന്ത്രപൂർവ്വം രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. തുടർന്ന് പ്രദേശം പൂർണമായും വളഞ്ഞ് നടത്തിയ ശക്തമായ തിരച്ചിലിനൊടുവിലാണ് ഭീകരനെ സൈന്യം വധിച്ചത്. ലത്തീഫ് പള്ളിക്കുള്ളിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വളരെ അധികം മുൻകരുതലുകളോടെയാണ് ഓപ്പറേഷൻ നടപ്പാക്കിയതെന്നും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ചൗധരി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
സുരക്ഷാ സേന വീഡിയോ കോളിലൂടെ ലത്തീഫിനോട് പുറത്തുവന്ന് കീഴടങ്ങണമെന്നും തങ്ങൾ സഹോദരങ്ങളെപ്പോലെയാണെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ കീഴടങ്ങാൻ തയ്യാറല്ലെന്നും ദൈവം പറയുന്നതനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നുമാണ് ഭീകരൻ മറുപടി നൽകിയത്. മതപരമായ ആരാധനാലയമായതിനാൽ കെട്ടിടത്തിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ സൈന്യം അതീവ സംയമനം നേരത്തെ പാലിച്ചിരുന്നു.
തന്ത്രപ്രധാനമായ സ്ഥലമായതിനാൽ വെടിവയ്പ് നിർത്തിവച്ച് ഭീകരനെ പുറത്തിറക്കി ജീവനോടെ പിടികൂടാനായിരന്നു സൈന്യത്തിൻ്റെ പദ്ധതി. കീഴടങ്ങാൻ തയാറായില്ലെങ്കിൽ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിച്ച ശേഷം സൈന്യം വീണ്ടും വെടിവയ്പ്പിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിനുപിന്നാലെ കീഴടങ്ങാൻ തയ്യാറാകാത്ത പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഏറ്റുമുട്ടലില് വധിച്ചത്.
#Encounter started with terrorists and Joint party of JKP and SF in Kulgam. @JmuKmrPolice— Kashmir Zone Police (@KashmirPolice) November 17, 2026
സിആർപിഎഫ് സംഘത്തിന് നേരെയുള്ള ആക്രമണത്തിൻ്റെ മുഖ്യസൂത്രധാരൻ
VIDEO | Jammu and Kashmir: Security checks intensified in Kulgam after an encounter broke out between security forces and terrorists. A terrorist was killed in the district in a gunfight two days ago. #Kulgam #JammuAndKashmir (Visuals deferred by unspecified time) (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) November 18, 2026
വ്യാപക തെരച്ചിലും മുൻ ഏറ്റുമുട്ടലുകളും
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മറ്റു ഭീകരരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി പ്രദേശത്ത് കൂടുതൽ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിന്യസിക്കുകയും കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ജൂലായിൽ കുൽഗാമിൽ രണ്ട് ഇതരസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ വെടിയേറ്റു മരിച്ചതിന് ശേഷം പ്രദേശത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആദ്യത്തെ പ്രധാന ഭീകരാക്രമണമാണിത്. നവംബർ 11ലെ ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ സിആർപിഎഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ സന്തോഷ് ചന്ദ്രു, രാകേഷ് ദാസ്, സോംവീർ സിങ് എന്നിവരുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
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