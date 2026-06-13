'തീവ്രവാദം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ മുസ്ലീങ്ങളും ആഘാതം അനുഭവിച്ചു'; കശ്മീരി പണ്ഡിറ്റുകളെ തിരികെ എത്തിക്കാനൊരുങ്ങി സർക്കാർ
ഷേർ-ഇ-കാശ്മീർ ഇൻ്റർനാഷണൽ കൺവെൻഷൻ സെൻ്ററിൽ നടന്ന ഗ്ലോബൽ കശ്മീരി പണ്ഡിറ്റ് കോൺക്ലേവ് എന്ന പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായാണ് തീരുമാനം.
Published : June 13, 2026 at 7:51 PM IST
ശ്രീനഗർ: കശ്മീരി പണ്ഡിറ്റുകളെ തിരികെ എത്തിക്കാൻ പാനൽ രൂപീകരിക്കാനൊരുങ്ങി ജമ്മു കശ്മീർ സർക്കാർ. കശ്മീരി പണ്ഡിറ്റുകളും സർക്കാർ പ്രതിനിധികളും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു പാനൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉപദേഷ്ടാവ് നാസിർ അസ്ലം വാനി പറഞ്ഞു. ഷേർ-ഇ-കാശ്മീർ ഇൻ്റർനാഷണൽ കൺവെൻഷൻ സെൻ്ററിൽ നടന്ന ഗ്ലോബൽ കശ്മീരി പണ്ഡിറ്റ് കോൺക്ലേവ് എന്ന പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായാണ് തീരുമാനം. ശ്രീനഗറിലെ ദാൽ തടാകക്കരയിൽ കുടിയിറക്കപ്പെട്ട കശ്മീരി പണ്ഡിറ്റുകളും കോൺക്ലേവിൽ പങ്കെടുത്തു.
"സർക്കാർ തലത്തിൽ, ഞങ്ങൾ സുപ്രീം കമ്മിറ്റി പുനഃസ്ഥാപിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ച് ഒരു തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടിവരും. അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ചില അംഗങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ പരസ്പരം സംസാരിച്ച് ഒരു വഴി കണ്ടെത്തും. സർക്കാർ തലത്തിൽ, സുപ്രീം കമ്മിറ്റി പുനഃസ്ഥാപിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു," സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കവെ വാനി പറഞ്ഞു. സഭ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനായി ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണർ മനോജ് സിൻഹയെയും മുഖ്യമന്ത്രിയെയും ഉടൻ സമീപിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
Today I addressed the Global Kashmiri Pandit Conclave, attended by distinguished personalities of the Kashmiri Pandit community from India & abroad. A moment of transformation is here. Those once uprooted from their homeland return & this homecoming is the truest victory. pic.twitter.com/Nem1GgIu0k— Office of LG J&K (@OfficeOfLGJandK) June 13, 2026
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1990-ൽ താഴ്വര വിട്ടുപോകുന്നതിനുമുമ്പ് മുസ്ലീങ്ങളും കാശ്മീരി പണ്ഡിറ്റുകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ വിവരിക്കാൻ 'പീർ വേർ' (സൂഫികളുടെ താഴ്വര) എന്ന കാശ്മീർ വിശേഷണം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചത്. പുനരധിവാസം, പ്രധാനമന്ത്രി പാക്കേജ്, ട്രാൻസിറ്റ് ക്യാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കാശ്മീരി പണ്ഡിറ്റുകളുടെ തിരിച്ചുവരവ് സാധ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള സുപ്രീം കമ്മിറ്റി എന്നിങ്ങനെ സർക്കാർ തലത്തിൽ നിരവധി ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
1990-കളിൽ തീവ്രവാദം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ, കാശ്മീ പണ്ഡിറ്റുകൾ മാത്രമല്ല, മുസ്ലീങ്ങളും അതിൻ്റെ ആഘാതം അനുഭവിച്ചുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പരസ്പരം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് തുടർന്നാൽ, നമുക്ക് ഒരു പരിഹാരത്തിലെത്താൻ കഴിയില്ല. അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണമെന്നാണ് അഭ്യർഥനയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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