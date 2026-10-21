ആപ്പിൾ സംസ്കരണ പദ്ധതി പാളി; ജമ്മു കശ്മീരിനോട് 4.16 കോടി രൂപ തിരിച്ചുചോദിച്ച് കേന്ദ്രം
പഴങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ആപ്പിൾ, തരംതിരിച്ച് ഗുണനിലവാരമനുസരിച്ച് വേർതിരിച്ച് പാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സംയോജിത പാക്ക് ഹൗസ് സ്ഥാപിക്കാനായി അനുവദിച്ച തുകയുടെ തിരിച്ചടവാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്
Published : October 21, 2026 at 1:16 PM IST
ശ്രീനഗർ: രണ്ട് പതിറ്റാണ്ട് മുമ്പ് കേന്ദ്രസർക്കാർ അനുമതി നൽകിയ ഹോർട്ടികൾച്ചർ അടിസ്ഥാനസൗകര്യ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടതോടെ ജമ്മു കശ്മീർ സർക്കാരിനോട് 4.16 കോടി രൂപ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്രം. പഴങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ആപ്പിൾ, തരംതിരിച്ച് ഗുണനിലവാരമനുസരിച്ച് വേർതിരിച്ച് പാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സംയോജിത പാക്ക് ഹൗസ് സ്ഥാപിക്കാനായി അനുവദിച്ച തുകയുടെ തിരിച്ചടവാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അനുവദിച്ച തുകയ്ക്കൊപ്പം 10 ശതമാനം പലിശയും ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് കേന്ദ്ര ഏജൻസിയായ അഗ്രികൾച്ചറൽ ആൻഡ് പ്രോസസ്സ് ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് എക്സ്പോർട്ട് ഡെവലപ്മെൻ്റ് അതോറിറ്റി നടപടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
2005-ൽ കേന്ദ്ര വാണിജ്യ-വ്യവസായ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിൽ എപിഇഡിഎയാണ് പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നൽകിയത്. 3.88 കോടി രൂപ ചെലവ് കണക്കാക്കിയായിരുന്നു പദ്ധതി. ജമ്മു കശ്മീർ ഹോർട്ടികൾച്ചറൽ പ്രൊഡ്യൂസ് മാർക്കറ്റിങ് ആൻഡ് പ്രോസസിങ് കോർപ്പറേഷനായിരുന്നു നിർമാണച്ചുമതല. മേഖലയിലെ പഴങ്ങളുടെ വിപണനസാധ്യത വർധിപ്പിക്കുകയും വിളവെടുപ്പിന് ശേഷമുള്ള സംസ്കരണ- സംഭരണ സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം.
ഔദ്യോഗിക രേഖകൾ പ്രകാരം, കരാർ ഒപ്പിട്ടതിന് പിന്നാലെ 2005 സെപ്റ്റംബറിൽ പദ്ധതിയുടെ ആദ്യ ഗഡുവായി 1.42 കോടി രൂപ എപിഇഡിഎ അനുവദിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, നിശ്ചയിച്ച സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കാനായില്ല. പലതവണ സമയപരിധി നീട്ടിയിട്ടും പദ്ധതി യാഥാർഥ്യമായില്ല. അവസാനമായി അനുവദിച്ച സമയപരിധി 2022 ജൂണിലായിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് ജമ്മു കശ്മീർ സർക്കാരും കേന്ദ്ര ഏജൻസിയും തമ്മിലുള്ള ധാരണാപത്രം റദ്ദാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്.
സമയപരിധികൾ പലതവണ നീട്ടി; പദ്ധതി മുടങ്ങി
കാലതാമസം, നിർമാണച്ചെലവിലെ വർധന, പാക്ക് ഹൗസിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട സാങ്കേതികവിദ്യ കാലഹരണപ്പെട്ടത് എന്നിവയാണ് പദ്ധതി റദ്ദാക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങളായി ഔദ്യോഗിക രേഖകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ആപ്പിൾ പാക്കിങ്ങിനായി നിലവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നിർദിഷ്ട പദ്ധതിയിലെ സാങ്കേതികവിദ്യ കാലഹരണപ്പെട്ടതായും രേഖകളിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
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പദ്ധതി പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നതിൽ കശ്മീർ ഹോർട്ടികൾച്ചറൽ പ്രൊഡ്യൂസ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ പരാജയപ്പെട്ടതായി എപിഇഡിഎ വിലയിരുത്തി. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അനുവദിച്ച ആദ്യ ഗഡുവായ 1.42 കോടി രൂപയും അതിനുള്ള 10 ശതമാനം പലിശയും തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. 2017-ലെ ജനറൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റൂൾസിലെ ചട്ടം 231 ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് നടപടി. പലിശയടക്കം 4.16 കോടി രൂപയിലധികം തിരിച്ചടയ്ക്കണമെന്നാണ് കേന്ദ്ര ഏജൻസിയുടെ ആവശ്യം.
2023 മുതൽ കത്തുകൾക്ക് മറുപടിയില്ലെന്ന് എപിഇഡിഎ
പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2023 മുതൽ അയച്ച ഓർമപ്പെടുത്തലുകൾക്ക് ജമ്മു കശ്മീർ സർക്കാർ മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും എപിഇഡിഎയുടെ രേഖകൾ പറയുന്നു. പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിൽ വീഴ്ചയുണ്ടായാൽ കേന്ദ്രത്തിൽനിന്ന് ലഭിച്ച തുക തിരിച്ചുനൽകേണ്ടിവരുമെന്ന് ഹോർട്ടികൾച്ചർ വകുപ്പിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. അനുവദിച്ച ഫണ്ട് നിർദിഷ്ട പദ്ധതിക്കായി മാത്രമേ വിനിയോഗിക്കാനാകൂവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
പദ്ധതി നടപ്പാക്കേണ്ട ഏജൻസിക്ക് തുക മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തേക്കോ പദ്ധതിയിലേക്കോ വകയിരുത്താൻ കഴിയുമെങ്കിലും, നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ പലിശ ഒഴിവാക്കാനാകുമോയെന്ന കാര്യം പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. പലിശയിളവ് തേടി ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയത്തെ സമീപിക്കുന്ന കാര്യം സർക്കാർ പരിഗണിച്ചേക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഏഴ് ലക്ഷം കുടുംബങ്ങളുടെ ഉപജീവനമാർഗമാണ് ഹോർട്ടികൾച്ചർ
ജമ്മു കശ്മീരിൻ്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിൽ നിർണായക സ്ഥാനമാണ് ഹോർട്ടികൾച്ചർ മേഖലയ്ക്കുള്ളത്. ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഏഴ് ലക്ഷത്തിലധികം കുടുംബങ്ങളിലെ ഏകദേശം 35 ലക്ഷം ആളുകൾ ഈ മേഖലയെ ആശ്രയിച്ചാണ് കഴിയുന്നത്. കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്തിൻ്റെ മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പാദനത്തിൽ ഏകദേശം 10 ശതമാനം സംഭാവന നൽകുന്ന മേഖലയിൽനിന്ന് പ്രതിവർഷം ഏകദേശം 10,000 കോടി രൂപയുടെ വരുമാനം ലഭിക്കുന്നതായാണ് കണക്ക്. ഒരു ഹെക്ടർ പഴത്തോട്ടം പ്രതിവർഷം ഏകദേശം 400 തൊഴിൽദിനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതായും ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണക്കാക്കുന്നു.
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