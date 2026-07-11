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ഭരണകക്ഷിയെ പിളർത്താൻ ബിജെപി ശ്രമിക്കുന്നു, എംഎൽഎമാർക്ക് 30 കോടി വരെ വാഗ്ദാനം: ഗുരുതര ആരോപണവുമായി ഒമർ അബ്‌ദുള്ള

ശ്രീനഗറിലെ ഹസ്രത്‌ബാലിൽ നടന്ന ഒരു റാലിക്കിടെയാണ് ഒമർ അബ്‌ദുള്ള ഗുരുതര ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചത്. പണം വാങ്ങി കൂറുമാറാൻ ഒരു എംഎൽഎ പോലും തയ്യാറല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

OMAR ABDULLAH SLAMS BJP JAMMU KASHMIR CM OMAR ABDULLAH AGAINST BJP OMAR ABDULLAH ALLEGATION ON BJP
Jammu and Kashmir CM Omar Abdullah and NC President Farooq Abdullah at a gathering in Srinagar (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 11, 2026 at 5:07 PM IST

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ശ്രീനഗർ: ജമ്മു കശ്മീരിലെ നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് (എൻസി) സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ ബിജെപി കുതിരക്കച്ചവടത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നതായി മുഖ്യമന്ത്രി ഒമർ അബ്‌ദുള്ളയുടെ ഗുരുതര ആരോപണം. പാർട്ടി എംഎൽഎമാരെ കോടികളും മന്ത്രിസ്ഥാനങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് കൂറുമാറ്റാൻ ബിജെപി നേതാക്കൾ അടച്ചിട്ട മുറികളിൽ ചർച്ച നടത്തുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി. ശ്രീനഗറിലെ ഹസ്രത്ബാലിൽ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് സ്ഥാപകൻ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് അബ്‌ദുള്ളയുടെ ഭാര്യ ബീഗം അക്ബർ ജഹാന്റെ ചരമവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന റാലിയിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ബിജെപിക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചത്. ജമ്മു മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് എംഎൽഎയെ ബിജെപിയുടെ മുതിർന്ന ഭാരവാഹിയും സുപ്രീം കോടതി അഭിഭാഷകനുമായ വ്യക്തി നേരിട്ട് സമീപിച്ചതായി ഒമർ അബ്‌ദുള്ള പറഞ്ഞു. പാർട്ടി വിട്ടുവന്നാൽ 20 മുതൽ 30 കോടി രൂപ വരെയും, മന്ത്രിസ്ഥാനവും, ജമ്മു കശ്മീരിന് സംസ്ഥാന പദവി പുനഃസ്ഥാപിക്കുമെന്ന വാഗ്ദാനവുമാണ് ഇവർ നൽകിയത്.

OMAR ABDULLAH SLAMS BJP JAMMU KASHMIR CM OMAR ABDULLAH AGAINST BJP OMAR ABDULLAH ALLEGATION ON BJP
ശ്രീനഗറിലെ കൺവെൻഷൻ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന ഒമർ അബ്‌ദുള്ള (ETV Bharat)

'ഞങ്ങളുടെ ക്ഷമയെയും മൗനത്തെയും നിങ്ങൾ പരിഹാസവിഷയമാക്കിയിരിക്കുന്നു. നാഷണൽ കോൺഫറൻസിനെ പിളർത്താൻ ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ പണം ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന് വളരെ കുറഞ്ഞ വിലയേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് അവർ കരുതുന്നത്. 30 കോടി രൂപയ്‌ക്കോ 100 കോടി രൂപയ്‌ക്കോ വേണ്ടിപ്പോലും കൂറുമാറാൻ ഒരു എംഎൽഎ പോലും തയ്യാറല്ല', എന്ന് ഒമർ അബ്‌ദുള്ള വ്യക്തമാക്കി.

OMAR ABDULLAH SLAMS BJP JAMMU KASHMIR CM OMAR ABDULLAH AGAINST BJP OMAR ABDULLAH ALLEGATION ON BJP
കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് പ്രവർത്തകർ (ETV Bharat)

ബിജെപിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനം

തുടർന്ന് ജമ്മു കശ്‌മീരിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിപ്പിലും സംസ്ഥാന പദവി സംബന്ധിച്ച വാഗ്‌ദാനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്‌തതിലും ബിജെപിക്കെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രി രൂക്ഷവിമർശനം ഉന്നയിച്ചു. 'തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുശേഷം സംസ്ഥാന പദവി പുനഃസ്ഥാപിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ അവർക്ക് ഉറപ്പുനൽകിയിരുന്നു. ഇനി എത്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നടത്താൻ പോകുന്നത്? ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളും വേണം. എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു പഞ്ചായത്ത്, തദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ അനുയോജ്യമായ സമയത്ത് നടക്കും. ആ അനുയോജ്യമായ സമയം ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും', എന്ന് ഒമർ അബ്‌ദുള്ള പറഞ്ഞു.

OMAR ABDULLAH SLAMS BJP JAMMU KASHMIR CM OMAR ABDULLAH AGAINST BJP OMAR ABDULLAH ALLEGATION ON BJP
കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് പ്രവർത്തകർ (ETV Bharat)

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ജമ്മു കശ്‌മീരിൻ്റെ സംസ്ഥാന പദവി പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡൽഹിയിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന പ്രതിഷേധത്തിന് മുന്നോടിയായി, നൂറുകണക്കിന് നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് നിയമസഭാംഗങ്ങളും തൊഴിലാളികളും ദാൽ തടാകക്കരയിലുള്ള ഷെയ്ഖ് അബ്‌ദുള്ളയുടെ ശവകുടീരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇടത്തിൽ ഒത്തുകൂടി. വളരെ നീണ്ട കൺവൻഷനായിരുന്നു സ്ഥലത്ത് നടന്നത്. എന്നാൽ ബിജെപിക്കെതിരായ വിമർശനത്തിന് പിന്നാലെ ജമ്മു കാശ്‌മീർ രാഷ്‌ട്രീയത്തിൽ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിതെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

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TAGGED:

OMAR ABDULLAH SLAMS BJP
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OMAR ABDULLAH AGAINST BJP
OMAR ABDULLAH ALLEGATION ON BJP
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