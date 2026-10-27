ജമ്മു കശ്മീരിൽ മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടന; നാല് പുതിയ മന്ത്രിമാർ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു
നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ എത്തി രണ്ട് വർഷം പൂർത്തിയാകുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മന്ത്രിസഭാ വികസനം നടക്കുന്നത്
Published : October 27, 2026 at 12:15 PM IST
ശ്രീനഗർ: ജമ്മു കശ്മീർ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമർ അബ്ദുല്ലയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മന്ത്രിസഭ പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചു. നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് നേതാക്കളായ ഷമീമ ഫിർദൗസ്, അലി സാഗർ, മിർ സൈഫുല്ല, അൽതാഫ് കാലു എന്നിവർ പുതിയ മന്ത്രിമാരായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു. ലോക് ഭവനിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ലഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണർ മനോജ് സിൻഹ പുതിയ മന്ത്രിമാർക്ക് സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു.
നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ എത്തി രണ്ട് വർഷം പൂർത്തിയാകുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മന്ത്രിസഭാ വികസനം നടക്കുന്നത്. മന്ത്രിമാരായ ജാവേദ് റാണ, സതീഷ് ശർമ എന്നിവരെ മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഇടിവി ഭാരത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് സതീഷ് ശർമയെ ഒഴിവാക്കിയതായി ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ ചൊവ്വാഴ്ച സ്ഥിരീകരിച്ചത്. എന്നാൽ ജാവേദ് റാണയെയാണോ അതോ മറ്റേതെങ്കിലും മന്ത്രിയെയാണോ പുതിയ ആളുകൾക്ക് അവസരം നൽകാനായി പുറത്താക്കുക എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല.
Srinagar, Jammu and Kashmir: Ali Mohammad Sagar took oath as a minister during the Jammu and Kashmir Cabinet expansion and reshuffle ceremony at Lok Bhavan https://t.co/7EOcw02pkB— IANS (@ians_india) October 27, 2026
പുതിയതായി മന്ത്രിസഭയിൽ എത്തുന്നവർക്ക് നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് നേതൃത്വത്തിൽ നിന്ന് തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി വൈകിയാണ് അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചത്. കുപ്വാരയിൽ നിന്നുള്ള നാല് തവണ എംഎൽഎയായ മിർ സൈഫുല്ല തന്നെ മന്ത്രിസഭയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിന് പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ ഫാറൂഖ് അബ്ദുല്ലയോട് നന്ദി അറിയിച്ചു. 2019ലെ പുനഃസംഘടനാ നിയമപ്രകാരം 90 അംഗങ്ങളുള്ള ജമ്മു കശ്മീർ നിയമസഭയിൽ ആകെ അംഗബലത്തിൻ്റെ 10 ശതമാനം പേർക്ക് മാത്രമേ മന്ത്രിസഭയുടെ ഭാഗമാകാൻ കഴിയൂ. മുഖ്യമന്ത്രിയെ കൂടാതെ പരമാവധി എട്ട് മന്ത്രിമാരെ മാത്രമേ സർക്കാരിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.
അതേസമയം സംസ്ഥാന പദവി ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ സർക്കാരിൽ ചേരാൻ കോൺഗ്രസ് വിസമ്മതിച്ചു. ജമ്മു കശ്മീർ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ താരിഖ് ഹമീദ് കാരയ്ക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി ഉമർ അബ്ദുല്ല മന്ത്രിസ്ഥാനം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ സർക്കാരിൽ ചേരാൻ വിസമ്മതിച്ച അദ്ദേഹം സർക്കാരിനുള്ള പിന്തുണ തുടരുമെന്ന് ആവർത്തിച്ചു.
മന്ത്രിസഭാ വികസനത്തിൽ ഭരണകക്ഷിയിലെ പല എംഎൽഎമാർക്കും അതൃപ്തിയുണ്ട്. താൻ 20 സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും നാല് തവണ എംഎൽഎ ആയിട്ടും തന്നെ വീണ്ടും തഴഞ്ഞുവെന്നും മുതിർന്ന നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് നേതാവ് മുബാരിക് ഗുൽ പ്രതികരിച്ചു. സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത എംഎൽഎ അബ്ദുൽ മജീദ് ലാർമിയും തനിക്ക് മന്ത്രിസ്ഥാനം അർഹതപ്പെട്ടതാണെന്നും ലഭിക്കാത്തതിൽ വിഷമമുണ്ടെന്നും മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിൻ്റെ തീരുമാനത്തിൽ അദ്ദേഹം തൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി.
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കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ലഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണർ മനോജ് സിൻഹയുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് ഉമർ അബ്ദുല്ല മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടന പ്രഖ്യാപിച്ചത്. നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് അധ്യക്ഷൻ ഫാറൂഖ് അബ്ദുല്ലയുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് പുതിയ മന്ത്രിമാരുടെ പട്ടിക നേരത്തെ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നതായി അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. മന്ത്രിസ്ഥാനത്തിനായി സമ്മർദം ചെലുത്തരുതെന്നും ഇതിനായി ആരുടേയും വാതിലുകളിൽ മുട്ടരുതെന്നും അദ്ദേഹം പാർട്ടി എംഎൽഎമാർക്ക് നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. തനിക്ക് വാട്സാപ്പ് വഴി ബയോഡാറ്റകളും വലിയ സന്ദേശങ്ങളും അയക്കരുതെന്നും എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ ഊഴം വരുമെന്നും ഒക്ടോബർ 24ന് ഉമർ അബ്ദുല്ല പറഞ്ഞിരുന്നു.
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