Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / bharat

ജമ്മുകശ്‌മീർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ്; ബിജെപിക്കും പിഡിപിക്കും നേട്ടം, അച്ഛൻ്റെ പാതയില്‍ ദേവയാനി

നിലവിൽ മുപ്പതുകാരിയായ ദേവയാനി പിതാവിന് ശേഷമുള്ള രണ്ടാം തലമുറ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകയാണ്. പിതാവിൻ്റെ മരണത്തിന് പിന്നാലെയുണ്ടായ സഹതാപ തരംഗം മുതലെടുക്കാൻ ബിജെപിയുടെ ദേവയാനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

BJPs Devyani Rana Jammu Kashmir Bypoll NAGROTA DEVYANI RANA LEAD IN NAGROTA
BJP candidate Devyani Rana (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 14, 2025 at 4:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ജമ്മു: ജമ്മു കശ്‌മീരിലെ രണ്ട് പ്രധാന നിയമസഭാ സീറ്റുകളായ നഗ്രോട്ട, ബുദ്ഗാം എന്നിവിടങ്ങളിൽ നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ ഫലം പുറത്തുവന്നപ്പോള്‍ ബിജെപിക്കും പിഡിപിക്കും നേട്ടം. നഗ്രോട്ട നിയമസഭാ സീറ്റിൽ ബിജെപിയുടെ ദേവയാനി റാണ 24,526 വോട്ടുകൾക്ക് വിജയിച്ചു. ദേവയാനി ആകെ 42350 വോട്ടുകൾ നേടി.

ജമ്മു കശ്‌മീർ നാഷണൽ പാന്തേഴ്‌സ് പാർട്ടി (ഇന്ത്യ)യിലെ ഹർഷ്‌ദേവ് സിങ് 17,688 വോട്ടുകൾ നേടി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തി. നാഷണൽ കോൺഫറൻസിലെ ഷമീം ബീഗം 10,846 വോട്ടുകൾ നേടി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുമെത്തി. ദേവയാനിയുടെ പിതാവ് ദേവേന്ദർ സിങ് റാണയുടെ വിയോഗത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് മകള്‍ വിജയിച്ചത്.

നിലവിൽ മുപ്പതുകാരിയായ ദേവയാനി പിതാവിന് ശേഷമുള്ള രണ്ടാം തലമുറ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകയാണ്. പിതാവിൻ്റെ മരണത്തിന് പിന്നാലെയുണ്ടായ സഹതാപ തരംഗം മുതലെടുക്കാൻ ബിജെപിയുടെ ദേവയാനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ദോവയാനിയുടെ രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലം പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ മുത്തച്ഛൻ എസ്എസ് ബല്ലോറിയ ജമ്മു കശ്‌മീരിൻ്റെ മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു. മുത്തശി റാണി ബല്ലോറിയ നിയമസഭാ കൗൺസിൽ അംഗവുമായിരുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ രാഷ്‌ട്രീയത്തിൽ ഉറച്ച അടിത്തറയുള്ള ദേവയാനിയ്‌ക്ക് ജയം കഠിനമായിരുന്നില്ല.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ലോസ് ഏഞ്ചൽസിലെ കാലിഫോർണിയ സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദം നേടിയ ദേവയാനി റാണ, കുടുംബ ബിസിനസ് ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുകയായിരുന്നു. ടേക്ക് വൺ ടെലിവിഷൻ നെറ്റ്‌വർക്ക്, പ്രമുഖ വാഹന വിതരണ സ്ഥാപനമായ ജംകാഷ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ കുടുംബ ബിസിനസ് ദേവയാനിയുടെ കൈകളിലായിരുന്നു. എന്നാൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ രാഷ്‌ട്രീയത്തിലേക്ക് തിരിയുകയായിരുന്നു.

നഗ്രോട്ട നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലേക്കുള്ള ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് (എൻസി) സ്ഥാനാർഥി ഷമീം ബീഗവും ജമ്മു കശ്‌മീർ നാഷണൽ പാന്തേഴ്‌സ് പാർട്ടി (ഇന്ത്യ)യിലെ ഹർഷ്‌ദേവ് സിങും തികഞ്ഞ ആത്മ വിശ്വാസത്തിലായിരുന്നു. എന്നാൽ ദേവയാനി റാണ വിജയിക്കുമെന്ന് ഉറച്ച വിജയ പ്രതീക്ഷ ബിജെപിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു.

ബുദ്ഗാമില്‍ പിഡിപി

മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി മെഹ്‌ബൂബ മുഫ്‌തിയുടെ പിഡിപി ബുദ്‌ഗാമില്‍ വിജയിച്ച് പിഡിപിയുടെ ആഗ സയ്യിദ് മുൻതാസിർ മെഹ്ദി നോർത്ത് കോൺഫറൻസിൻ്റെ ആഗ സയ്യിദ് മഹ്മൂദ് അൽ-മൊസാവിയെ 4,478 വോട്ടുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തി. മെഹ്ദിക്ക് 21,576 വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചപ്പോൾ, മൊസാവിക്ക് 17,098 വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചു. മെഹ്ദിയെ മെഹബൂബ മുഫ്‌തി അഭിനന്ദിച്ചു. "പിഡിപിയുടെ ആഗ മുൻതാസിർ സാഹബിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചതിന് ബുദ്‌ഗാമിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ" മുഫ്‌തി എക്‌സിലെ ഒരു പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു.

Also Read: ജനക്ഷേമം ആണ് മെയിൻ, ഇത് ബിഹാറിൻ്റെ ഒരേയൊരു 'സുശാസൻ ബാബു'; അധികാരത്തിന്‍റെ കാൽനൂറ്റാണ്ട് കൈപ്പാടകലെ

TAGGED:

BJPS DEVYANI RANA
JAMMU KASHMIR BYPOLL
NAGROTA
BUDGAM BYPOLL
JAMMU KASHMIR BYPOLL RESULTS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കേരളം; പഞ്ചായത്ത് രാജ് വന്ന വഴി

ശൊ പിറന്നാള്‍ ഒന്ന് വന്നെങ്കില്‍, കേക്ക് മുറിക്കാനല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍; 2020ലെ വേറിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങള്‍....

ആലപ്പുഴയുടെ വിപ്ലവ മണ്ണില്‍ അരങ്ങേറിയ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ ; വിശ്വാസത്തിലും അവിശ്വാസത്തിലും ഭരണം വഴിമുട്ടിയ പഞ്ചായത്തുകള്‍

കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മര്യാദ ലംഘനം , പോരുവഴിപ്പോരിലെ ത്രില്ലും ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ്, കൊല്ലം 2020ല്‍ ഇങ്ങനെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.