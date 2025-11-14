ജമ്മുകശ്മീർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ്; ബിജെപിക്കും പിഡിപിക്കും നേട്ടം, അച്ഛൻ്റെ പാതയില് ദേവയാനി
Published : November 14, 2025 at 4:54 PM IST
ജമ്മു: ജമ്മു കശ്മീരിലെ രണ്ട് പ്രധാന നിയമസഭാ സീറ്റുകളായ നഗ്രോട്ട, ബുദ്ഗാം എന്നിവിടങ്ങളിൽ നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ ഫലം പുറത്തുവന്നപ്പോള് ബിജെപിക്കും പിഡിപിക്കും നേട്ടം. നഗ്രോട്ട നിയമസഭാ സീറ്റിൽ ബിജെപിയുടെ ദേവയാനി റാണ 24,526 വോട്ടുകൾക്ക് വിജയിച്ചു. ദേവയാനി ആകെ 42350 വോട്ടുകൾ നേടി.
ജമ്മു കശ്മീർ നാഷണൽ പാന്തേഴ്സ് പാർട്ടി (ഇന്ത്യ)യിലെ ഹർഷ്ദേവ് സിങ് 17,688 വോട്ടുകൾ നേടി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തി. നാഷണൽ കോൺഫറൻസിലെ ഷമീം ബീഗം 10,846 വോട്ടുകൾ നേടി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുമെത്തി. ദേവയാനിയുടെ പിതാവ് ദേവേന്ദർ സിങ് റാണയുടെ വിയോഗത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് മകള് വിജയിച്ചത്.
നിലവിൽ മുപ്പതുകാരിയായ ദേവയാനി പിതാവിന് ശേഷമുള്ള രണ്ടാം തലമുറ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകയാണ്. പിതാവിൻ്റെ മരണത്തിന് പിന്നാലെയുണ്ടായ സഹതാപ തരംഗം മുതലെടുക്കാൻ ബിജെപിയുടെ ദേവയാനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ദോവയാനിയുടെ രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലം പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ മുത്തച്ഛൻ എസ്എസ് ബല്ലോറിയ ജമ്മു കശ്മീരിൻ്റെ മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു. മുത്തശി റാണി ബല്ലോറിയ നിയമസഭാ കൗൺസിൽ അംഗവുമായിരുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉറച്ച അടിത്തറയുള്ള ദേവയാനിയ്ക്ക് ജയം കഠിനമായിരുന്നില്ല.
ലോസ് ഏഞ്ചൽസിലെ കാലിഫോർണിയ സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദം നേടിയ ദേവയാനി റാണ, കുടുംബ ബിസിനസ് ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുകയായിരുന്നു. ടേക്ക് വൺ ടെലിവിഷൻ നെറ്റ്വർക്ക്, പ്രമുഖ വാഹന വിതരണ സ്ഥാപനമായ ജംകാഷ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ കുടുംബ ബിസിനസ് ദേവയാനിയുടെ കൈകളിലായിരുന്നു. എന്നാൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് തിരിയുകയായിരുന്നു.
നഗ്രോട്ട നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലേക്കുള്ള ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് (എൻസി) സ്ഥാനാർഥി ഷമീം ബീഗവും ജമ്മു കശ്മീർ നാഷണൽ പാന്തേഴ്സ് പാർട്ടി (ഇന്ത്യ)യിലെ ഹർഷ്ദേവ് സിങും തികഞ്ഞ ആത്മ വിശ്വാസത്തിലായിരുന്നു. എന്നാൽ ദേവയാനി റാണ വിജയിക്കുമെന്ന് ഉറച്ച വിജയ പ്രതീക്ഷ ബിജെപിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു.
ബുദ്ഗാമില് പിഡിപി
മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി മെഹ്ബൂബ മുഫ്തിയുടെ പിഡിപി ബുദ്ഗാമില് വിജയിച്ച് പിഡിപിയുടെ ആഗ സയ്യിദ് മുൻതാസിർ മെഹ്ദി നോർത്ത് കോൺഫറൻസിൻ്റെ ആഗ സയ്യിദ് മഹ്മൂദ് അൽ-മൊസാവിയെ 4,478 വോട്ടുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തി. മെഹ്ദിക്ക് 21,576 വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചപ്പോൾ, മൊസാവിക്ക് 17,098 വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചു. മെഹ്ദിയെ മെഹബൂബ മുഫ്തി അഭിനന്ദിച്ചു. "പിഡിപിയുടെ ആഗ മുൻതാസിർ സാഹബിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചതിന് ബുദ്ഗാമിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ" മുഫ്തി എക്സിലെ ഒരു പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു.
