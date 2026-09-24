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കശ്മീരിൽ മദ്യവിൽപന നിരോധിക്കാൻ നീക്കം; നിയമസഭയിൽ ഇന്ന് നിർണായക ബില്ലുകൾ

കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ ഭരണകക്ഷിയായ നാഷണൽ കോൺഫറൻസും പ്രതിപക്ഷമായ ബിജെപിയും തമ്മിലുള്ള രൂക്ഷമായ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്കാണ് നിയമസഭ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്

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Jammu and Kashmir Assembly (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 24, 2026 at 10:20 AM IST

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മിർഫർഹത്ത്

ശ്രീനഗർ: ഒരു ദിവസത്തെ അവധിക്ക് ശേഷം ജമ്മു കശ്മീർ നിയമസഭാ സമ്മേളനം ഇന്ന് പുനരാരംഭിക്കും. അധ്യാപകരെ ടീച്ചർ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റിൽ (ടെറ്റ്) നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രമേയത്തിന്മേലുള്ള നിർണായക ചർച്ചയാണ് ഇന്നത്തെ പ്രധാന അജണ്ട. ഇതിനുപുറമെ, മദ്യവിൽപന നിരോധനം, തദ്ദേശീയരുടെ ഭൂമി-തൊഴിൽ അവകാശ സംരക്ഷണം, കശ്മീരി പണ്ഡിറ്റുകളുടെ തിരിച്ചുവരവ് തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന വിഷയങ്ങളിൽ 35 എംഎൽഎമാർ സ്വകാര്യ ബില്ലുകളും സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കും. കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായി മാറിയതിന് ശേഷമുള്ള നിയമസഭാ സമ്മേളനം എന്ന നിലയിൽ ഈ ബില്ലുകൾക്ക് വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യമാണുള്ളത്.

സുപ്രധാന ബില്ലുകളുമായി ഭരണ-പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ
ഭവന, നഗരവികസന വകുപ്പുകളുടെ ചുമതല കൂടി വഹിക്കുന്ന ജമ്മു കശ്മീർ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമർ അബ്ദുല്ല ഇന്ന് സുപ്രധാനമായ ബിൽ സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കും. 2000-ലെ ജമ്മു കശ്മീർ മുൻസിപ്പൽ നിയമത്തിൽ കാലികമായ ഭേദഗതി വരുത്തുന്നതിനുള്ള ബില്ലാണിത്. പതിവുപോലെ ചോദ്യോത്തര വേളയോടെയാണ് ഇന്നത്തെ സഭാ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുക. തുടർന്ന് നാല് എംഎൽഎമാർ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധക്ഷണിക്കൽ പ്രമേയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കും.

ഇതിനുശേഷമാകും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സക്കീന ഇറ്റൂ അവതരിപ്പിച്ച ടെറ്റ് ഒഴിവാക്കൽ പ്രമേയത്തിന്മേലുള്ള വിശദമായ ചർച്ചകൾ നടക്കുക. അധ്യാപക സമൂഹത്തിന് വലിയ ആശ്വാസം നൽകുന്നതാണ് ഈ പ്രമേയം. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ ഭരണകക്ഷിയായ നാഷണൽ കോൺഫറൻസും പ്രതിപക്ഷമായ ബിജെപിയും തമ്മിലുള്ള രൂക്ഷമായ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്കാണ് നിയമസഭ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. സംസ്ഥാന പദവി പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിലും ഭരണപരമായ വീഴ്ചകൾ ആരോപിച്ചുമാണ് ഇരുവിഭാഗവും സഭയിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് സുപ്രധാന ബില്ലുകൾ ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കുന്നത്.

മദ്യനിരോധനവും കശ്മീരി പണ്ഡിറ്റുകളുടെ മടങ്ങിവരവും
കശ്മീർ താഴ്‌വരയിൽ മദ്യവിൽപനയും ഉപഭോഗവും സംഭരണവും ഗതാഗതവും പൂർണമായി നിരോധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന സ്വകാര്യ ബില്ലാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയം. ഭരണകക്ഷിയായ നാഷണൽ കോൺഫറൻസിൻ്റെ ഖന്യാറിൽ നിന്നുള്ള എംഎൽഎ അലി മുഹമ്മദ് സാഗർ, ലാംഗേറ്റിൽ നിന്നുള്ള സ്വതന്ത്ര എംഎൽഎ, കുപ്‌വാരയിൽ നിന്നുള്ള പിഡിപി എംഎൽഎ മിർ മുഹമ്മദ് ഫയാസ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ഈ ബിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. കശ്മീരിൻ്റെ സാമൂഹികവും മതപരവും സുരക്ഷാപരവുമായ പ്രത്യേകതകൾ കണക്കിലെടുത്താണ് ഈ നീക്കം.

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കശ്മീരി പണ്ഡിറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുടിയേറ്റക്കാരുടെ സുരക്ഷിതവും മാന്യവും സുസ്ഥിരവുമായ തിരിച്ചുവരവ് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള ബില്ലും ഇന്ന് സഭയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് വരും. ബഡ്ഗാമിൽ നിന്നുള്ള പിഡിപി എംഎൽഎ ആഗാ സയ്യിദ് മുൻതസിർ മെഹ്ദിയാണ് ഈ ബിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ജമ്മു കശ്മീരിൽ ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റീ-ഇൻ്റഗ്രേഷൻ കമ്മിഷൻ രൂപീകരിക്കണമെന്നാണ് ബില്ലിലെ പ്രധാന ആവശ്യം. സാംസ്കാരിക പുനരുദ്ധാരണത്തിനും സാമൂഹിക ഐക്യത്തിനും ഈ കമ്മിഷൻ വഴിയൊരുക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

ഭൂമി-തൊഴിൽ അവകാശ സംരക്ഷണം
ജമ്മു കശ്മീരിലെ തദ്ദേശീയരായ ജനങ്ങളുടെ ഭൂമിയും തൊഴിൽ അവകാശങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള സുപ്രധാന ബിൽ നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് എംഎൽഎ അൽത്താഫ് അഹമ്മദ് വാനി അവതരിപ്പിക്കും. ജനങ്ങളുടെ സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക, സാംസ്കാരിക, ജനസംഖ്യാ താൽപര്യങ്ങളിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാതെയുള്ള വികസനം ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ദീർഘകാലമായി സർക്കാർ ഭൂമി കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ഉടമസ്ഥാവകാശം നൽകുന്നതിനുള്ള ബിൽ പിഡിപി എംഎൽഎ വഹീദ് ഉർ റഹ്മാൻ പാര സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കും.

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