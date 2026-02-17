ETV Bharat / bharat

Representational Image (PTI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 17, 2026 at 10:22 AM IST

Updated : February 17, 2026 at 10:36 AM IST

ശ്രീനഗര്‍: പൊലീസുകാരെ ആക്രമിച്ച ശേഷം പാക് പൗരന്മാർ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് തടവുകാർ ജുവനൈൽ ഹോമിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടു. ജമ്മുവിലെ ആർഎസ് പുരയിലുള്ള ജുവനൈൽ ഹോമിൽ തിങ്കളാഴ്‌ച വൈകുന്നേരം 5.15 ഓടെയാണ് സംഭവം. ആർഎസ് പുരയിലെ ദബ്ലെഹാർ സ്വദേശിയും ഗുണ്ടാ സംഘാംഗവുമായ കരജീത് സിങ് അലിയാസ് ഗുഗ്ഗ, പാക് പൗരന്മാരായ മുഹമ്മദ് സുനൗള്ള, അഹ്സാൻ അൻവർ എന്നിവരാണ് ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പൊലീസുകാരെ ആക്രമിച്ചതിന് ശേഷം കടന്നു കളഞ്ഞതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

ആക്രമണത്തിൽ എസ്‌പി‌ ഒ വിനയ്, ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ പ്രവീൺ എന്നിവർക്ക് പരിക്കേറ്റു. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായും പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചതായും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

ഖൗഫ് സംഘവുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഗുണ്ടാസംഘം ജുവനൈൽ ഹോമിനുള്ളിൽ വെടിയുതിർക്കുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൻ തോതിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഇത് പൊതുജനങ്ങളിൽ ആശങ്കയുണ്ടാക്കിയിരുന്നു.

പ്രാദേശികമായി നിർമിച്ച പിസ്റ്റൾ തടവുകാരുടെ പക്കൽ എത്തിയത് എങ്ങനെയെന്ന് പൊലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും രക്ഷപ്പെട്ടവരെ പിടികൂടാൻ പ്രത്യേക സംഘങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഇതിനോടകം തന്നെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ പരിശോധനകൾ നടത്തി വരികയാണെന്നും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

ജമ്മു കശ്‌മീർ ഡയറക്‌ടർ ജനറൽ ഓഫ് പൊലീസ് നളിൻ പ്രഭാത്, ഇൻസ്പെക്‌ടർ ജനറൽ ഓഫ് പൊലീസ് ഭീം സെൻ ടുട്ടി എന്നിവരടങ്ങിയ ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘം സംഭവ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു. മുൻ ഡിജിപി എസ്‌പി ശേഷ് പോൾ വൈദ് സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തി. കടന്ന് കളഞ്ഞ മൂന്ന് തടവുകാരും പ്രായപൂർത്തിയായവരല്ലെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

ചാടിപ്പോയ മൂന്ന് പേരെയും ജുവനൈൽ ഹോമിൽ നിന്ന് മാറ്റേണ്ടതായിരുന്നവെന്ന് മുൻ ഡിജിപി എസ്‌പി ശേഷ് പോൾ വൈദ് പറഞ്ഞു. "മൂവരും പ്രായപൂർത്തിയായവരാണ്. ജുവനൈൽ ഹോമിൽ നിന്ന് മാറ്റേണ്ടതായിരുന്നു. ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ബോർഡ് (ജെജെബി) ജുവനൈൽ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഈ വീടുകളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പൊലീസ് അവരുടെ അനുമതി തേടേണ്ടതുണ്ട്. രക്ഷപ്പെട്ട മൂന്നുപേരും ഒരുപക്ഷേ അതിർത്തി കടക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരിക്കാം. പൊലീസ് സംഘങ്ങൾ അവരെ പിടികൂടുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്," മുൻ ഡിജിപി എസ്‌പി ശേഷ് പോൾ വൈദ് എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

