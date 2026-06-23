ശ്രീനഗര്- ജമ്മു പാതയിലെ യാത്രാക്ലേശങ്ങള്ക്ക് ഉടന് പരിഹാരമാകും; എക്സ്പ്രസ് വേയും എൻഎച്ച് 44 നവീകരണവും 2027ല് പൂര്ത്തിയാകും
ശ്രീനഗര്- ജമ്മു പാതയുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികള് ഉടന് പൂര്ത്തിയാക്കും. കത്ര-അമൃത്സർ-ഡൽഹി എക്സ്പ്രസ് വേയുടെ ജമ്മു കശ്മീർ ഭാഗം അടുത്ത വർഷം അവസാനത്തോടെ യാത്രാ സജ്ജമാകും.
Published : June 23, 2026 at 8:30 PM IST
ശ്രീനഗർ : ജമ്മു കശ്മീരിലെ ഇരട്ട തലസ്ഥാന നഗരങ്ങളായ ശ്രീനഗറിനെയും ജമ്മുവിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ദേശീയപാതയിലെ യാത്രാ ക്ലേശങ്ങൾക്ക് ഉടൻ പരിഹാരമാകും. നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (NHAI) ഈ മേഖലയിലെ പ്രധാന റോഡ് പദ്ധതികളെല്ലാം 2027 അവസാനത്തോടെ പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. കത്ര-അമൃത്സർ-ഡൽഹി എക്സ്പ്രസ് വേയുടെ ജമ്മു കശ്മീർ ഭാഗം അടുത്ത വർഷം അവസാനത്തോടെ യാത്രാ സജ്ജമാകും. ഇതോടെ കത്രയിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്കുള്ള യാത്രാസമയം വെറും 6 മണിക്കൂറായി ചുരുങ്ങും.
തുരങ്കങ്ങളും പാസുകളും; ദൂരം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു
നേരത്തെ 300 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുണ്ടായിരുന്ന ജമ്മു ശ്രീനഗർ ദേശീയപാത പുതിയ തുരങ്കങ്ങളും പാസുകളും നിർമ്മിച്ചതോടെ 245 കിലോമീറ്ററായി കുറഞ്ഞതായി എൻഎച്ച്എഐ റീജിയണൽ ഓഫിസർ രാധേ ശ്യാം യാദവ് വ്യക്തമാക്കി. ഇതിൽ 230 കിലോമീറ്റർ ഭാഗത്തെയും പ്രവൃത്തികൾ ഇതിനകം പൂർത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞു. ശേഷിക്കുന്ന 15 കിലോമീറ്ററിലെ നിർമാണമാണ് ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്.
റംബാൻ ജില്ലയിലെ ഡിഗ്ദോൾ മുതൽ ഖൂനി നല്ല വരെയുള്ള 3.5 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള തുരങ്കം ഈ മാസം അവസാനത്തോടെ ഗതാഗതത്തിനായി തുറന്നുകൊടുക്കും. ഇതോടെ നിർമാണം ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം 11.05 കിലോമീറ്ററായി ചുരുങ്ങും. രാംസൂവിന് മുന്നിലുള്ള വയാഡക്റ്റും മാരാഗ് മുതൽ ഡിഗ്ദോൾ വരെയുള്ള തുരങ്കവും അടുത്ത വർഷം ജൂണ് മാസത്തോടെ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ചെറിയ തടസങ്ങളുണ്ടായാൽ പോലും 2027 അവസാനത്തോടെ പാത പൂർണമായും നാല് വരിപ്പാതയായി നവീകരിക്കും.
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എക്സ്പ്രസ് വേ പ്രവൃത്തികൾ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ
കത്ര-അമൃത്സർ-ഡൽഹി എക്സ്പ്രസ് വേയുടെ പത്താൻകോട്ടിലെ ബൽസുവ മുതൽ കത്വ വരെയുള്ള ആദ്യ മൂന്ന് പാക്കേജുകളുടെ 90 ശതമാനം ജോലികളും പൂർത്തിയായി. ഇത് ഈ വർഷം സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളിൽ തുറന്നു നൽകും. ജമ്മുവിലെ കുഞ്ച്വാനി സത്വരി പാത അടുത്ത 4 -5 മാസങ്ങൾക്കുള്ളിലും കുഞ്ച്വാനി-ദൊമൈൽ, ദൊമൈൽ-കത്ര പാതകൾ അടുത്ത വർഷം അവസാനത്തോടെയും പൂർണമായി ഗതാഗതത്തിന് തുറക്കും. കൂടാതെ 58 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള ജമ്മു റിങ് റോഡിന്റെ 55 കിലോമീറ്ററും നിലവിൽ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്.
തീർഥാടകർക്ക് സുരക്ഷിത യാത്ര, ആധുനിക വിശ്രമകേന്ദ്രങ്ങൾ
അമർനാഥ്, വൈഷ്ണോദേവി തീർഥാടകർക്ക് സുഗമമായ യാത്രയൊരുക്കാൻ 9 അണ്ടർപാസുകളിൽ എട്ടെണ്ണവും പൂർത്തിയാക്കി. 2025ലെ കനത്ത മഴയിൽ തകർന്ന എൻഎച്ച് 44-ലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും താത്ക്കാലികമായി അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തി യാത്രായോഗ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. യാത്രക്കാരുടെ സൗകര്യത്തിനായി ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളുള്ള 20 വിശ്രമ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് പാതയോരങ്ങളിൽ NHAI ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിൽ കാസിഗുണ്ടിലെ കേന്ദ്രം തുറന്നു കഴിഞ്ഞു. മർഹാമ, ജജ്ജർ കോട്ലി എന്നിവിടങ്ങളിലെ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉടൻ തുറക്കും.
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