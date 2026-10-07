ജമ്മു കശ്മീരിൽ വൻ അഴിച്ചുപണി; 42 ഐ.എ.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടെ 49 പേർക്ക് സ്ഥലംമാറ്റം
ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഭരണപരമായ അഴിച്ചുപണികളിലൊന്നാണിത്. എട്ട് ജില്ലകളിലെ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണർമാരെയും (ഡി.സി) സ്ഥലംമാറ്റിയിട്ടുണ്ട്
By PTI
Published : October 7, 2026 at 2:10 PM IST
ശ്രീനഗർ: ജമ്മു കശ്മീരിൽ വൻ ഭരണതല അഴിച്ചുപണി. ജമ്മു ഡിവിഷണൽ കമ്മിഷണർ ഉൾപ്പെടെ 49 ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലംമാറ്റി ലഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണർ മനോജ് സിൻഹ ഉത്തരവിറക്കി. ഇതിൽ 42 പേർ ഐ.എ.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ്.
സുപ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ
ജമ്മു ഡിവിഷണൽ കമ്മിഷണറായിരുന്ന രമേശ് കുമാറിനെ മാറ്റി പകരം വികാസ് കുണ്ടലിനെ നിയമിച്ചതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ മാറ്റം. ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഭരണപരമായ അഴിച്ചുപണികളിലൊന്നാണിത്. എട്ട് ജില്ലകളിലെ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണർമാരെയും (ഡി.സി) സ്ഥലംമാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.
2013 ബാച്ച് എ.ജി.എം.യു.ടി കേഡർ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ വികാസ് കുണ്ടൽ ജമ്മ്യു കശ്മീർ സർവീസസ് സെലക്ഷൻ ബോർഡ് ചെയർമാനായി പ്രവർത്തിച്ചുവരികയായിരുന്നു. ജമ്മു മെട്രോപൊളിറ്റൻ റീജിയണൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് അതോറിറ്റിയുടെ അഡീഷണൽ സി.ഇ.ഒയുടെ അധിക ചുമതല കൂടി അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പൊതുഭരണ വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. 2022 മെയ് മുതൽ ജമ്മു ഡിവിഷണൽ കമ്മിഷണറായിരുന്ന രമേശ് കുമാറിനെ ഗ്രാമവികസന-പഞ്ചായത്തീരാജ് വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയായാണ് നിയമിച്ചത്. ന്യൂഡൽഹിയിലെ ജമ്മ്യു കശ്മീർ സർക്കാരിൻ്റെ റസിഡൻ്റ് കമ്മിഷണറായി തുടരുന്ന അദ്ദേഹം സാംസ്കാരിക വകുപ്പിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സെക്രട്ടറിയുടെ അധിക ചുമതലയും വഹിക്കും.
ജില്ലാ തലത്തിലെ അഴിച്ചുപണി
ജില്ലാ തലത്തിലും സുപ്രധാന മാറ്റങ്ങളാണ് വരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഒൻപത് ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണർമാരുടെ തസ്തികകളിലാണ് മാറ്റം. ജമ്മു ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണറായിരുന്ന രാകേഷ് മിൻഹാസിനെ മാറ്റി ഉധംപൂർ ഡി.സിയായിരുന്ന മിംഗ ഷെർപയെ നിയമിച്ചു. ജമ്മു മുൻസിപ്പൽ കോർപറേഷൻ (ജെ.എം.സി) കമ്മിഷണർ ദേവാൻഷ് യാദവിനെ രജൗരി ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണറാക്കി. രജൗരി ഡി.സിയായിരുന്ന അഭിഷേക് ശർമയെ കുപ്വാരയിലേക്ക് മാറ്റി. കുപ്വാര ഡി.സിയായിരുന്ന ശ്രീകാന്ത് ബാലാസാഹേബ് സുസെയെ ജമ്മ്യു കശ്മീർ സർവീസസ് സെലക്ഷൻ ബോർഡ് ചെയർമാനായി നിയമിച്ചു.
ഗന്ധർബാലിൽ നിന്ന് ജതിൻ കിഷോറിനെ ബദ്ഗാം ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണറായി മാറ്റി നിയമിച്ചു. ബദ്ഗാം ഡി.സിയായിരുന്ന അത്തർ ആമിർ ഉൾ ഷാഫി ഖാനെ ജമ്മ്യു കശ്മീർ നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ മാനേജിങ് ഡയറക്ടറാക്കി. സാംബ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണറായി രൂപേഷ് കുമാറിനെ നിയമിച്ചു. ഇവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ആയുഷി സുദാനെ ജമ്മു മുൻസിപ്പൽ കോർപറേഷൻ കമ്മിഷണറായി സ്ഥലംമാറ്റി. അനന്ത് ദ്വിവേദിയാണ് പുതിയ ഉധംപൂർ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണർ. ഗന്ധർബാലിൽ ജതിൻ കിഷോറിന് പകരം ശ്രേയ സിംഗാളിനെ ഡി.സിയായി നിയമിച്ചു. പുൽവാമ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണറായി കുൽദീപ് കൃഷൻ സിദ്ധയെ നിയമിച്ചു. ഇവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ബഷാരത് ഖയൂമിനെ ശ്രീനഗർ മുൻസിപ്പൽ കോർപറേഷൻ കമ്മിഷണറായി സ്ഥലംമാറ്റി. ചരൺദീപ് സിങ്ങിനെ ഷോപ്പിയാൻ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണറായും നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മുതിർന്ന ഭരണതലത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ
മുതിർന്ന ഭരണതലത്തിലും വലിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ട്. ജൽ ശക്തി വകുപ്പ് ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്മിഷണർ (അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി) ശാലീൻ കബ്രയ്ക്ക് റവന്യൂ വകുപ്പ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സെക്രട്ടറിയുടെ അധിക ചുമതല നൽകി. കുമാർ രാജീവ് രഞ്ജനെ ഈ ചുമതലയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയാണ് പുതിയ നിയമനം. ടൂറിസം വകുപ്പ് ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്മിഷണർ ആശിഷ് ചന്ദ്ര വർമയെ കൃഷി ഉത്പാദന വകുപ്പ് ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്മിഷണറായി സ്ഥലംമാറ്റി. പൊതുഭരണ വകുപ്പ് കമ്മിഷണർ സെക്രട്ടറി എം. രാജുവിനെ ആരോഗ്യ-കുടുംബക്ഷേമ വകുപ്പിൻ്റെ അധിക ചുമതലയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി. പകരം ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ആൻഡ് പ്രോട്ടോകോൾ, ദുരന്തനിവാരണം, റിലീഫ്, പുനരധിവാസം എന്നീ വകുപ്പുകളുടെ അധിക ചുമതല അദ്ദേഹത്തിന് നൽകി. ആരോഗ്യ-കുടുംബക്ഷേമ വകുപ്പ് കമ്മിഷണർ സെക്രട്ടറിയായി സൗഗത് ബിശ്വാസിനെ നിയമിച്ചു.
ഗതാഗത വകുപ്പ് കമ്മിഷണർ സെക്രട്ടറിയായി ആർ. ആലീസ് വാസിനെ സ്ഥലംമാറ്റി. സിവിൽ ഏവിയേഷൻ വകുപ്പിൻ്റെയും സിവിൽ ഏവിയേഷൻ കമ്മിഷണറുടെയും അധിക ചുമതല കൂടി ഇവർ വഹിക്കും. കൂടാതെ ഇൻഫർമേഷൻ വകുപ്പിൻ്റെ മേൽനോട്ടവും ഇവർക്കായിരിക്കും. സാമൂഹിക ക്ഷേമ വകുപ്പിൽ നിന്ന് സർമദ് ഹഫീസിനെ യുവജനകാര്യ-കായിക വകുപ്പിലേക്ക് മാറ്റി. ഗതാഗത വകുപ്പിൽ നിന്ന് അവ്നി ലവാസയെ ടൂറിസം വകുപ്പിലേക്ക് മാറ്റി. ഇവർക്ക് ഗോത്രവർഗ കാര്യ വകുപ്പിൻ്റെ ചുമതല തുടരും. ജൽ ജീവൻ മിഷനിൽ നിന്ന് അഞ്ജലി സെഹ്റാവത്തിനെ പബ്ലിക് ഗ്രീവൻസസ് വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയായി നിയമിച്ചു.
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ഐ.ടി വകുപ്പ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സെക്രട്ടറിയായി രാഹുൽ യാദവിനെ നിയമിച്ചു. ജമ്മ്യു കശ്മീർ പവർ ഡെവലപ്മെൻ്റ് കോർപറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടറായി അദ്ദേഹം തുടരും. പ്ലാനിങ്, ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആൻഡ് മോണിറ്ററിങ് വകുപ്പ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സെക്രട്ടറിയായി ഒവൈസ് അഹമ്മദിനെ നിയമിച്ചു. നൈപുണ്യ വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ അധിക ചുമതലയും അദ്ദേഹം വഹിക്കും. ശ്രീനഗർ മുൻസിപ്പൽ കോർപറേഷൻ കമ്മിഷണറായിരുന്ന ഫസൽ ഉൾ ഹസീബിനെ കൃഷി ഉത്പാദന വകുപ്പ് അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറിയായി മാറ്റി. എച്ച്.എ.ഡി.പി, ജെ.കെ.സി.ഐ.പി എന്നിവയുടെ മിഷൻ ഡയറക്ടറുടെ അധിക ചുമതലയും ഇദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. നിയമനം കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്ന മമത യാദവിനെ ഇൻഫർമേഷൻ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറായി നിയമിച്ചു.
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