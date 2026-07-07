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ക്യാന്‍സര്‍ രോഗികള്‍ക്ക് കൈത്താങ്ങാകാന്‍ ജമ്മു കശ്‌മീർ സർക്കാർ; എംഎല്‍എമാര്‍ക്ക് 20 ലക്ഷം രൂപ വരെ അനുവദിക്കാം

നിയമസഭാംഗങ്ങൾക്ക് മണ്ഡല വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്ന് 20 ലക്ഷം രൂപ വരെ ചികിത്സാ സഹായമായി വിനിയോഗിക്കാൻ അനുമതി നൽകി. ഇത് 3 കോടി രൂപയുടെ വാർഷിക മണ്ഡല വികസന ഫണ്ടിന്‍റെ 6.7 ശതമാനത്തിന് തുല്യമാണ്.

JAMMU KASHMIR GOVT PLANNES GOVT FINANCIAL SUPPORT TO PATIENTS CANCER BURDEN IN JAMMU KASHMIR PLANS TO SUPPORT CANCER PATIENTS
Omar Abdullah (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 7, 2026 at 2:33 PM IST

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ശ്രീനഗർ: ജമ്മു: ക്യാൻസർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാരകരോഗങ്ങൾ മൂലം സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്നവർക്ക് കൈത്താങ്ങായി ജമ്മു കശ്‌മീർ സർക്കാർ. നിയമസഭാംഗങ്ങൾക്ക് മണ്ഡല വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്ന് 20 ലക്ഷം രൂപ വരെ ചികിത്സാ സഹായമായി വിനിയോഗിക്കാൻ അനുമതി നൽകി. ഇത് 3 കോടി രൂപയുടെ വാർഷിക മണ്ഡല വികസന ഫണ്ടിന്‍റെ 6.7 ശതമാനത്തിന് തുല്യമാണ്.

ക്യാൻസർ പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ മൂലം സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്ന ദരിദ്ര കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഈ തുക അനുവദിക്കുമെന്ന് ജമ്മു കശ്‌മീർ സർക്കാർ തിങ്കളാഴ്ച പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് ക്യാൻസർ രോഗികളുടെ എണ്ണം വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ നടപടി. ഡോക്ടർമാർ ഈ അവസ്ഥയെ 'വരാനിരിക്കുന്ന പകർച്ചവ്യാധി' എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. വികലാംഗരും സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവരുമായ രോഗികൾ കൂടുതലായി ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ്ങിനായി സോഷ്യൽ മീഡിയയെ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ ഈ സഹായം അവർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

ജമ്മു കശ്‌മീർ ധനകാര്യ വകുപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഒരു എംഎൽഎയ്ക്ക് മണ്ഡല വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്ന് പരമാവധി 20 ലക്ഷം രൂപ വരെ വിനിയോഗിക്കാം. ജീവന് ഭീഷണിയായ രോഗങ്ങളാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന രോഗികൾക്ക് വൈദ്യസഹായം നൽകുന്നതിനാണ് ഈ വിഹിതം ഉപയോഗിക്കുക.ഒരു വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്താവിന് ലഭിക്കാവുന്ന സഹായത്തിന്റെ പരിധിയും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്യാൻസർ ചികിത്സയ്ക്ക് പരമാവധി 2.75 ലക്ഷം രൂപ, അവയവം മാറ്റിവയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് 5.00 ലക്ഷം രൂപ, ഡയാലിസിസ് ആവശ്യമുള്ള വൃക്കരോഗത്തിനും സർക്കാർ വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത മറ്റ് രോഗങ്ങൾക്കും 1.00 ലക്ഷം രൂപ എന്നതാണ് പരിധി.

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ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ള രോഗികൾക്കും സാമ്പത്തികമായി ദുർബലരായ വിഭാഗങ്ങൾക്കും മാത്രമേ ഈ ധനസഹായം ലഭിക്കൂ. കൂടാതെ പിഎം-ജയ് ആയുഷ്മാൻ സെഹത്, മെഡിക്കൽ എയ്ഡ് ട്രസ്റ്റ് , കാൻസർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് ഫണ്ട് ഫോർ പുവർ തുടങ്ങിയ സർക്കാർ പദ്ധതികളുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ പൂർണമായും ഉപയോഗിച്ചവർക്കും മാത്രമേ ധനസഹായം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ.ക്യാൻസർ, അവയവം മാറ്റിവയ്ക്കൽ, ഡയാലിസിസ് ആവശ്യമായ വൃക്കരോഗങ്ങൾ, സർക്കാർ വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത ജീവന് ഭീഷണിയായ മറ്റ് രോഗങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കാണ് ധനസഹായം ലഭിക്കുക.

ചികിത്സയുടെ മുഴുവൻ ചെലവും ഈ സഹായം വഹിക്കില്ലെന്നും ഓരോ രോഗിക്കും നിശ്ചയിച്ച തുകയുടെ പരിധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഭാഗികമായ സഹായം മാത്രമേ നൽകൂവെന്നും ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.നിർദ്ദേശിച്ച ആശുപത്രികളിലേക്കോ മെഡിക്കൽ സ്ഥാപനത്തിലേക്കോ നേരിട്ടാണ് പണം നൽകുക. ഗുണഭോക്താവിന് നേരിട്ട് പണം കൈമാറില്ല. ജമ്മു കശ്‌മീരിലുടനീളമുള്ള എണ്ണമറ്റ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഈ തീരുമാനം വലിയ ആശ്വാസം നൽകുമെന്ന് നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് എംഎൽഎ തൻവീർ സാദിഖ് പറഞ്ഞു.

മുഖ്യമന്ത്രി ഒമർ അബ്ദുള്ളയെ അദ്ദേഹം പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്തു. ജീവന് ഭീഷണിയായ രോഗങ്ങളുമായി മല്ലിടുന്ന രോഗികളും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളും സാമ്പത്തിക സഹായം തേടി ഓടേണ്ട അവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് സമയബന്ധിതമായ പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കാനും സാമ്പത്തികവും വൈകാരികവുമായ ദുരിതങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കാനും ഈ സുപ്രധാന തീരുമാനം സഹായിക്കുമെന്ന് സാദിഖ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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TAGGED:

JAMMU KASHMIR GOVT PLANNES
GOVT FINANCIAL SUPPORT TO PATIENTS
CANCER BURDEN IN JAMMU KASHMIR
PLANS TO SUPPORT CANCER PATIENTS
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