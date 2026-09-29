ജമ്മു കശ്മീരിന് പൂർണ സംസ്ഥാന പദവി; പ്രമേയം പാസാക്കിയതിന് പിന്നാലെ നിയമസഭയിൽ ബഹളം, പ്രതിപക്ഷം ഇറങ്ങിപ്പോയി
നിയമസഭ പാസാക്കിയ സംസ്ഥാന പദവി പുനഃസ്ഥാപിക്കൽ പ്രമേയത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ബിജെപി അംഗങ്ങൾ സഭയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയത്.
Published : September 29, 2026 at 1:03 PM IST|
Updated : September 29, 2026 at 1:10 PM IST
ശ്രീനഗർ: ജമ്മു കശ്മീർ നിയമസഭയിൽ വീണ്ടും നാടകീയ രംഗങ്ങൾ. ജമ്മു കശ്മീരിന് പൂർണ സംസ്ഥാന പദവി തിരികെ നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നിയമസഭ പാസാക്കിയ പ്രമേയത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രതിപക്ഷമായ ബിജെപി സഭയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി. സെഷൻ ആരംഭിച്ച ഉടൻ തന്നെ ബിജെപി അംഗങ്ങൾ സ്പീക്കറുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെടുകയും, തിങ്കളാഴ്ച സഭ പാസാക്കിയ പ്രമേയം നിയമവിരുദ്ധവും ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധവുമാണെന്ന് വാദിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് സഭയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി പോയത്.
നിയമവിരുദ്ധവും ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധവുമായ" പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കാൻ അനുവദിച്ചതിന് സ്പീക്കർ രാജിവയ്ക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സുനിൽ ശർമ്മ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഭരണഘടനാപരമായ മര്യാദകൾ ലംഘിച്ചാണ് പ്രമേയം പാസാക്കാൻ സ്പീക്കർ അനുവാദം നൽകിയതെന്ന് ബിജെപി ആരോപിച്ചു.
മുഖ്യമന്ത്രി ഒമർ അബ്ദുല്ലയാണ് സഭയിൽ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത്. പ്രമേയത്തെച്ചൊല്ലി ഭരണ- പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ കടുത്ത വാഗ്വാദമാണ് സഭയിൽ ഉയർന്നത്. നിലവിൽ 10 ഭേദഗതികളാണ് പ്രമേയത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിനിടെ സ്പീക്കറുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് 23 എംഎൽഎമാർ അവിശ്വാസ പ്രമേയ നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിഷയത്തിൽ വോട്ടെടുപ്പ് വേണമെന്നും അംഗങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
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1953-ന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ജമ്മു കശ്മീരിൻ്റെ അവസ്ഥയെയും സ്വയംഭരണാധികാരത്തെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ഈ പ്രമേയമെന്ന് ആരോപിച്ച് നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാർ പാസാക്കിയ പ്രമേയത്തെ ബിജെപി എതിർക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകിയ സ്പീക്കർ അബ്ദുൾ റഹീം റാഥർ, സഭാ നടപടികൾ സാധാരണ നിലയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും, ഭരണഘടനാപരവും നിയമപരവുമായ വ്യവസ്ഥകൾക്കനുസൃതമായിട്ടാണ് താൻ സഭ നടത്തുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു.
ബിജെപി എംഎൽഎമാർ സഭയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയെങ്കിലും, ചോദ്യോത്തര വേളയിലെ നടപടികൾ സാധാരണ നിലയിൽ നടക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നതിനായി പിന്നീട് സഭയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി. പൂർണ സംസ്ഥാന പദവി എത്രയും വേഗം പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന സർക്കാർ പ്രമേയത്തെച്ചൊല്ലി കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയും തിങ്കളാഴ്ചയും ജമ്മു കശ്മീർ നിയമസഭയിൽ ബഹളമുണ്ടായി. സംസ്ഥാന പദവി പ്രമേയത്തിന് പുറമെ അഞ്ച് സുപ്രധാന ബില്ലുകളും മുഖ്യമന്ത്രി ഒമർ അബ്ദുള്ള സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1956-ലെ മന്ത്രിമാരുടെ ശമ്പള നിയമം, 1960-ലെ നിയമസഭാംഗങ്ങളുടെ ശമ്പളവും അലവൻസും സംബന്ധിച്ച നിയമം, 1984-ലെ പെൻഷൻ നിയമം എന്നിവയാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്.
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