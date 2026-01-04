ETV Bharat / bharat

കേരളത്തില്‍ നിന്നുള്ള നാല് സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് കശ്‌മീരില്‍ വച്ചുണ്ടായ അപകടത്തില്‍ പരിക്ക്

പരിക്കേറ്റവരുടെ നില ഗുരുതരമല്ലെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. സംഭവത്തില്‍ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം തുടങ്ങി.

Awantipora Road Accident (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 4, 2026 at 1:25 PM IST

2 Min Read
അവന്തിപുര: കേരളത്തില്‍ നിന്നുള്ള നാല് സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് ജമ്മു കശ്‌മീരില്‍ റോഡപകടത്തില്‍ പരിക്കേറ്റു. ദക്ഷിണ കശ്‌മീരിലെ അവന്തിപുര മേഖലയില്‍ ഇന്ന് രാവിലെയാണ് സംഭവം.

ഇവര്‍ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വാഹനത്തില്‍ മറ്റൊരു അജ്ഞാത ട്രക്ക് ഇടിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. അവന്തിപുരയിലെ ബര്‍സുവില്‍ വച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്. പരിക്കേറ്റവരെ ആദ്യം പാമ്പോര്‍ എസ്‌ഡിഎച്ചില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പിന്നീട് ശ്രീനഗറിലെ എസ്‌എംഎച്ച്എസ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. പരിക്കേറ്റ നാലുപേരും കേരളത്തില്‍ നിന്നുള്ളവരാണ്.

പരിക്കേറ്റവരുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്‌തികരമാണെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. സംഭവത്തില്‍ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

