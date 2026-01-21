ജാമിയ മില്ലിയയിലെ ജാതി അധിക്ഷേപ കേസ്: നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനമില്ലെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച് പൊലീസ്
"തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമായ" വാർത്തകള് പ്രചരിക്കുന്നു. സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത വിവരങ്ങള് പ്രചരിപ്പിക്കരുതെന്നും പൊലീസ്.
Published : January 21, 2026 at 10:30 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിലെ ജാമിയ മില്ലിയ ഇസ്ലാമിയയിൽ (ജെഎംഐ) നടന്ന സംഘർഷത്തിൽ നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനമില്ലെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച് പൊലീസ്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ജനുവരി 19ന് ജീവനക്കാർക്കിടയിൽ നടന്ന ജാതീയ അധിക്ഷേപ പരാതിയിലാണ് പൊലീസിൻ്റെ സ്ഥിരീകരണം. എഞ്ചിനീയറിങ് വകുപ്പിലെ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ സിവിൽ ജീവനക്കാരനെ ജാതിയമായി അധിക്ഷേപിച്ചു എന്നതായിരുന്നു പരാതി.
സംഭവത്തിൽ തെറ്റിധാരണ പരത്തുന്ന വാർത്തകള് പ്രചരിക്കുന്നു. ജനുവരി 19ന് ജാമിയ മില്ലിയ ഇസ്ലാമിയ (ജെഎംഐ) പോളിടെക്നിക്കിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ആക്രമണ പരാതിയിൽ നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനമില്ല. "തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമായ" വാർത്തകള് പ്രചരിക്കുന്നു. കേസിൽ മതപരിവർത്തന ആരോപണം തെറ്റാണെന്നും ഡൽഹി പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജാമിയ മില്ലിയ ഇസ്ലാമിയ പോളിടെക്നിക്കിലെ എഞ്ചിനീയറിങ് വകുപ്പിലെ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ റിയാസുദ്ദീനെതിരെ ശാരീരിക ആക്രമണം, കൈയേറ്റം, ജാതി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള അധിക്ഷേപം, അധിക്ഷേപം എന്നീ വകുപ്പുകളിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രാംഫൂൽ മീണ എന്ന യുഡിസി ക്ലർക്കിനെ ഇയാള് അധിക്ഷേപിക്കുകയും ശാരീരികമായി അക്രമിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നും 33/26 നമ്പർ എഫ്ഐആറിൽ പറയുന്നു. ഈ കേസിലാണ് നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തന ആരോപണം ഉയർന്നത്.
സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 1989ലെ പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗ (അതിക്രമങ്ങൾ തടയൽ) നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 3(1)(r), ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത (BNS) സെക്ഷൻ 115(2) എന്നിവ പ്രകാരമാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ഡൽഹി പൊലീസ് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. ഇരുവരുടെയും മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതായും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രചരിക്കുന്ന മതപരിവർത്തന ആരോപണ സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റുകളും അവകാശവാദങ്ങളും പൂർണമായും അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് പൊലീസ് പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി.
സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത വിവരങ്ങളും ആരോപണങ്ങളും പങ്കിടുന്നതോ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതോ ഒഴിവാക്കണമെന്നും നിർദേശിച്ചു. അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ സാമുദായിക ഐക്യത്തെ തകർക്കുമെന്നും നിലവിലുള്ള അന്വേഷണത്തെ ബാധിക്കുമെന്നും പൊലീസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
അതേസമയം കേസിന് പിന്നാലെ റാംഫൂൽ മീണയെ സർവകലാശാലയുടെ സംസ്കൃത വകുപ്പിലേക്ക് മാറ്റി. ആരോപണങ്ങളിൽ സർവകലാശാല ഇതുവരെ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയൊന്നും പുറത്തിറക്കിയിട്ടില്ല. കേസിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണെന്നും കണ്ടെത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉചിതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും ഡൽഹി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. രാജ്യത്ത് പൗരന്മാരെ ജാതിയമായി അധിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഗുരുതരമായ കുറ്റമാണെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
