പ്രതിഷേധത്തിനിടെ 'സ്വതന്ത്ര കശ്മീർ' മുദ്രാവാക്യം; നിഷേധിച്ച് വിദ്യാര്ഥികള്, ജാമിയ മില്ലിയയില് ക്ലാസുകള് ഓണ്ലൈന്
ജാമിയ മിലിയ ഇസ്ലാമിയ ക്ലാസുകൾ ഓൺലൈനിലേക്ക് മാറ്റി. താലീമി മേള റദ്ദാക്കി, വിവാദ മുദ്രവാക്യങ്ങള് വിളിച്ചില്ലെന്ന് വിദ്യാര്ഥികള്
Published : October 24, 2026 at 5:54 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: രാജ്യതലസ്ഥാനത്തെ ജാമിയ മിലിയ ഇസ്ലാമിയ സർവകലാശാലയിലെ എല്ലാ കോഴ്സുകളുടെയും ക്ലാസുകൾ ഓൺലൈനിലേക്ക് മാറ്റി. വിദ്യാർഥി യൂണിയൻ പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ക്യാമ്പസിൽ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടെ വിവാദപരമായ മുദ്രാവാക്യങ്ങള് ഉയര്ന്നെന്ന ആരോപണത്തിന് പിന്നാലെയാണ് തീരുമാനം.
ക്യാമ്പസിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യവും വിദ്യാർഥികളുടെ സുരക്ഷയും മുൻനിർത്തി മുൻകരുതൽ നടപടിയായാണ് ക്ലാസുകൾ ഓൺലൈനാക്കിയതെന്ന് അധികൃതര് വ്യക്തമാക്കി. അടുത്ത അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ ഈ രീതി തുടരും. വിദ്യാർഥി സമരത്തിനിടയിൽ ക്യാമ്പസ് ചുവരുകളിൽ 'ഫ്രീ കാശ്മീർ', 'ഫ്രീ ഷർജീൽ ഇമാം' തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദത്തിന് കാരണമായി.
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എന്നാൽ, പ്രതിഷേധിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികളും വെള്ളിയാഴ്ച ക്യാമ്പസിലെത്തി സമരക്കാരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഇമ്രാൻ മസൂദും ഈ ആരോപണം നിഷേധിച്ചു. "അവിടെ 'സ്വതന്ത്ര കാശ്മീർ' എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർന്നിട്ടില്ല, ഒന്നുപോലും ഉയർന്നിട്ടില്ല. ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് അത്തരം മുദ്രാവാക്യങ്ങളെ ശക്തമായി അപലപിച്ചു. കശ്മീർ ഇന്ത്യയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണെന്ന് ഞാൻ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു" എന്ന് ഇമ്രാൻ മസൂദ് പറഞ്ഞു.
ഒക്ടോബർ 29 മുതൽ നടക്കാനിരുന്ന സർവകലാശാലയുടെ സ്ഥാപകദിനാഘോഷ പരിപാടികളായ 'താലീമി മേള'യും സംഘർഷാവസ്ഥയെത്തുടർന്ന് അധികൃതർ റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സർവകലാശാലയുടെ സാംസ്കാരികവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായ പൈതൃകം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനായാണ് ഒക്ടോബർ 29 മുതൽ നവംബർ 1 വരെ ഡൽഹി ക്യാമ്പസിൽ മേള നടത്താന് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. പരിപാടി റദ്ദാക്കുന്നതായി വകുപ്പ് മേധാവികൾക്കും ഡീനുമാർക്കും അയച്ച സന്ദേശത്തിൽ സർവകലാശാലയിലെ ഡീൻ ഓഫ് സ്റ്റുഡന്റ്സ് വെൽഫെയർ പറഞ്ഞു.
"പ്രതിഷേധിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾ മുന്നോട്ടുവെച്ച പരിഹാര നിർദേശങ്ങളോട് ഇതുവരെ യോജിച്ചിട്ടില്ല, ക്യാമ്പസിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ സാധാരണ നിലയിലായിട്ടുമില്ല. വിദ്യാർഥികളുടെയും അതിഥികളുടെയും പങ്കാളികളുടെയും സുരക്ഷയും ക്ഷേമവും കണക്കിലെടുത്ത്, ഒക്ടോബർ 29 മുതൽ നവംബർ 1 വരെ നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന 'തലീമി മേള' അതീവ ഖേദത്തോടെ റദ്ദാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു" മേധാവികൾക്കും ഡീൻമാർക്കും അയച്ച ഒക്ടോബർ 21-ലെ കുറിപ്പ്.
വിദ്യാർഥി യൂണിയൻ (JMISU) പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നും, പ്രതിഷേധക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച സർവകലാശാലയുടെ ചീഫ് പ്രോക്ടറെ നീക്കം ചെയ്യണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ആഴ്ചകളായി ജെ.എം.ഐ വിദ്യാർഥികൾ പ്രതിഷേധിച്ചുവരികയാണ്. ജാമിയയിലെ വിദ്യാർഥി യൂണിയൻ 2006 മാർച്ചിലാണ് പിരിച്ചുവിട്ടത്.
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