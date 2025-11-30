ETV Bharat / bharat

'അടിച്ചമര്‍ത്താന്‍ ശ്രമിച്ചാല്‍ ജിഹാദ് ഉണ്ടാകും'; വിവാദത്തിന് തിരികൊളുത്തി ജമാഅത്ത് മേധാവിയുടെ പ്രസ്‌താവന

ഒരു മതത്തെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ ബുൾഡോസർ നടപടികളും ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ-ഇ-ഹിന്ദ് പ്രസിഡൻ്റ് മൗലാന മഹ്മൂദ് മദനി.

Jamiat Ulama-i-Hind (JUH) President Maulana Mahmood Madan (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 30, 2025 at 1:41 PM IST

ഭോപ്പാല്‍: കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനെതിരെ ആരോപണങ്ങള്‍ ഉയര്‍ത്തി ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ-ഇ-ഹിന്ദ് പ്രസിഡൻ്റ് മൗലാന മഹ്മൂദ് മദനി. അടിച്ചമര്‍ത്താന്‍ ശ്രമിച്ചാല്‍ ജിഹാദ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് മദനി സര്‍ക്കാരിന് താക്കീത് നല്‍കി. അതേസമയം സര്‍ക്കാരിൻ്റെ അടിച്ചമര്‍ത്തലും പീഡനവും കാരണം മുസ്ലീങ്ങൾ തെരുവിൽ സുരക്ഷിതരല്ലെന്നും മദനി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഭോപ്പാലിൽ നടന്ന ദേശീയ ഭരണസമിതി യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ഒരു മതത്തെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ ബുൾഡോസർ നടപടികളും ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.“ഒരു പ്രത്യേക സമൂഹം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ നിയമപരമായി അധികാരമില്ലാത്തവരും സാമൂഹികമായി പാർശ്വവത്‌കരിക്കപ്പെട്ടവരും, അപമാനിക്കപ്പെട്ടവരുമാണെന്നത് ഖേദകരമാണ്. അവരുടെ മതപരമായ സ്വത്വവും നിലനിൽപ്പും അനാവശ്യമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്നു,” മദനി പറഞ്ഞു.

അതേസമയം ബാബരി മസ്‌ജിദ്, മുത്തലാഖ് കേസുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമീപകാല കോടതി വിധികൾ സര്‍ക്കാരിൻ്റെ സമ്മര്‍ദത്തില്‍ കൈക്കൊണ്ടതാണെന്നും മദനി പരമാർശിച്ചു. "ഭരണഘടന പിന്തുടരുകയും നിയമം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ സുപ്രീം കോടതിയെ പരമോന്നതമെന്ന് വിളിക്കാൻ അർഹതയുള്ളൂ. അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് 'സുപ്രീം' എന്ന് വിളിക്കപ്പെടാൻ അർഹമല്ല," മദനി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അടിച്ചമര്‍ത്തിയാല്‍ ജിഹാദ് ഉണ്ടാകും

ഇസ്ലാമിൽ 'ജിഹാദ്' എന്നാൽ അനീതിക്കും അടിച്ചമർത്തലിനുമെതിരായ പോരാട്ടം എന്നാണ് അർഥമാക്കുന്നത്. അതേസമയം സര്‍ക്കാര്‍ നിലവില്‍ ഈ പദത്തെ ദുരപയോഗം ചെയ്‌തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലവ് ജിഹാദ്, ലാൻഡ് ജിഹാദ്, സ്‌പിറ്റ് ജിഹാദ് തുടങ്ങിയ പദങ്ങൾ മുസ്ലീങ്ങളെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ മനപൂര്‍വം ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നും മദനി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

മതപരിവർത്തന വിരുദ്ധ നിയമങ്ങളില്‍ വിമർശനം

മതപരിവർത്തന വിരുദ്ധ നിയമങ്ങള്‍ മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നു. രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടന നമുക്ക് മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മതപരിവർത്തന നിയമപ്രകാരം ഈ മൗലികാവകാശം ഇല്ലാതാക്കപ്പെടുകയാണ്. ഒരു മതത്തില്‍ വിശ്വസിക്കുന്നത് ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയമാകുന്ന രീതിയായി മാറിയെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മറുവശത്ത് 'ഘർ വാപസി'യുടെ പേരിൽ, ആളുകളെ ഒരു പ്രത്യേക മതത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. അവരെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല, അവർക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. വന്ദേമാതരത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പരമാര്‍ശം നടത്തി. ഇസ്ലാമോഫോബിയ, മദ്രസ സംരക്ഷണം, യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് (യുസിസി), വഖഫ് പരിഷ്‌കാരങ്ങൾ, ലവ് ജിഹാദ് പ്രചാരണം, പലസ്‌തീനിലെ നിലവിലുള്ള പ്രതിസന്ധി എന്നീ നിരവധി വിഷയങ്ങളിലുള്ള പ്രമേയങ്ങളും യോഗം അംഗീകരിച്ചു. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള 1,500-ലധികം കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

അതേസമയം മഹ്മൂദ് മദനിയുടെ പ്രസ്‌താവന രാജ്യത്ത് വിവാദങ്ങൾക്ക് തിരികൊളുത്തി. മുസ്ലീങ്ങളെ പ്രകോപിപ്പിക്കുകയും ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ചതിന് പിന്നാലെ ബിജെപിയിൽ നിന്ന് ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രതികരണങ്ങൾക്കിത് വഴിവച്ചു. മന്ത്രി വിശ്വാസ് സാരംഗ്, ബിജെപി നേതാവും എംപിയുമായ മനോജ് തിവാരി എന്നിവര്‍ രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ചു.

മദനിക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് മന്ത്രി വിശ്വാസ് സാരംഗ്

ഒരു സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യക്കാരനായി ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭരണഘടന പാലിക്കണമെന്ന് മദനിയ ഓര്‍മിപ്പിച്ച് സംസ്ഥാന കായിക സഹകരണ മന്ത്രി വിശ്വാസ് സാരംഗ്. രാജ്യത്തെ വിഭജിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സംസാരം ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഉപകരണമായി ഉപയോഗിച്ചുവരികയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഭരണഘടനയേയും ഭരണഘടനാ സംവിധാനത്തെയും പരിഹസിക്കുകയും ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയുകയും ചെയ്യുന്നത് നിർഭാഗ്യകരമാണെന്നും മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും മറ്റൊരാളെ സ്‌തുതിച്ച് പാടുകയും ചെയ്യുന്നത് അപമാനകരാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

വിമര്‍ശിച്ച് ബിജെപി നേതാവ്

ജാമിയത്ത് പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ പ്രസ്‌താവനകളെ ബിജെപി നേതാവും എംപിയുമായ മനോജ് തിവാരി വിമർശിച്ചു. പ്രസ്‌താവന അസ്വീകാര്യവും പ്രകോപനപരവുമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇത്തരം ഭീഷണികൾ നൽകുന്ന ഒരാൾക്ക് ക്രിമിനൽ സ്വഭാവമുള്ള വ്യക്തിയാകാൻ മാത്രമേ കഴിയൂ. മുസ്ലീങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ സമുദായങ്ങൾക്കും ഇന്ത്യ എല്ലായ്‌പ്പോഴും സുരക്ഷയും തുല്യ അവസരവും ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "മുസ്ലീം സമുദായത്തിലെ നമ്മുടെ സഹോദരീസഹോദരന്മാർക്ക് ഏറ്റവും സുരക്ഷിതവും സൗകര്യപ്രദരുമായ ഒരു സ്ഥലം ലോകത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അത് ഇന്ത്യയാണ്," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

