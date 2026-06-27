ജലന്ധറിൽ കാണാതായ ഡിജെയുടെ മൃതദേഹം മാലിന്യക്കൂമ്പാരത്തിൽ; സുഹൃത്ത് അറസ്റ്റിൽ
ജലന്ധറിലെ 15-ാം നമ്പർ മൊഹല്ല നിവാസിയായ ഗുർപ്രീത് സിങ് എന്ന നോനിയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇയാൾ പാർട്ട് ടൈം ഡിജെ ആയി ജോലി ചെയ്തുവരികയായിരുന്നു. ജൂൺ 22നാണ് ഗുർപ്രീതിനെ കാണാതാകുന്നത്
Published : June 27, 2026 at 11:43 AM IST
ജലന്ധർ: പഞ്ചാബിലെ ജലന്ധറിൽ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ കാണാതായ ഡിജെയുടെ മൃതദേഹം മാലിന്യക്കൂമ്പാരത്തിൽ കുഴിച്ചിട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. സുഹൃത്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം മൃതദേഹം ഒളിപ്പിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. അന്വേഷണം വഴിതെറ്റിക്കാൻ യുവാവിൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോണും ബൈക്കും കനാലിൽ ഉപേക്ഷിച്ചതായും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ജലന്ധറിലെ 15-ാം നമ്പർ മൊഹല്ല നിവാസിയായ ഗുർപ്രീത് സിങ് എന്ന നോനിയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇയാൾ പാർട്ട് ടൈം ഡിജെ ആയി ജോലി ചെയ്തുവരികയായിരുന്നു. ജൂൺ 22നാണ് ഗുർപ്രീതിനെ കാണാതാകുന്നത്. സുഹൃത്തായ രവിക്കൊപ്പം വീട്ടിൽനിന്ന് പോയതിന് ശേഷം ഗുർപ്രീതിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു വിവരവും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും മകൻ തിരിച്ചെത്താത്തതിനെ തുടർന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങൾ പൊലീസിനെ സമീപിച്ച് പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് പൊലീസ് നടത്തിയ ഊർജിതമായ അന്വേഷണത്തിലാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ കൊലപാതകത്തിൻ്റെ ചുരുളഴിയുന്നത്. യുവാവിനെ കാണാതായതുമുതൽ കുടുംബവും നാട്ടുകാരും വലിയ ആശങ്കയിലായിരുന്നു.
സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ നിർണായകമായി
പരാതി ലഭിച്ചതിന് പിന്നാലെ പ്രദേശത്തെ നിരവധി സിസിടിവി കാമറകൾ പൊലീസ് പരിശോധിച്ചു. ഇതിൽ ഗുർപ്രീത് ഒരു മാലിന്യക്കൂമ്പാരത്തിന് നേരെ നടന്നുപോകുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പൊലീസിന് ലഭിച്ചു. എന്നാൽ പിന്നീട് ഇയാൾ അവിടെനിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ലെന്നും അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി. ഇതോടെയാണ് പൊലീസിൻ്റെ സംശയം സുഹൃത്തിലേക്ക് നീണ്ടത്. ജലന്ധർ കൻ്റോൺമെൻ്റ് നിവാസിയായ രവി ഇതേ മാലിന്യക്കൂമ്പാരത്തിലാണ് ജോലി ചെയ്തിരുന്നത്. ഗുർപ്രീതുമായി ഇയാൾക്ക് അടുത്ത ബന്ധവുമുണ്ടായിരുന്നു. തുടർന്ന് രവിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തതോടെയാണ് കൊലപാതകത്തിൻ്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നത്.
ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ പ്രതി കുറ്റം സമ്മതിച്ചതായി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. ജൂൺ 22ന് രാത്രി ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് മദ്യപിച്ചിരുന്നു. ഇതിനിടെ ചില വിഷയങ്ങളെച്ചൊല്ലി ഇവർക്കിടയിൽ തർക്കമുണ്ടായി. വാക്കേറ്റം രൂക്ഷമായതോടെ പ്രകോപിതനായ രവി ഗുർപ്രീതിനെ ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം തെളിവ് നശിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് മൃതദേഹം വലിയ മാലിന്യക്കൂമ്പാരത്തിൽ കുഴിച്ചിട്ടത്.
ഗുർപ്രീതിനെ കാണാതായതാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും വച്ച് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടതാണെന്നോ വരുത്തിത്തീർക്കാൻ പ്രതി ശ്രമിച്ചിരുന്നു. ഇതിനായി ഗുർപ്രീതിൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോണും മോട്ടോർസൈക്കിളും കുക്കർ പിൻഡ് കനാലിൽ വലിച്ചെറിയുകയും ചെയ്തു. ഈ കനാലിലും പൊലീസ് പരിശോധന നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.
പ്രതി നൽകിയ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊലീസും ഭരണസമിതി ഉദ്യോഗസ്ഥരും സംഭവസ്ഥലത്തേക്ക് കുതിച്ചു. ജെസിബി ഉപയോഗിച്ച് മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട പരിശ്രമത്തിനൊടുവിൽ മാലിന്യക്കൂമ്പാരം നീക്കം ചെയ്താണ് മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്തത്. തുടർന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾക്കായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. പ്രദേശത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതാണ് കേസിൽ നിർണായകമായതെന്ന് എസിപി കുൽവീന്ദർ സിങ് വിർക് വ്യക്തമാക്കി.
ദൃശ്യങ്ങളിൽ ഗുർപ്രീത് മാലിന്യക്കൂമ്പാരത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് കണ്ടിരുന്നുവെങ്കിലും പിന്നീട് യാതൊരു വിവരവുമില്ലായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സുഹൃത്തായ രവിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കർശനമായി ചോദ്യം ചെയ്തതോടെയാണ് പ്രതി കുറ്റം സമ്മതിച്ചത്. മദ്യപിക്കുന്നതിനിടെയുണ്ടായ തർക്കമാണ് കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചതെന്നാണ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ടുള്ളത്. അതേസമയം കൊലപാതകത്തിൽ കൂടുതൽ പേർക്ക് പങ്കുണ്ടെന്ന് ഗുർപ്രീതിൻ്റെ കുടുംബം സംശയിക്കുന്നുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം. പ്രതിയെ കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണെന്നും എല്ലാ വശങ്ങളും പരിശോധിക്കുമെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
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