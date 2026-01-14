വ്യാപാര, പ്രതിരോധ സഹകരണം ഉറപ്പിച്ച് ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും; യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറിയുമായി ചർച്ച നടത്തി ജയ്ശങ്കർ
ഇറാനുമായി ബിസിനസ് നടത്തുന്ന രാജ്യങ്ങള്ക്ക് 25 ശതമാനം താരിഫ് ചുമത്തുമെന്ന് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ച അതേ ദിവസമാണ് ജയ്ശങ്കറും റൂബിയോയും തമ്മിലുള്ള ഫോൺ സംഭാഷണം നടന്നത്.
Published : January 14, 2026 at 9:09 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ധാതുക്കൾ, ആണവോർജ്ജം, പ്രതിരോധം എന്നീ മേഖലകളിലെ വ്യാപാരവും സഹകരണവും ചർച്ച ചെയ്ത് ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും. വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയ്ശങ്കറും യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോയും തമ്മിൽ നടന്ന ചർച്ചയിലാണ് വ്യാപാരവും സഹകരണം ഉറപ്പിച്ചത്. മന്ത്രി എസ് ജയ്ശങ്കർ തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യം എക്സിലൂടെ അറിയിച്ചത്.
''വ്യാപാരം, നിർണായക ധാതുക്കൾ, ആണവ സഹകരണം, പ്രതിരോധം, ഊർജ്ജം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് മാർക്കോ റൂബിയോയുമായി ചർച്ച ചെയ്തു. ഇന്ത്യയുമായി മികച്ച വ്യാപാര ബന്ധം തുടരാൻ ധാരണയായി'' - എസ് ജയ്ശങ്കർ എക്സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു.
Just concluded a good conversation with @SecRubio.— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) January 13, 2026
Discussed trade, critical minerals, nuclear cooperation, defence and energy.
Agreed to remain in touch on these and other issues.
🇮🇳 🇺🇸
യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റും ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ച് പ്രസ്താവനയിറക്കി. ''സെക്രട്ടറി റൂബിയോ ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ജയ്ശങ്കറുമായി സംസാരിച്ചു. പുതുവത്സര ആശംസകൾ കൈമാറി. ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാര കരാർ ചർച്ചകളെക്കുറിച്ചും സാമ്പത്തിക സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലെ അവരുടെ താത്പര്യത്തെക്കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്തു. ഇന്ത്യയെ പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിനായി സുസ്ഥിരമായ ആണവോർജ്ജ ഉപയോഗവും പുരോഗതിയും എന്ന ബിൽ നടപ്പിലാക്കിയതിന് ഇന്ത്യയെ സെക്രട്ടറി റൂബിയോ അഭിനന്ദിച്ചു.
യുഎസ്-ഇന്ത്യ സിവിൽ ആണവ സഹകരണം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും, അമേരിക്കൻ കമ്പനികൾക്കുള്ള അവസരങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും, ഊർജ്ജ സുരക്ഷാ ലക്ഷ്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും, നിർണായക ധാതു വിതരണ ശൃംഖലകൾ സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിനുമുള്ള ഈ സുപ്രധാന വികസനത്തിൽ റൂബിയോ താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു'' - യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി.
സ്വതന്ത്രവും തുറന്നതുമായ ഇന്തോ-പസഫിക് മേഖലയോടുള്ള അമേരിക്കയുടെയും ഇന്ത്യയുടെയും പ്രതിബദ്ധത വീണ്ടും ഉറപ്പിച്ചു. പ്രാദേശിക വികസനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകള് കൈമാറി. റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങലുകൾക്ക് 25 ശതമാനം ശിക്ഷാ ലെവി ഉൾപ്പെടെ, ഇന്ത്യൻ ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് 50 ശതമാനം തീരുവ ചുമത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് ഇന്ത്യ-യുഎസ് ബന്ധങ്ങൾ വലിയ ഇടിവിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിരുന്നു.
ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാര കരാർ ഉറപ്പിക്കുന്നതിനായി ഇരുപക്ഷവും കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒന്നിലധികം റൗണ്ട് ചർച്ചകൾ നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോള് ഇരുപക്ഷവും സജീവമായി ഇടപഴകുന്നത് തുടരുന്നുവെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
ഇന്ത്യയേക്കാൾ അനിവാര്യമായ മറ്റൊരു പങ്കാളിയില്ല. വരും മാസങ്ങളിലും വർഷങ്ങളിലും തന്ത്രപരമായ പങ്കാളികളായി തുടരുമെന്നും യുഎസ് വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം ഇറാനുമായി ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ഏതൊരു രാജ്യത്തിനും 25 ശതമാനം താരിഫ് ചുമത്തുമെന്ന് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ച ദിവസത്തിലാണ് ജയ്ശങ്കറും റൂബിയോയും തമ്മിലുള്ള ഫോൺ സംഭാഷണം നടന്നത്.
