ഇന്ത്യ-റഷ്യ സാമ്പത്തിക സഹകരണം ശക്തമാക്കാന് നിര്ണായക ചര്ച്ച; വ്ളാഡിമിർ പുടിനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി എസ് ജയശങ്കർ
ഇന്ത്യയും റഷ്യയും തങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപെടൽ കൂടുതൽ ആഴത്തിലാക്കാനും വിവിധ മേഖലകളിൽ സഹകരണം വികസിപ്പിക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ചർച്ചകൾ നടത്തിയത്.
Published : August 25, 2026 at 10:32 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. തിങ്കളാഴ്ച മോസ്കോയിൽ വച്ചാണ് ഇരുവരും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്. ഇന്ത്യയുമായുള്ള ഉഭയകക്ഷി സഹകരണം വിപുലീകരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾക്കാണ് നേത്യത്വം നൽകിയത്. ഊർജ്ജം, വ്യാപാരം, രാസവളങ്ങൾ, ആണവോർജ്ജം, ഹൈടെക്നോളജി എന്നീ മേഖലകളില് ഇരുരാജ്യങ്ങളും സഹകരണം വിപുലീകരിക്കുന്നതും ചര്ച്ചയായി.
രണ്ട് ദിവസത്തെ റഷ്യന് സന്ദര്ശനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ജയശങ്കര് റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റിനെ കണ്ടത്. ഇന്ത്യയും റഷ്യയും തങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപെടൽ കൂടുതൽ ആഴത്തിലാക്കാനും വിവിധ മേഖലകളിൽ സഹകരണം വികസിപ്പിക്കാനും ഈ ചർച്ചകളിലൂടെ ശ്രമിക്കുന്നു. ആഗോള പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും ഇന്ത്യയ്ക്ക് തടസമില്ലാതെ ഊർജ്ജത്തിൻ്റെയും വളത്തിൻ്റെയും വിതരണം നടത്തുമെന്ന് റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് ജയശങ്കറുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഉറപ്പുനൽകി.
'ഇന്ത്യൻ കർഷകരുടെയും കാർഷിക മേഖലയുടെയും ആവശ്യങ്ങൾ പൂർണമായും നിറവേറ്റുന്നതിന് ഞങ്ങൾ കഴിയുന്നതെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഈ വിതരണങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കുകയും അത് തടസമില്ലാതെ തുടരുന്നതിന് മുൻഗണന നൽകുകയും ചെയ്യുമെന്ന്' വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ പറഞ്ഞതായി ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ വർഷം നേരിയ ഇടിവിന് ശേഷം റഷ്യയും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാരം ഈ വർഷം വർധിച്ചതായി അദ്ദേഹം യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാരത്തിലെ വളർച്ച ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ്, ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ മോദിയുടെ പങ്കിനെയും പ്രശംസിച്ചു.
ഒന്നാം ഉപപ്രധാനമന്ത്രി ഡെനിസ് മാൻ്റുറോവുമായും വിദേശകാര്യ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയും വിവിധ മേഖലകളിലെ സഹകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ നടത്തുകയും ചെയ്തു. ഇന്ത്യ-റഷ്യ ഇൻ്റർ-ഗവൺമെൻ്റൽ കമ്മിഷൻ ഓൺ ട്രേഡ്, ഇക്കണോമിക്, സയൻ്റിഫിക്, ടെക്നോളജിക്കൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ കോഓപ്പറേഷൻ (ഐആർഐജിസി-ടിഇസി) എന്നീ യോഗങ്ങളിലും ഇരുവരും പങ്കെടുത്തു. ഇരുരാജ്യങ്ങളുടെയും സാമ്പത്തിക സഹകരണം വളരെയധികം വളർന്നുവെന്ന് വിദേശകാര്യ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
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റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താനും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനും കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് ജയശങ്കർ പറഞ്ഞു. 'നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക സഹകരണം, വ്യാപാരം, ഊർജ്ജം, വളം, ആണവ മേഖല, എന്നിവയെ കുറിച്ച് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തതിൽ വ്യക്തിപരമായി എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയും റഷ്യയും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാരം അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ നാല് മടങ്ങ് വർധിച്ചു. ഇത് വലിയൊരു നേട്ടം തന്നെയാണ്. 2021-22ൽ ഏകദേശം 13 ബില്യൺ ഡോളറിൽ (1,300 കോടി) നിന്ന് 2025-26ൽ ഏകദേശം 60 ബില്യൺ ഡോളറായി (6,000 കോടി) വർധിച്ചു' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
27-ാമത് ഐആർഐജിസി ടെക്കിൻ്റെ (IRIGC-TEC) കീഴിൽ വിവിധ മേഖലകളിലായി നമ്മുടെ സഹകരണം അവലോകനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നടന്ന ചർച്ചയെക്കുറിച്ച് റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റിന് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഇക്കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാര്ഗ നിർദേശത്തെ വിലമതിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സന്ദർശനം പതിറ്റാണ്ടുകളായി റഷ്യയും ഇന്ത്യയും തമ്മിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ദൃഢമായ ബന്ധത്തിൻ്റെ തെളിവാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സെപ്റ്റംബർ 12-13 തീയതികളിൽ ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിക്കായി റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് ന്യൂഡൽഹി സന്ദർശിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായാണ് ഈ കൂടിക്കാഴ്ചകൾ നടത്തിയത്.
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