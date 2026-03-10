പശ്ചിമേഷ്യൻ യുദ്ധഭീതി; ആശങ്കകൾക്കിടെ ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ച് എസ്. ജയശങ്കർ
അമേരിക്ക-ഇസ്രയേൽ ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ സയ്യിദ് അബ്ബാസ് അരാഗ്ചിയുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നത് ഇത് മൂന്നാം തവണയാണ്. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ ഉപരോധവും എണ്ണ പ്രതിസന്ധിയുമാണ് പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയം.
Published : March 10, 2026 at 11:48 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: പശ്ചിമേഷ്യയിൽ ഇറാനും ഇസ്രയേലും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം രൂക്ഷമാകുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഊർജ വിതരണത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്കകൾക്കിടെ അടിയന്തര നയതന്ത്ര ഇടപെടലുകളുമായി ഇന്ത്യ. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സയ്യിദ് അബ്ബാസ് അരാഗ്ചിയുമായി ഫോണിൽ ചർച്ച നടത്തി. നിലവിലെ അത്യന്തം ഗൗരവമേറിയ സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും പ്രതിസന്ധി ലഘൂകരിക്കാനുള്ള വഴികളെക്കുറിച്ചുമാണ് ഇരുവരും പ്രധാനമായും ആശയവിനിമയം നടത്തിയത്.
ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് ഇരു നേതാക്കളും ഫോണിൽ സംസാരിച്ചത്. ചർച്ചയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ കേന്ദ്രസർക്കാർ ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും എക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ എസ് ജയശങ്കർ തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. തുടരുന്ന സംഘർഷങ്ങളിലെ പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായി വിശദമായി സംസാരിച്ചെന്നും തുടർന്നും ആശയവിനിമയം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇറാനിൽ അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും സംയുക്ത സൈനിക ആക്രമണം ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് മൂന്നാം തവണയാണ് എസ് ജയശങ്കർ അരാഗ്ചിയുമായി സംസാരിക്കുന്നത്.
ആഗോള ആശങ്കയായി എണ്ണ വിതരണം
പശ്ചിമേഷ്യയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ സംഘർഷാവസ്ഥ ഇന്ത്യയടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളെ സാമ്പത്തികമായും നയതന്ത്രപരമായും അതിഗുരുതരമായി ബാധിക്കാനിടയുള്ള സാഹചര്യത്തിലാണ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുടെ ഇടപെടൽ എന്നത് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. പ്രതിസന്ധി എണ്ണ വിതരണത്തെ തടസപ്പെടുത്തുമെന്ന ആഗോള ആശങ്കകൾ വർധിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ നിർണായക ഫോൺ സംഭാഷണം നടന്നത്. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് ഇറാൻ ഏതാണ്ട് പൂർണമായും ഉപരോധിച്ചതോടെ ആഗോള തലത്തിൽ എണ്ണ, വാതക വിലകൾ കുതിച്ചുയർന്നിട്ടുണ്ട്. പേർഷ്യൻ ഗൾഫിനും ഒമാൻ ഉൾക്കടലിനും ഇടയിലുള്ള ഇടുങ്ങിയ കപ്പൽ പാതയാണ് ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക്. ലോകത്തെ എണ്ണയുടെയും എൽഎൻജിയുടെയും ഏകദേശം 20 ശതമാനവും കടന്നുപോകുന്നത് ഈ പാതയിലൂടെയാണ്.
തുടരുന്ന സമാധാന ശ്രമങ്ങൾ
നിലവിലെ പ്രതിസന്ധികൾ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാമെന്നും സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള നടപടികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും ചർച്ചയിൽ മുഖ്യവിഷയമായെന്ന് നയതന്ത്ര വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ഒരു ആശയവിനിമയത്തിൽ മാത്രം കാര്യങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല. വരും ദിവസങ്ങളിലും ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ചർച്ചകളും സമാധാന ശ്രമങ്ങളും തുടരും. മേഖലയിൽ സമാധാനം ഉറപ്പാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നീക്കങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിലും സജീവമായി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ കരുതലോടുകൂടിയുള്ള ഈ നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങളെ ഏറെ പ്രാധാന്യത്തോടെയാണ് ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
