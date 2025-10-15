രാജസ്ഥാനിൽ ബസിന് തീപിടിച്ച് 20 പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം; ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി
തീപിടിത്തത്തിൻ്റെ കാരണം ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു മണിക്കൂർ നീണ്ട പരിശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കാൻ സാധിച്ചത്.
Published : October 15, 2025 at 7:56 AM IST
ജയ്പൂർ: ജയ്സാൽമീറിൽ ബസിന് തീപിടിച്ച് കുട്ടികളടക്കം 20 പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. നിരവധി പേർ ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റ് ചികിത്സയിൽ. ജയ്സാല്മീര്-ജോധ്പൂര് ഹൈവേയിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3.30 ഓടെ സ്വകാര്യ ബസിന് തീ പിടിച്ച് അപകടമുണ്ടായത്.
സംഭവത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി അടക്കം അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബത്തിന് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിൻ അമിതമായി ചൂടായി ഉണ്ടായ അപകടമാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. തീപിടിത്തത്തിൻ്റെ കാരണം ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിക്കാനായിട്ടില്ലെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു.
57 യാത്രക്കാരുമായാണ് ബസ് ജയ്സാൽമീറിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടത്. ജയ്സാൽമീർ - ജോധ്പൂർ ഹൈവേയിൽ വെച്ച് ബസിൻ്റെ പിൻഭാഗത്ത് നിന്ന് പുക ഉയരാൻ തുടങ്ങുകയായിരുന്നു. ഡ്രൈവർ ഉടൻ തന്നെ ബസ് റോഡരികിൽ നിർത്തിയെങ്കിലും നിമിഷങ്ങൾക്കകം തീ വാഹനത്തിലേക്ക് പടർന്നുപിടിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ദൃക്സാക്ഷികള് പറഞ്ഞു.
ചില യാത്രക്കാർ ജനാലകളിലൂടെയും വാതിലുകളിലൂടെയും ഇറങ്ങി ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ബസിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാനായില്ല. സമീപവാസികളാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയത്. പിന്നീട് വിവരമറിഞ്ഞ് പൊലീസും അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങളും സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവര്ത്തനം ഏറ്റെടുത്തു.
Distressed by the loss of lives due to a mishap in Jaisalmer, Rajasthan. My thoughts are with the affected people and their families during this difficult time. Praying for the speedy recovery of the injured.— PMO India (@PMOIndia) October 14, 2025
An ex-gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF would be given to the next of…
ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വെള്ളവും മണലും ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രദേശവാസികള് തീ അണയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. എന്നാൽ തീ ആളിപ്പടർന്നതിനാൽ ആദ്യഘട്ട രക്ഷാപ്രവർത്തനം വിജയം കണ്ടിരുന്നില്ല. അഗ്നിശമന സേനയും പൊലീസും ഉടൻ തന്നെ സ്ഥലത്തെത്തി പൊള്ളലേറ്റവരെ ആംബുലൻസുകളിൽ ജയ്സാൽമീറിലെ ജവഹർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു.
ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റവരെ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി ജോധ്പൂരിലേക്കും മാറ്റി. രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ആർമി വാർ മ്യൂസിയത്തിൽ നിന്നുള്ള സൈനികരും എത്തിയിരുന്നു. ഒരു മണിക്കൂർ നീണ്ട പരിശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കാൻ സാധിച്ചത്.
തീപിടിത്തത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന 79കാരൻ ഹുസൈൻ ഖാൻ്റെ മരണമാണ് അവസാനമായി സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ബാക്കി 19 യാത്രക്കാർ സംഭവ സ്ഥലത്ത് തന്നെ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. രാജസ്ഥാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഭജൻ ലാൽ ശർമ്മ സംഭവ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് സ്ഥിതിഗതികള് വിലയിരുത്തി. പ്രധാനമന്ത്രിയും രാഷ്ട്രപതിയുമുള്പ്പെടെ പ്രമുഖർ സംഭവത്തിൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി.
जैसलमेर से जोधपुर आ रही बस में आग लगने से 20 लोगों की मृत्यु हृदय विदारक है। इस हादसे की सूचना से मन विचलित है।— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) October 14, 2025
मैं ईश्वर से दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान देने एवं घायलों को शीघ्र स्वस्थ करने की प्रार्थना करता हूं।
ആളുകളെ അടിയന്തരമായി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതിനായി പൊലീസ് അകമ്പടിയോടെ ആംബുലൻസുകളുമായി ദേശീയപാത 125ൽ ഗ്രീൻ കോറിഡോർ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. വേഗത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഗ്രീൻ കോറിഡോർ സ്ഥാപിച്ചത്. അതേസമയം ബസ് പൂർണമായും കത്തിനശിച്ചതായും പല മൃതദേഹങ്ങളും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത നിലയിലായതായും ജില്ലാ കലക്ടർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. മരിച്ചവരെ തിരിച്ചറിയാൻ ഡിഎൻഎ, ഫോറൻസിക് ടീമുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിശോധന നടത്തിയ ശേഷമാകും മൃതദേഹങ്ങള് വിട്ട് നൽകുക.
