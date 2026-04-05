'ലോക്‌സഭാ സീറ്റ് വർധനവ് ജനശ്രദ്ധ തിരിക്കാനുള്ള വെറും ആയുധം മാത്രം'; രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി കോൺഗ്രസ്

ലോക്‌സഭയിൽ വനിതാ സംവരണം നടപ്പിലാക്കാനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ സീറ്റ് വർധിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കം നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത് ജനങ്ങളെ കമ്പിളിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണെന്ന് കോൺഗ്രസ്

ജയറാം രമേശ് (ANI)
By PTI

Published : April 5, 2026 at 3:22 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: ലോക്‌സഭാ സീറ്റുകൾ വർധിപ്പിക്കാനുള്ള നിർദേശത്തിൽ മോദിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി കോൺഗ്രസ്. ലോക്‌സഭയിലും നിയമസഭകളിലും സീറ്റുകൾ വർധിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ശ്രമം ജന ശ്രദ്ധ വ്യതിചലിപ്പിക്കാനുള്ള ആയുധം മാത്രമാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജയറാം രമേശ് പറഞ്ഞു.

"ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന പ്രസ്‌താവനകൾ നടത്തുക എന്നതാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പതിവ് തന്ത്രങ്ങൾ. ലോക്‌സഭയുടെ അംഗസംഖ്യ 50 ശതമാനം വർധിപ്പിച്ചാലും ലോക്‌സഭയിലെ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം 50 ശതമാനം വർധിപ്പിച്ചാലും ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഒരു തരത്തിലും ദോഷം സംഭവിക്കില്ലെന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുകയാണ്", ജയറാം രമേശ് എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

ലോക്‌സഭയിലെ നിലവിലെ അംഗബലത്തിലുള്ള വലിയ അന്തരം വർധിക്കുന്നത് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാക്കും. നിലവിൽ ഉത്തർപ്രദേശിൽ 80 സീറ്റുകളും തമിഴ്‌നാട്ടിൽ 39 സീറ്റുകളുമാണുള്ളത്. പുതിയ ബിൽ വരുന്നതോടെ യുപിയിലെ സീറ്റുകൾ 120 ആയി ഉയരും.

എന്നാൽ തമിഴ്‌നാട്ടിലേത് പരമാവധി 59 ആയി മാത്രമേ വർധിക്കൂ. കേരളത്തിലെ സീറ്റുകൾ 20 ൽ നിന്ന് 30 ആകുമ്പോൾ ബിഹാറിലേത് 40 ൽ നിന്ന് 60 ആകും. ഇതിലൂടെ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് മൊത്തം 66 സീറ്റുകൾ അധികമായി ലഭിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് 200 സീറ്റുകൾ വർധിക്കുമെന്നും ജയറാം രമേശ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല, പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അവയുടെ ആപേക്ഷിക സ്വാധീനം കുറയുമെന്നും ജയറാം രമേശ് പറഞ്ഞു.

രാജ്യം ഗുരുതരമായ സാമ്പത്തിക, വിദേശ നയ പ്രതിസന്ധി നേരിടുകയാണ്. അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ലോകസഭയുടെയും വിധാൻ സഭകളുടെയും അംഗസംഖ്യ വർധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയെ അലട്ടുന്ന ഓരേയൊരു കാര്യം. ഇത് പൊതുജന ശ്രദ്ധ തിരിക്കുനുള്ള വെറും ആയുധം മാത്രമാണെന്നും ജയറാം രമേശ് പറഞ്ഞു.

ലോക്‌സഭയിൽ വനിതാ സംവരണം നടപ്പിലാക്കാനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ സീറ്റ് വർധിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കം നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. 2011 ലെ സെൻസസ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് സീറ്റ് വർധിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്. കൂടാതെ മണ്ഡലങ്ങളുടെ അതിർത്തി നിർണയം നടത്താനും സർക്കാരിന് ആലോചനയുണ്ട്. ലോക്‌സഭയിലെ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം 543 ൽ നിന്നും 816 ആയി ഉയർത്തുകയാണ് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യം.

അതേസമയം ലോക്‌സഭ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം 543 ൽ നിന്ന് 816 ആയി ഉയർത്താനുള്ള ബില്ലുകൾ പാസാക്കുന്നതിനായി ഏപ്രിൽ 16 ന് പാർലമെൻ്റിൻ്റെ ബജറ്റ് സമ്മേളനം വീണ്ടും ചേരുമെന്ന് നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഏപ്രിൽ 16 മുതൽ 18 വരെ നടക്കുന്ന പാർലമെൻ്റ് സമ്മേളനത്തിൽ കേരളം, തമിഴ്‌നാട്, കർണാടക, ആന്ധ്രപ്രദേശ്, ഗോവ, തെലങ്കാന സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ലോക്‌സഭാ സീറ്റുകൾ കുറയ്ക്കില്ലെന്ന് സർക്കാർ ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് മോദി കേരളത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു.

"എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയരു ബിൽ പാസാക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? സ്‌ത്രീകൾക്ക് 33 ശതമാനം സംവരണത്തിനായി ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന ഈ ബില്ലിൻ്റ ഗുണങ്ങൾ 2029 ലെ ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിക്കുക. നമ്മുടെ സഹോദരിമാരിൽ 33 ശതമാനം പേർക്ക് പാർലമെൻ്റിൽ ഇരിക്കാൻ കഴയും. ഇതിനായി കൂടുതൽ നിയമ വ്യവസ്ഥകൾ ആവശ്യമാണ്", മോദി പറഞ്ഞു

ഇത് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണെന്നും അതിനാൽ തുറന്ന മനസോടെയും രാഷ്ട്രീയ കണക്കുകൂട്ടലുകളില്ലാതെയും എല്ലാ പാർട്ടികളും ഇതിനെ പൂർണമായി പിന്തുണയ്ക്കണമെന്നും രാജ്യത്തെ അമ്മമാരുടെയും സഹോദരിമാരുടെയും വിശ്വാസം നേടുന്നതിൽ പങ്കാളികളാകണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി എല്ലാ പാർട്ടികളോടും അഭ്യർഥിച്ചു. കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങളെ സർക്കാർ ചർച്ചകൾക്കായി ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അവർ അതിനോട് യോജിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പുതിയ പാർലമെൻ്റ് മന്ദിരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌ത 2023 സെപ്റ്റംബറിലാണ് വനിതാ സംവരണ ബിൽ പാസാക്കിയത്. ലോക്‌സഭയിലും നിയമസഭകളിലും സ്ത്രീകൾക്ക് മൂന്നിലൊന്ന് സംവരണം നൽകുന്നതാണ് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി. പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗ സംവരണ സീറ്റുകളിലും സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ പ്രാതിനിധ്യം നൽകുന്നുണ്ട്. മണ്ഡല പുനർനിർണയവും സെൻസസും പൂർത്തിയായ ശേഷം മാത്രമേ സംവരണം പ്രാബല്യത്തിൽ വരൂ എന്നായിരുന്നു അന്നത്തെ വ്യവസ്ഥ.

എന്നാൽ ഈ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാതെ നിയമം നടപ്പാക്കാൻ ആവശ്യമായ ഭേദഗതികൾ കൊണ്ടുവരാനാണ് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ കഴിഞ്ഞ മാസം ചില എൻഡിഎ സഖ്യകക്ഷികളുമായും കോൺഗ്രസ് ഇതര പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളുമായും ചർച്ചകൾ നടത്തി. 2023 സെപ്റ്റംബറിലാണ് രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു നാരി ശക്തി വന്ദൻ ബില്ലിന് അംഗീകാരം നൽകിയത്. ഭരണഘടനയുടെ 106-ാം ഭേദഗതി നിയമം എന്നാണ് ഇത് ഔദ്യോഗികമായി അറിയപ്പെടുന്നത്.

