ഇആർഒമാരുടെ പോർട്ടൽ പ്രവേശനം വിലക്കിയത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അറിവോടെ; ആരോപണവുമായി ജയറാം രമേശ്
കമ്മീഷണർമാർ ജൂലായിൽ ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറിക്ക് പരാതി നൽകിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇപ്പോഴും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനിൽ നിർണായക സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നുവെന്ന മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടും ജയറാം രമേശ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
By PTI
Published : October 3, 2026 at 4:41 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ ഇലക്ട്രൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസർമാർക്ക് (ERO) ഇസിഐ നെറ്റ് പോർട്ടലിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം വിലക്കിയ വിവരം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് അറിയാമായിരുന്നുവെന്ന് കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജയറാം രമേശ് ആരോപിച്ചു.
"ഇസിഐ നെറ്റ് പോർട്ടലിലേക്കുള്ള ഇലക്ട്രൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസർമാരുടെ (ERO) പ്രവേശനം നിയന്ത്രിക്കുകയും വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേരുകൾ ചേർക്കുന്നതിനും നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുമായുള്ള ഇആർഒമാരുടെ നിയമപരമായ അധികാരം ചൂഷണം ചെയ്യുന്നുവെന്നും രണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർമാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. ഇരുവരുടേയും പരാതി പേഴ്സണൽ ആൻഡ് ട്രെനിങ് വകുപ്പിലെത്തിയിരുന്നു; ആ വകുപ്പിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള മന്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെയാണ്. അതിനാൽ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയാം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമായിരിക്കാം ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത്" ജയറാം രമേശ് ആരോപിച്ചു.
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കമ്മീഷണർമാർ ജൂലായിൽ ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറിക്ക് പരാതി നൽകിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇപ്പോഴും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനിൽ നിർണായക സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നുവെന്ന മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടും ജയറാം രമേശ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. "അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കുന്നതിന് പകരം, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ വിവാദമായ ഐടി വിഭാഗത്തിൻ്റെ മേൽനോട്ടം ഇപ്പോൾ ആ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് വഹിക്കുന്നത്" ജയറാം രമേശ് എക്സിൽ കുറിച്ചു.
മുഴുവൻ സംവിധാനത്തിന്മേലും തങ്ങളുടെ കേന്ദ്രീകൃത നിയന്ത്രണം നിലനിർത്തുന്നതിനായി ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറും പ്രധാനമന്ത്രിയും ചേർന്ന് ആ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ആ സ്ഥാനത്ത് നിലനിർത്തിയതാണെന്ന് തോന്നുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "വോട്ട് ചോർത്തൽ" (Vote Chori) എന്ന നീക്കം ഓരോ ദിവസവും കൂടുതൽ വ്യക്തമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ പ്രവർത്തനരീതിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന കോൺഗ്രസ്, അദ്ദേഹത്തെ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്.
"യാതൊരു സുതാര്യതയുമില്ലാതെ ഐടി വിഭാഗത്തിന് തുടർന്നും പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ, അതിൻ്റെ മേൽനോട്ടം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ആ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവാണ് ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറിക്ക് കത്തെഴുതാൻ കാരണമായത്" എന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പറഞ്ഞു. "ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ ഐടി വിഭാഗത്തിൻ്റെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കാനുള്ള അധികാരം ആ ഉദ്യോഗസ്ഥന് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ മനസിലാക്കുന്നു. അതിനാൽ, സെപ്റ്റംബർ 26-ന് പുറത്തിറക്കിയ പത്രക്കുറിപ്പിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നൽകിയ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന വിശദീകരണം യഥാർത്ഥ വസ്തുതകൾ മറച്ചുവെക്കാനായിരുന്നു"വെന്ന് ജയറാം രമേശ് ആരോപിച്ചു.
'സ്പെഷ്യൽ ഇൻ്റൻസീവ് റിവിഷൻ' (SIR) നടപടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തങ്ങളുടെ അറിവോ ശുപാർശയോ കൂടാതെ പുറപ്പെടുവിച്ച തീരുമാനങ്ങളെയും ഉത്തരവുകളെയും എതിർത്തുകൊണ്ട് രണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർമാർ (സുഖ്ബീർ സിംഗ് സന്ധു, വിവേക് ജോഷി) കഴിഞ്ഞ 10 മാസത്തിനിടെ കുറഞ്ഞത് 14 തവണയെങ്കിലും ഔദ്യോഗികമായി വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നുവെന്ന 'ദി ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്' റിപ്പോർട്ട് വന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് ജയറാം രമേശ് ആരോപണങ്ങൾ ഉയർത്തിയത്.
രണ്ട് കമ്മീഷണർമാർ ഉന്നയിച്ച വിയോജിപ്പുകളെത്തുടർന്ന് വിമർശനങ്ങൾ നേരിടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ഏതൊരു സ്ഥാപനത്തിലെയും ചർച്ചകളിൽ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളും നിരീക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് സ്വാഭാവികമാണെന്നും കമ്മീഷൻ്റെ എല്ലാ ഉത്തരവുകൾക്കും പൂർണ്ണമായ നിയമസാധുതയുണ്ടെന്നും നിശ്ചിത നിയമനടപടികൾ പാലിച്ചാണ് അവ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ വ്യക്തമാക്കി.
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