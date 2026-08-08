"പൊങ്ങച്ചക്കാരായ ജോഡി ഇപ്പോൾ ഭീരുക്കള്"; പൊലീസ് അതിക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് അമിത് ഷാ സംസാരിക്കണമെന്ന് കോണ്ഗ്രസ്
ആഭ്യന്തരമന്ത്രിക്കും പ്രധാനമന്ത്രിക്കുമെതിരെ കോണ്ഗ്രസ് രംഗത്ത്. പൊലീസ് അതിക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും 'ചന്ദ ചോരി' വിഷയത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയും സംസാരിക്കണമെന്ന് കോൺഗ്രസ്.
By PTI
Published : August 8, 2026 at 2:22 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ തുടര്ച്ചയായി ഇരുസഭകളില് നിന്നും വിട്ടുനിന്നതിലുള്ള കോണ്ഗ്രസ് പ്രതിഷേധം തുടരുന്നു. പാർലമെൻ്റ് തുടർച്ചയായി 15 ദിവസം പ്രവർത്തിക്കാത്തത് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായ്ക്ക് എംപിമാരെ നേരിടാനും, വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരായ പൊലീസ് ക്രൂരതയെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാന് ധൈര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണെന്നും, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി 'ചന്ദ ചോരി' വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കാത്തതിനാലാണെന്നും കോൺഗ്രസ് വ്യക്തമാക്കി.
കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജയറാം രമേശ് ആണ് അമിത്ഷായ്ക്കെതിരെ ആരോപണം ഉയര്ത്തി രംഗത്ത് വന്നത്. പാർലമെൻ്റ് തുടർച്ചയായി 15 ദിവസം സാധാരണഗതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാത്തതിന് ഒരേ ഒരു കാരണം അമിത് ഷാ ആണെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. പൊങ്ങച്ചം നിറഞ്ഞ പൊങ്ങച്ചക്കാരായ അമിത് ഷാ- മോദി ജോഡി ഇപ്പോൾ ഭീരുക്കളാണെന്ന് തുറന്നുകാട്ടിയതായി കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി വ്യക്തമാക്കി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രതിഷേധിക്കുന്ന യുവാക്കൾക്കും വിദ്യാർഥികൾക്കും നേരെയുള്ള പൊലീസ് അതിക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് ജൂലൈ 20 ന് ഇരുസഭകളിലും വന്ന് പ്രസ്താവന നൽകാൻ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി വിസമ്മതിച്ചതാണ് പാർലമെൻ്റ് തുടർച്ചയായി 15 ദിവസം സാധാരണഗതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാത്തതെന്ന് രമേശ് വ്യക്തമാക്കി. സമൂഹമാധ്യമമായ എക്സിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
"പാർലമെൻ്റ് തുടർച്ചയായി 15 ദിവസം സാധാരണഗതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരേയൊരു കാരണം മാത്രമേയുള്ളൂ, പ്രതിഷേധിക്കുന്ന യുവാക്കൾക്കും വിദ്യാർഥികൾക്കും നേരെയുള്ള പോലീസ് അതിക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച്, പ്രത്യേകിച്ച് ജൂലൈ 20 ന്, ഇരുസഭകളിലും വന്ന് പ്രസ്താവന നൽകാൻ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി വിസമ്മതിച്ചു" രമേശ് എക്സില് എഴുതി.
ഷാ തൻ്റെ ചേംബറിൽ മണിക്കൂറുകളോളം ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ജന്തര്മന്തറില് നടന്ന നടപടി ക്രമങ്ങള് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള ചുമതലയിലും നിയന്ത്രണത്തിലുമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായ ഹാജരാകാതിരിക്കൽ അഭൂതപൂർവമാണ്. ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പാർലമെൻ്റിന് നാല് ദിവസം കൂടിയുണ്ട്. പൊലീസ് അതിക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ആദ്യം സംസാരിക്കണം. 2020 ഫെബ്രുവരി 5 ന് ലോക്സഭയിൽ അദ്ദേഹം ഗംഭീരമായി പ്രഖ്യാപിച്ച ട്രസ്റ്റിൻ്റെ 'ചന്ദ ചോരി ആസ്ത ധോക'യെക്കുറിച്ചും പ്രധാനമന്ത്രിയും സംസാരിക്കണം. അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുത്ത ട്രസ്റ്റ് എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരുടെയും വിശ്വാസത്തെയും വഞ്ചിച്ചു അതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മൗനം പാലിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പറഞ്ഞു.
ജൂലൈ 20 ന് മൺസൂൺ സമ്മേളനം ആരംഭിച്ചതുമുതൽ അമിത്ഷാ ഇരുസഭയിലും ഹാജരായിരുന്നില്ല. വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരായ പൊലീസ് നടപടിയും രാമക്ഷേത്ര സംഭാവന മോഷണവും ആരോപിച്ച് കോൺഗ്രസും മറ്റ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും പാർലമെൻ്റിൻ്റെ ഇരുസഭ നടപടികളും സ്തംഭിപ്പിച്ചു.
Also Read:പാകിസ്ഥാന്,-തുര്ക്കി-സൗദി കരാര് എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയ്ക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ളതാകുന്നു?