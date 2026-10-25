''ഇസിനെറ്റ്' പോർട്ടൽ വിവരങ്ങൾ മറച്ചുവയ്ക്കുന്നു', തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി കോൺഗ്രസ്
മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ രാജിവയ്ക്കണമെന്നും വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണം ഉടൻ നിർത്തിവയ്ക്കണമെന്നുമാണ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടിയുടെ ആവശ്യം
By PTI
Published : October 25, 2026 at 4:15 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: വോട്ടർമാരുടെ വിവരങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന 'ഇസിനെറ്റ്' (ECINET) സോഫ്റ്റ്വെയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി കോൺഗ്രസ്. ഇസിനെറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയറിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ മറച്ചുവയ്ക്കുകയാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചു.
വോട്ടർ പട്ടിക തീവ്ര പരിഷ്കരണം എന്ന പേരിൽ നടക്കുന്ന അട്ടിമറികൾ പുറത്ത് വരുമെന്നതിനാലാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ കമ്മിഷൻ വിസമ്മതിക്കുന്നതെന്ന് കേൺഗ്രസ് പറഞ്ഞു. മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ രാജിവയ്ക്കണമെന്നും വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണം ഉടൻ നിർത്തിവയ്ക്കണമെന്നും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
അതേസമയം വാണിജ്യപരമായ രഹസ്യങ്ങൾ, വ്യാപാര രഹസ്യങ്ങൾ, ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളായതിനാൽ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം സോഫ്റ്റ്വെയറിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ലെന്നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ നിലപാട്.
ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന ഒരു മാധ്യമ റിപ്പോർട്ട് കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജയറാം രമേശ് സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവച്ചു. ദുർബലമായ ന്യായീകരണങ്ങൾ നിരത്തി വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഏതാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്താൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ തയാറാകുന്നില്ല. ഇതിനായി കൃത്രിമ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും എന്തൊക്കെ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും കമ്മിഷൻ വ്യക്തമാക്കുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം എക്സിൽ കുറിച്ചു.
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ഇസിനെറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ വികസിപ്പിച്ചത് ടാറ്റ കൺസൾട്ടൻസി സർവീസസ് ആണെന്ന വിവരം അവർ വെളിപ്പെടുത്തിയതിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യൻ ജനത ഇക്കാര്യം അറിയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ഇത് വെളിപ്പെടുത്താതിരുന്നത്. വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കലിൽ കൃത്രിമ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമായതിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ഇത് ആവർത്തിച്ച് നിഷേധിക്കുന്നതെന്നും ജയറാം രമേശ് ചോദിച്ചു.
വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ തോതിലുള്ള ക്രമക്കേടാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് പൊതുജനങ്ങൾക്കും മനസിലായി. ഗ്യാനേഷ് കുമാർ രാജി വയ്ക്കണം. എസ്ഐആർ പ്രക്രിയ ഉടൻ നിർത്തിവയ്ക്കണം എന്നും ജയറാം രമേശ് പറഞ്ഞു.
'സ്പെഷ്യൽ ഇൻ്റൻസീവ് റിവിഷൻ' (SIR) നടപടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തങ്ങളുടെ അറിവോ ശുപാർശയോ കൂടാതെ പുറപ്പെടുവിച്ച തീരുമാനങ്ങളെയും ഉത്തരവുകളെയും എതിർത്തുകൊണ്ട് രണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർമാർ (സുഖ്ബീർ സിംഗ് സന്ധു, വിവേക് ജോഷി) കഴിഞ്ഞ 10 മാസത്തിനിടെ കുറഞ്ഞത് 14 തവണയെങ്കിലും ഔദ്യോഗികമായി വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നുവെന്ന 'ദി ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്' റിപ്പോർട്ട് വന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് ജയറാം രമേശ് ആരോപണങ്ങൾ ഉയർത്തിയത്.
രണ്ട് കമ്മീഷണർമാർ ഉന്നയിച്ച വിയോജിപ്പുകളെത്തുടർന്ന് വിമർശനങ്ങൾ നേരിടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ഏതൊരു സ്ഥാപനത്തിലെയും ചർച്ചകളിൽ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളും നിരീക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് സ്വാഭാവികമാണെന്നും കമ്മീഷൻ്റെ എല്ലാ ഉത്തരവുകൾക്കും പൂർണമായ നിയമസാധുതയുണ്ടെന്നും നിശ്ചിത നിയമനടപടികൾ പാലിച്ചാണ് അവ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ വ്യക്തമാക്കി.
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