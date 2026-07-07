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അമ്മയുടെ ജീവനെടുത്തത് സർക്കാർ ജോലിക്കായി; ബന്ധുക്കളുമായി ചേർന്ന് ആസൂത്രിത കൊലപാതകം നടത്തി മകൾ

രാജസ്ഥാനിലെ ജയ്‌പൂരിലാണ് ഈ ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവം നടന്നത്. കൊലപാതകത്തെ റോഡപകടമാക്കി ചിത്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനും പ്രതികൾ ശ്രമിച്ചിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു

WOMAN KILLS MOTHER POLICE ARRESTE ACCUSED CRIME IN JAIPUR murder
Representative image (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 7, 2026 at 6:53 PM IST

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ജയ്‌പൂർ: സർക്കാർ ജോലി സ്വന്തമാക്കാനും കുടുംബസ്വത്ത് കൈവശപ്പെടുത്താനുമായി 23 കാരിയായ യുവതി സ്വന്തം അമ്മയെ കൊലപ്പെടുത്തി. രാജസ്ഥാനിലെ ജയ്‌പൂരിലാണ് ഈ ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവം നടന്നത്. കൊലപാതകത്തെ റോഡപകടമാക്കി ചിത്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനും പ്രതികൾ ശ്രമിച്ചിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യുവതിയടക്കം ഏഴ് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തി ട്ടുണ്ടെന്നും ഒരാൾക്കായി തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

മരിച്ചത് പ്രതാപ് നഗറിലെ രവീന്ദ്ര നഗർ സ്വദേശിനിയായ നീരജ് ശർമ (45) യാണ്. ജൂലൈ 3-ന് അതിവേഗത്തിൽ എത്തിയ സ്കോർപിയോ വാഹനം ഇടിച്ചാണ് നീരജ് മരിച്ചതെന്നാണ് ആദ്യം പുറത്തുവന്ന വിവരം. എന്നാൽ മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് സംശയിച്ച സഹോദരൻ രാകേഷ് പൊലീസിൽ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു. പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് സംഭവം മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്‌ത കൊലപാതകമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്.

നിയമനത്തെച്ചൊല്ലി തർക്കം

പോലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ പുറത്തുവന്ന വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം, നീരജിൻ്റെ ഭർത്താവ് വിജയ് കുമാർ ശർമ ഏകദേശം ഒരു വർഷം മുമ്പ് മരിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് നീരജിന് കോടതിയിൽ ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക് തസ്‌തികയിൽ ജോലി ലഭിച്ചു.

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ഈ ജോലി തനിക്ക് ലഭിക്കണമെന്ന് മകൾ ആയുഷി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ജോലി അമ്മ ഏറ്റെടുത്തതോടെ ഇരുവരും തമ്മിൽ അഭിപ്രായവ്യത്യാസം രൂക്ഷമായി. ഇതാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് അന്വേഷണസംഘത്തിൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ.

ബന്ധുക്കളുമായി ചേർന്ന് ആസൂത്രിത കൊലപാതകം

അമ്മയെ ഇല്ലാതാക്കിയാൽ സർക്കാർ ജോലിയും സ്വത്തും സ്വന്തമാക്കാമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആയുഷി തൻ്റെ അമ്മാവനെയും ബന്ധുവിനെയും ഉൾപ്പെടുത്തി ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്. ഇതിനായി ആക്രമികളെ ഏർപ്പെടുത്തി സ്കോർപിയോ വാഹനം ഉപയോഗിച്ച് ഇടിച്ചുകൊലപ്പെടുത്തുകയും പിന്നീട് അത് സാധാരണ റോഡപകടമാണെന്ന് വരുത്തിത്തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

ജയ്‌പൂർ ഈസ്റ്റ് ഡെപ്യൂട്ടി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ രഞ്ജിത ശർമയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് കേസിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ചിത്രം പുറത്തുവന്നത്.പ്രതാപ് നഗറിലെ രവീന്ദ്ര നഗറിൽ താമസിക്കുന്ന നീരജ് ശർമ്മ (45) ജൂലൈ 3 ന് അമിതവേഗത്തിൽ വന്ന സ്കോർപിയോ വാഹനമിടിച്ച് മരിച്ചതായി ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് കമ്മീഷണർ രഞ്ജിത ശർമ്മ പറഞ്ഞു. പ്രതികളുടെ മൊഴിയും മറ്റ് തെളിവുകളും അടിസ്ഥാനമാക്കി യുവതിയടക്കം ഏഴ് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. കേസിലെ മറ്റൊരു പ്രതിക്കായി തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

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TAGGED:

WOMAN KILLS MOTHER
POLICE ARRESTE ACCUSED
CRIME IN JAIPUR
MURDER
KILLS MOTHER FOR GOVT JOB

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