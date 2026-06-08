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അനധികൃത കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചു മാറ്റുന്നു; ജയ്‌പൂരിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചു

ജഗത്പുരയിലെ നന്ദ്പുരി അണ്ടർപാസ് മുതൽ റെയിൽവേ ലൈനിന് സമാന്തരമായി പോകുന്ന റോഡ് 80 അടി വീതിയിൽ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ജെഡിഎയുടെ നടപടി

JAGATPURA NANDPURI ROAD WIDENING JDA DEMOLITION DRIVE JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY INTERNET SUSPENDED IN JAIPUR
JDA encroachment removal campaign (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 8, 2026 at 1:23 PM IST

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ജയ്‌പൂർ: രാജസ്ഥാനിലെ ജയ്‌പൂരിൽ അനധികൃത കൈയേറ്റങ്ങൾ ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിനായി ജയ്‌പൂർ വികസന അതോറിറ്റി (ജെഡിഎ) വൻ പൊളിച്ചുനീക്കൽ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചതോടെ നഗരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ റദ്ദാക്കി. ക്രമസമാധാനം നിലനിർത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള മുൻകരുതൽ നടപടിയായാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ താത്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചതെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം വ്യക്തമാക്കി.

ജഗത്പുരയിലെ നന്ദ്പുരി അണ്ടർപാസ് മുതൽ റെയിൽവേ ലൈനിന് സമാന്തരമായി പോകുന്ന റോഡ് 80 അടി വീതിയിൽ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ജെഡിഎയുടെ ഈ നടപടി. നഗരത്തിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിനായുള്ള ബൃഹത്തായ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പൊളിച്ചുനീക്കൽ.

അനധികൃത കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചു മാറ്റുന്നു (ETV Bharat)

അഞ്ച് ആരാധനാലയങ്ങൾ പൊളിച്ചുനീക്കും
റോഡ് വികസനത്തിനായി ഏറ്റെടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഉൾപ്പെടുന്ന അഞ്ച് ആരാധനാലയങ്ങൾ പൊളിച്ചുനീക്കാനുള്ള നടപടികളാണ് ജെഡിഎ ഇപ്പോൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഒരു പള്ളി, രണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങൾ, ഒരു സത്സംഗ് ഹാൾ, ഒരു മഖ്ബറ എന്നിവയാണ് ഈ പ്രദേശത്തുള്ളത്. ഈ ഘടനകൾ സ്വയം പൊളിച്ചുനീക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട കക്ഷികൾക്ക് നേരത്തെ നോട്ടിസ് നൽകുകയും സമയം അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ, അനുവദിച്ച സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടും നടപടികൾ ഉണ്ടാകാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് ഭരണകൂടം നേരിട്ട് പൊളിച്ചുനീക്കൽ ആരംഭിച്ചത്.

JAGATPURA NANDPURI ROAD WIDENING JDA DEMOLITION DRIVE JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY INTERNET SUSPENDED IN JAIPUR
A large number of police personnel were deployed in the area (ETV Bharat)

നടപടിയുടെ സെൻസിറ്റീവ് സ്വഭാവം കണക്കിലെടുത്ത് പ്രദേശം മുഴുവൻ ഒരു പൊലീസ് കൻ്റോൺമെൻ്റായി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. വൻ പൊലീസ് സന്നാഹവും രാജസ്ഥാൻ ആംഡ് കോൺസ്റ്റാബുലറി (ആർഎസി) ജവാൻമാരും ഭരണനിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്ഥലത്ത് കാമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിനിടെ, അവശിഷ്ടങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനായി കുറഞ്ഞത് ഏഴ് ബുൾഡോസറുകളും എക്‌സ്‌കവേറ്ററുകളും ഡമ്പറുകളും സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജയ്‌പൂരിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ നിർത്തിവച്ചതിന് പുറമെ, ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്ന മേഖലയിൽ വീഡിയോഗ്രഫിയോ ഫോട്ടോഗ്രഫിയോ നടത്തുന്നതും കർശനമായി നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

JAGATPURA NANDPURI ROAD WIDENING JDA DEMOLITION DRIVE JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY INTERNET SUSPENDED IN JAIPUR
Dumper going for JDA action (ETV Bharat)

പ്രദേശം സീൽ ചെയ്തു, നിരീക്ഷണം ശക്തം
ജെഡിഎയുടെ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ പ്രദേശം മുഴുവൻ പൊലീസ് വളഞ്ഞിരുന്നു. പൊതുഗതാഗതം തടയുന്നതിനായി പ്രധാന വഴികളിലെല്ലാം ബാരിക്കേഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചു. ചുമതലയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ജീവനക്കാർക്കും മാത്രമാണ് ഇവിടേക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിക്കുന്നത്. സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി മൂവായിരത്തോളം പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് പുറമെ 12 കമ്പനി ആർഎസി സേനയും ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ട്.

JAGATPURA NANDPURI ROAD WIDENING JDA DEMOLITION DRIVE JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY INTERNET SUSPENDED IN JAIPUR
road was closed by putting up barricades (ETV Bharat)

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നന്ദ്പുരി അണ്ടർപാസ് മുതൽ ജഗത്പുര വരെയുള്ള സെൻസിറ്റീവ് മേഖലയിൽ ഭരണകൂടം ശക്തമായ സുരക്ഷാ വലയം തീർത്തിട്ടുണ്ട്. ഡ്രോണുകളുടെയും മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും നിരീക്ഷണത്തിലാണ് പൊളിച്ചുനീക്കൽ പുരോഗമിക്കുന്നത്. അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ നേരിടാൻ കൂടുതൽ പൊലീസ് സേനയെയും സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

JAGATPURA NANDPURI ROAD WIDENING JDA DEMOLITION DRIVE JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY INTERNET SUSPENDED IN JAIPUR
Cantonment built Jagatpura-Nandpuri Road (ETV Bharat)

നേരത്തെ ഒഴിപ്പിച്ചത് 134 കൈയേറ്റങ്ങൾ
മെയ് 22ന് ഇതേ റൂട്ടിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 134 കൈയേറ്റങ്ങൾ ഒഴിപ്പിച്ചിരുന്നതായി ജെഡിഎ കമ്മിഷണർ സിദ്ധാർഥ് മഹാജൻ വ്യക്തമാക്കി. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് റോഡ് വികസന പദ്ധതിയുടെ അടുത്ത ഘട്ടമെന്ന നിലയിൽ ആരാധനാലയങ്ങൾ പൊളിച്ചുനീക്കുന്ന നടപടികൾ ആരംഭിച്ചത്. നിലവിൽ പലയിടത്തും 25 മുതൽ 30 അടി വരെ മാത്രം വീതിയുള്ള ഈ റോഡ് റവന്യു രേഖകളിൽ 80 അടി വീതിയുള്ളതായാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 1.5 കിലോമീറ്റർ വരുന്ന ഈ ഭാഗം വികസിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നന്ദ്പുരിക്കും ജഗത്പുരയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള ഗതാഗതം കൂടുതൽ സുഗമമാകുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു. കൂടാതെ, ഹരേ കൃഷ്ണ മാർഗിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്കിനും ഇത് പരിഹാരമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

JAGATPURA NANDPURI ROAD WIDENING JDA DEMOLITION DRIVE JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY INTERNET SUSPENDED IN JAIPUR
The common road was closed by putting up barricades (ETV Bharat)

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TAGGED:

JAIPUR ENCROACHMENT REMOVAL
RAJASTHAN POLICE DEPLOYMENT
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JAIPUR JDA DEMOLITION DRIVE

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