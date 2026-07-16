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പൈതൃകം പേറുന്ന 150 ഓളം ട്രങ്കുകൾ; ജയ്‌പുര്‍ കലക്‌ടറുടെ ട്രങ്ക് ശേഖരങ്ങൾ പറയും നൂറ് പഴങ്കഥകൾ..

തറവാടുകളിൽ അമ്മമാരും മുത്തശ്ശിമാരും വിവാഹക്കോടികൾ, പൂർവ രേഖകൾ, കുട്ടികൾ ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച പുസ്‌തകങ്ങൾ, ആഭരണങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഈ ഓർമ്മപ്പെട്ടികൾ സംരക്ഷിച്ചു പോന്നു.

JAIPUR COLLECTOR VINAY SHARMA 150 ANTIQUE TRUNKS COLLECTIONS COLLECTOR PRESERVED ANTIQUE TRUNKS ANTIQUE TRUNKS COLLECTIONS JAIPUR
Jaipur Collector Preserves 150 Antique Trunks That Tell India’s Forgotten Family Histories (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 16, 2026 at 2:32 PM IST

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ജയ്‌പുര്‍: 80 കളുടെയും 90 കളുടെയും കാലഘട്ടത്തിൽ ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലും കണ്ടുവന്നിരുന്നവയാണ് ഇരുമ്പിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ തടിയുടേയോ ട്രങ്കുകൾ. ട്രങ്ക് പെട്ടികൾ എന്നും ഇവയെ വിളിക്കുന്നു. കൂടുതൽക്കാലം ഈട് നിൽക്കുന്ന ഉറപ്പുള്ള ട്രങ്കുകൾ കുടുംബത്തിലെ വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്‌തുക്കളുടെ വിശ്വസ്‌ത സൂക്ഷിപ്പുകാരായിരുന്നു. ഈ പെട്ടികളിലൂടെ തലമുറകളായി കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട ബന്ധങ്ങൾ, ഓർമ്മകൾ, ചരിത്രം എന്നിവ മറക്കാൻ സാധിക്കില്ല. തറവാടുകളിൽ അമ്മമാരും മുത്തശ്ശിമാരും വിവാഹക്കോടികൾ, പൂർവ രേഖകൾ, കുട്ടികൾ ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച പുസ്‌തകങ്ങൾ, ആഭരണങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഈ ഓർമ്മപ്പെട്ടികൾ സംരക്ഷിച്ചു പോന്നു.

കാലക്രമേണ മോഡുലാർ ഫർണിച്ചറുകളും ആധുനിക വാർഡ്രോബുകളും ഈ പരമ്പരാഗത ട്രങ്കുകളുടെ സ്ഥാനം പിടിച്ചടക്കി. പതിയെ ട്രങ്കുകൾ സ്‌റ്റോർ റൂമുകളിലേയ്‌ക്കും തട്ടിൻപുറങ്ങളിലേയ്‌ക്കും ഒതുങ്ങിക്കൂടി. എങ്കിലും ഓർമ്മകളും ഗൃഹാതുരത്വവും പേറി ട്രങ്കുകൾ ഇന്നും ചിലയിടങ്ങളിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പഴങ്കഥകളും ചരിത്രവും പേറുന്ന ട്രങ്കുകൾ ഇന്നും കഥ പറയുകയാണ് ജയ്‌പ്പൂർ കലക്‌ടറും കലാകാരനുമായ വിനയ്‌ ശർമ്മയുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ. മറന്നുപോയ പഴമയുടെ ആഖ്യാനങ്ങൾ തേടിയാണ് ഇടിവി ഭാരത് ടീം കലക്‌ടർ വിനയ്‌ ശർമ്മയുടെ അടുത്തെത്തിയത്.

JAIPUR COLLECTOR VINAY SHARMA 150 ANTIQUE TRUNKS COLLECTIONS COLLECTOR PRESERVED ANTIQUE TRUNKS ANTIQUE TRUNKS COLLECTIONS JAIPUR
ട്രങ്കുകളുടെ ശേഖരം (ETV Bharat)

ശേഖരത്തിൽ 150 ഓളം ട്രങ്കുകൾ

ഇന്ത്യയുടെ 150 വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള സാമൂഹിക, സാംസ്‌ക്കാരിക, കുടുംബ ചരിത്രങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന 150 ഓളം പുരാതനമായ ട്രങ്കുകളുടെ ശേഖരം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈവശമുണ്ട്. ഈ പെട്ടികളുടെ ശേഖരണയാത്ര അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിച്ചത്. തൻ്റെ ഗ്രാമത്തിൽ മുതുമുത്തച്ഛൻ്റെ ഒരു പഴയ ട്രങ്ക് പരിശോധിക്കുന്നതിനിടയിൽ പഴയ ചില രേഖകൾ, കൈയെഴുത്തുപ്രതികൾ, കുടുംബ രേഖകൾ, നിരവധി അപൂർവ്വ പുരാവസ്‌തുക്കൾ എന്നിവ കണ്ടെത്തിയെന്ന് വിനയ്‌ പറയുന്നു. ഒടുവിൽ ട്രങ്കുകൾക്കുള്ളിലെ കഥകളുടെ എണ്ണം അളക്കാൻ തനിക്ക് കഴിഞ്ഞെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

JAIPUR COLLECTOR VINAY SHARMA 150 ANTIQUE TRUNKS COLLECTIONS COLLECTOR PRESERVED ANTIQUE TRUNKS ANTIQUE TRUNKS COLLECTIONS JAIPUR
ട്രങ്കുകളുടെ ശേഖരം (ETV Bharat)

ഇവിടെനിന്നാണ് ട്രങ്കുകളോടുള്ള ആകർഷണം പിറന്നത്. പിന്നീട് പുരാതനമായ ട്രങ്കുകളും അവയിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കഥകളും സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം താത്‌പ്പര്യം കാണിച്ചു. വ്യക്തിപരമായി തുടങ്ങിയ കൗതുകം ക്രമേണ ഒരു ദൗത്യമായി പരിണമിച്ചു. ഇത് ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന 150 ഓളം അപൂർവ്വ ട്രങ്കുകളുടെ ഒരു ശേഖരം നിർമ്മിക്കുന്നതിലേയ്‌ക്ക് അദ്ദേഹത്തെ നയിച്ചു.

പെട്ടിക്ക് പിന്നിലെ കണ്ടെത്തലുകൾ

ബാങ്ക് ലോക്കറുകൾ എന്ന ആശയം ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ പഴയ കാലത്ത് ഒരു കുടുംബത്തിലെ വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്‌തുക്കൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലമായി ട്രങ്കുകളെയാണ് കണ്ടിരുന്നത്. വിവാഹ ആഭരണങ്ങൾ, പണം, ഭൂമിയെ സംബന്ധിക്കുന്ന രേഖകൾ, വിലകൂടിയ വസ്‌ത്രങ്ങൾ, മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ, പരമ്പരാഗതമായ വസ്‌തുക്കൾ എന്നിവ പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഈ പെട്ടികൾക്കുള്ളിൽ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.

JAIPUR COLLECTOR VINAY SHARMA 150 ANTIQUE TRUNKS COLLECTIONS COLLECTOR PRESERVED ANTIQUE TRUNKS ANTIQUE TRUNKS COLLECTIONS JAIPUR
ട്രങ്കുകളുടെ ശേഖരം (ETV Bharat)

മുൻകാലങ്ങളിൽ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിലയിരുത്തുന്നത് ട്രങ്കിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ന് വിനയ് എങ്ങനെ കണ്ടെത്തിയെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഓരോ കുടുംബത്തിൻ്റെയും ട്രങ്കിൽ വിലകൂടിയ സാരികൾ, സ്വർണം, വെള്ളി ആഭരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ തലമുറകളായി കൈമാറിവന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖകൾ എന്നിവയാണെന്ന് പലപ്പോഴും വിനയ്‌ കണ്ടെത്തി. 'ട്രങ്കുകൾ വെറുമൊരു ഫർണിച്ചർ മാത്രമായിരുന്നില്ല. അത് സമൃദ്ധി, സുരക്ഷ, കുടുംബ പൈതൃകം എന്നിവയെ പ്രതീകപ്പെടുത്തി', എന്ന് വിനയ്‌ പറയുന്നു.

വൈവിധ്യമാർന്ന ട്രങ്കുകൾ

വിനയ്‌ ശർമ്മയുടെ ശേഖരത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ വശങ്ങളിലൊന്ന് ട്രങ്കുകളുടെ വൈവിധ്യമാണ്. അധിക സുരക്ഷയ്ക്കായി ചെറിയ താക്കോലുകൾ സൂക്ഷിക്കാൻ മുൻപ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മൂന്ന് ഇഞ്ച് വലിപ്പമുള്ള ഒരു ചെറിയ പെട്ടി, ദീർഘകാല സംഭരണത്തിനായി നിർമ്മിച്ച അഞ്ച് മുതൽ ആറ് അടി വരെ ഉയരമുള്ള കൂറ്റൻ തടി പെട്ടികൾ എന്നിവ ഈ ശേഖരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഈടുനിൽക്കുന്ന തടി, കട്ടിയുള്ള ഇരുമ്പ് ഫിറ്റിങുകൾ എന്നിവയാൽ നിർമ്മിച്ചതും അസാധാരണമായ കരകൗശല വൈദഗ്‌ധ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതുമാണ് ഈ ട്രങ്കുകൾ. ഇവ കാലാതീതമായ നിരവധി ആധുനിക പ്ലൈവുഡ് വാർഡ്രോബുകളുടെയും മോഡുലാർ ഫർണിച്ചറുകളുടെയും പരീക്ഷണത്തെ അതിജീവിച്ചിട്ടുണ്ട്. തൻ്റെ പക്കലുള്ള ഏറ്റവും അപൂർവമായ പ്രദർശന വസ്‌തുക്കളിൽ ഒന്ന് മുൻ ബിക്കാനീർ നാട്ടുരാജ്യത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച് പോന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഖജനാവ് പെട്ടിയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

JAIPUR COLLECTOR VINAY SHARMA 150 ANTIQUE TRUNKS COLLECTIONS COLLECTOR PRESERVED ANTIQUE TRUNKS ANTIQUE TRUNKS COLLECTIONS JAIPUR
ട്രങ്കുകളുടെ ശേഖരം (ETV Bharat)

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അതിലുപരി രാജകീയ ട്രഷറി ആസ്‌തികളും വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്‌തുക്കളും സുരക്ഷിതമായി ഒരിടത്തു നിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനാണ് ഒരുകാലത്ത് ഈ ട്രങ്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഭരമേറിയ പിച്ചള പൂട്ട്, ഉറപ്പുള്ള ഇരുമ്പ് ഫിറ്റിങുകൾ, കരുത്തുറ്റ നിർമ്മാണം എന്നിവ പുരാതന കാലഘട്ടത്തിലെ എഞ്ചിനിയറിങ് വിദ്യയെയും സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.

തുടർച്ചയായ യാത്രകളെ അതിജീവിക്കാൻ പാകത്തിൽ പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തതും, പണ്ട് സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതുമായ യാത്രാ ട്രങ്കുകളും ഈ ശേഖരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ, ഹാർമോണിയം സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ട്രങ്കുകൾ, വിവിധ സമുദായങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള കുടുംബവക ട്രങ്കുകൾ, സമ്പന്ന കുടുംബങ്ങളുടേതായ കട്ടിയുള്ള ഇരുമ്പ് ട്രങ്കുകൾ, സാധാരണ കുടുംബങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ലളിതമായ ട്രങ്കുകൾ എന്നിവയുമുണ്ട്.

JAIPUR COLLECTOR VINAY SHARMA 150 ANTIQUE TRUNKS COLLECTIONS COLLECTOR PRESERVED ANTIQUE TRUNKS ANTIQUE TRUNKS COLLECTIONS JAIPUR
ട്രങ്കുകളുടെ ശേഖരം (ETV Bharat)

നിർമ്മാണത്തിന് പിന്നിലെ കല

സംരക്ഷിച്ചുപോരുന്നവയിൽ പലതും പഴയ ഹവേലികളിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തവയോ പഴയത് വാങ്ങിയതോ അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ പൈതൃകം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കുടുംബങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്‌തവയോ ആണ്. പുരാതനമായ ട്രങ്കുകൾക്ക് അവയുടെ കരുത്തിന് മാത്രമല്ല, മറിച്ച് അവയുടെ കലാപരമായ മികവിനും മൂല്യമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് വിനയ് വിശ്വസിക്കുന്നു. പലതിൻ്റെയും പുറംഭാഗത്തും ഉൾഭാഗത്തും കൈകൊണ്ട് വരച്ച ചിത്രങ്ങളും സങ്കീർണമായ മരപ്പണികളും അലങ്കാരപ്പണികളുള്ള ഇരുമ്പ് നിർമ്മിതികളും കാണാം.

മിക്ക ആധുനിക ഫർണിച്ചറുകളും പ്ലൈവുഡ്, ലാമിനേറ്റ്, മെഷീൻ അധിഷ്‌ഠിത ഉത്‌പ്പാദനത്തെ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ, പരമ്പരാഗത കരകൗശല വൈദഗ്‌ധ്യം ക്രമേണ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. സാംസ്‌ക്കാരിക കലാവൈഭവത്തോടുള്ള സമൂഹത്തിൻ്റെ വിലമതിപ്പിൻ്റെ തകർച്ചയെയും ഇത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു എന്നും കലക്‌ടർ വിശദീകരിക്കുന്നു.

JAIPUR COLLECTOR VINAY SHARMA 150 ANTIQUE TRUNKS COLLECTIONS COLLECTOR PRESERVED ANTIQUE TRUNKS ANTIQUE TRUNKS COLLECTIONS JAIPUR
ട്രങ്കുകളുടെ ശേഖരം (ETV Bharat)

നേരിടുന്ന വെല്ലിവിളികൾ

ഇത്രയും വിപുലമായ ശേഖരം സംരക്ഷിക്കുന്നതിലെ വെല്ലുവിളികളെക്കുറിച്ചും വിനയ്‌ പങ്കുവയ്‌ക്കുന്നുണ്ട്. മരത്തിൻ്റെ ദുർബലത മൂലം ചിതലുകൾ കേടുപാടുകൾ വരുത്താനും ഇരുമ്പ് തുരുമ്പെടുക്കാനും സാധ്യത കൂടുതലാണ്. രോഹിദ, ഷീഷാം തുടങ്ങിയ നല്ല പാകപ്പെടുത്തിയ തടികളിൽ നിന്നാണ് പല പുരാതന ട്രങ്കുകളും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആയതിനാൽ അവ സ്വാഭാവികമായും പ്രാണികളുടെ കേടുപാടുകൾ പ്രതിരോധിക്കുമെന്നും വിനയ് വിശദീകരിക്കുന്നു. കാലാവസ്ഥാ സംബന്ധമായ കേടുപാടുകൾ തടയുന്നതിനായി ഇരുമ്പ് തടികൾ പതിവായി വൃത്തിയാക്കുകയും ഇടയ്ക്കിടെ പ്രത്യേക ലാക്വർ കോട്ടിങ് ഉപയോഗിച്ച് സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

JAIPUR COLLECTOR VINAY SHARMA 150 ANTIQUE TRUNKS COLLECTIONS COLLECTOR PRESERVED ANTIQUE TRUNKS ANTIQUE TRUNKS COLLECTIONS JAIPUR
ട്രങ്കുകളുടെ ശേഖരം (ETV Bharat)

പൈതൃകവുമായി തലമുറകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു

അന്യംനിന്നുപോകുന്ന ഈ പൈതൃകവുമായി യുവതലമുറയെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി 'രംഗ് മൽഹാർ' എന്ന വാർഷിക പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹമാണ്. ഈ വേളയിൽ, കലാകാരന്മാർ പഴയ ട്രങ്കുകളിൽ വർണ്ണാഭമായ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ച് അവയെ ക്യാൻവാസുകളായി മാറ്റുന്നു. സമൃദ്ധമായ മഴയ്ക്കും ഐശ്വര്യത്തിനും ക്ഷേമത്തിനുമുള്ള പ്രാർത്ഥനകളെയാണ് ഈ ചടങ്ങ് പ്രതീകവത്‌ക്കരിക്കുന്നത്.

കുടുംബ പാരമ്പര്യങ്ങൾ, സാമൂഹിക ജീവിതം, സാമ്പത്തിക ചരിത്രം, കരകൗശല വൈദഗ്ധ്യം, സുരക്ഷാ രീതികൾ, സാംസ്‌ക്കാരിക പൈതൃകം എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ജീവസുറ്റ ശേഖരമാണ് തൻ്റേതെന്ന് വിനയ് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓരോ ട്രങ്കും ഓരോ കാലത്തിലെയും സന്തോഷത്തിൻ്റെയും കഷ്‌ടപ്പാടുകളുടെയും ബന്ധങ്ങളുടെയും കഥകൾ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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TAGGED:

JAIPUR COLLECTOR VINAY SHARMA
150 ANTIQUE TRUNKS COLLECTIONS
COLLECTOR PRESERVED ANTIQUE TRUNKS
ANTIQUE TRUNKS COLLECTIONS JAIPUR
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