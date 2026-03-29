തടവുകാർ പുറത്തുവിട്ട വീഡിയോ വൈറല്; മൂന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സസ്പെന്ഷന്, അന്വേഷണ ആരംഭിച്ച് പൊലീസ്
By PTI
Published : March 29, 2026 at 3:41 PM IST
ബെംഗളൂരു: പരപ്പന അഗ്രഹാര സെൻട്രൽ ജയിലിനുള്ളിൽ നിന്ന് വിചാരണത്തടവുകാർ വീഡിയോകൾ ചിത്രീകരിച്ച് പുറത്തുവിട്ട സംഭവത്തിൽ മൂന്ന് ജയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. ജയിൽ വാർഡൻമാരായ നിരഞ്ജൻ കാമത്ത്, ഹനുമന്തപ്പ ഹദ്പാഡ്, ശിവാനന്ദ് കർലബട്ടി എന്നിവരെയാണ് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തത്. വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ് സമയത്ത് സൂപ്പർവൈസറി ഡ്യൂട്ടിയിലായിരുന്ന ജയിലർക്കെതിരെ നടപടി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഡിജിപി അലോക് കുമാർ അറിയിച്ചു.
തടവുകാർക്ക് നൽകുന്ന ആഡംബര ആതിഥ്യമര്യാദയുടെ പേരിൽ വാർത്തകളിൽ ഇടം നേടിയ ജയിലാണ് പരപ്പന അഗ്രഹാര സെൻട്രൽ ജയില്. 'ബാംഗ്ലൂർ സുഡി' ന്യൂസ് പോര്ട്ടലാണ് അഗ്രഹാര സെൻട്രൽ ജയിലിലേതെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന മൂന്ന് വീഡിയോ ക്ലിപ്പുകള് പുറത്ത് വിട്ടത്. ജയിലിനുള്ളിൽ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ലഭ്യമാണെന്നും, മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഇവ നൽകുന്നതെന്നും തടവുകാർ വീഡിയോയിൽ അവകാശപ്പെട്ടു. ബെംഗളൂരുവിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഐപിഎൽ മത്സരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങളും വീഡിയോയിലുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഫോണുകൾ നൽകുന്നു എന്ന ആരോപണം ജയിൽ വകുപ്പ് നിഷേധിച്ചു.
ജയിലിനുള്ളിൽ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ, ടിവി, നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് എന്നിവ കാണാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് തടവുകാര് അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു വിഡിയോയാണ് പുറത്തുവന്നത്. ജയിൽ വകുപ്പിലെ ഒരു മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ നൽകിയതെന്നും അവര് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. "നാളെ ഒരു ഐപിഎൽ മത്സരമുണ്ട്, ഇത്തവണ കപ്പ് നമ്മുടേതാണ്" എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചിത്രീകരിച്ച വീഡിയോ പിന്നാലെ വൈറലാവുകയായിരുന്നു.
നടപടിയെടുത്ത് അലോക് കുമാർ
വീഡിയോ വൈറലായതോടെ ജയിൽ അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും പ്രതികളെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ബാരക്കുകളിൽ സമഗ്രമായ പരിശോധന നടത്തുകയും ചെയ്തു. ബാത്ത്റൂമിലെ വാട്ടർ പൈപ്പിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ പ്രതികള് ഒളിപ്പിച്ച മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ജയിൽ അധികൃതർ കണ്ടെടുത്തു. കേസിലെ പ്രധാന പ്രതികളായ ഹെന്നൂർ ബന്ദേ,ദർശൻ, അഭി എന്നിവരാണെന്നും ക്ലിപ്പുകളിലെ ശബ്ദം സിപ്സിൻ ഡാനിയേലിൻ്റേതാണെന്നും അലോക് കുമാർ പറഞ്ഞു.
ജയിൽ, കറക്ഷണൽ സർവീസസ് വകുപ്പിൻ്റെ പ്രശസ്തി നശിപ്പിക്കാനും അധികാരം ദുർബലപ്പെടുത്താനും, പരിഷ്കരണ ശ്രമങ്ങൾ തടയാനും വേണ്ടി തടവുകാർ മനഃപൂർവം ക്ലിപ്പുകൾ മാധ്യമങ്ങളുമായി പങ്കിട്ടുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രതികൾക്കെതിരെ പരപ്പന അഗ്രഹാര സെൻട്രൽ ജയിൽ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മാർച്ച് 27 ന് രാത്രിയിലും 28 ന് രാവിലെയും ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ജീവനക്കാർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചതായി ഡിജിപി പറഞ്ഞു. ജയിലിനുള്ളിലെ മൊബൈൽ കണക്റ്റിവിറ്റി പ്രശ്നവും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
"ജയിലിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ എയർടെൽ സിഗ്നലിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ മതിയായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ അവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ജയിൽ, കറക്ഷണൽ സർവിസസ് വകുപ്പിലെ പരിഷ്കാരങ്ങൾ തുടരും. നിർദ്ദിഷ്ട മാറ്റങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സംഘം പരിശ്രമിച്ചുവരികയാണ്," അലോക് കുമാർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വീഡിയോയുടെ ആധികാര്യത അന്വേഷണത്തില്
മറുവശത്ത്, വൈറലായ വീഡിയോ ജയിലിനുള്ളിൽ നിന്ന് ചിത്രീകരിച്ചതാണോ എന്ന സംശയവും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ചിലർ ആഡംബര ജീവിതം നയിക്കാൻ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതായി അവകാശപ്പെടുന്നു. ഇത് ജയിലിനുള്ളിൽ എത്രത്തോളം സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാണെന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നു. വീഡിയോയുടെ ആധികാരികത നിലവിൽ പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്ന് ജയിൽ അധികൃതർ പറഞ്ഞു.
