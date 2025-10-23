ETV Bharat / bharat

സംഗീതനിശക്കിടെ 'ജയ്‌ ശ്രീറാം വിളിക്കൂ' എന്ന് ആരാധകൻ; തക്ക മറുപടി നൽകി ഗായിക

പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ വ്യാഴാഴ്‌ച രാത്രി നടന്ന ഇമാൻ ചക്രബർത്തിയുടെ സംഗീത പരിപാടിയ്ക്കിടെ ജയ് ശ്രീറാം എന്ന് വിളിക്കുകയും ഗായികയോട് ഏറ്റുചൊല്ലാനും ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു.

IMAN CHAKRABORTY stage show WEST BENGAL JAI SHRI RAM
Iman Chakraborty performing at a musical evening on Kali Puja in Durgapur, West Bengal (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 23, 2025 at 9:07 PM IST

ദുർഗാപൂർ: ആസ്വദിച്ച് ഗാനം ആലപിക്കുന്ന വേദിയിൽ വന്ന് ഒരാൾ ജയ്‌ ശ്രീറാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രോതാക്കളുടെ രസച്ചരട് പൊട്ടുകയും ഗായികയുടെ ശ്രദ്ധ തെറ്റുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ അതിന് തക്കതായ മറുപടി നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ബംഗാളി ഗായികയായ ഇമാൻ ചക്രബർത്തി. പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ വ്യാഴാഴ്‌ച രാത്രി നടന്ന ഇമാൻ ചക്രബർത്തിയുടെ സംഗീത പരിപാടിയ്ക്കിടെയാണ് ഈ സംഭവം.

ഗാനം ആലപിക്കുന്നതിനിടെ അജ്ഞാതനായ ഒരാൾ ജയ് ശ്രീറാം എന്ന് വിളിക്കുകയും ഗായികയോട് ഏറ്റുചൊല്ലാനും ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഗായിക ഇമാൻ ചക്രബർത്തി ഉടൻ തന്നെ പാടുന്നത് നിർത്തി. തുടർന്ന് "രാമനാമം ചൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ രാമനാമം ചൊല്ലുക. പക്ഷേ, പ്രസക്തമായ സ്ഥലത്ത് വേണം. ഇപ്പോൾ, എന്നോടൊപ്പം ഈ ഗാനം പാടുക," എന്ന് വേദിയിൽ നിന്ന് പറയുകയും ചെയ്‌തു.

IMAN CHAKRABORTY PLAYBACK SINGER WEST BENGAL JAI SHRI RAM ON STAGE SHOW
Iman Chakraborty (X@imannmusic)

തുടർന്ന് ബിജെപി- ടിഎംസി സംഘർഷത്തിനും ഇത് കാരണമായി. സംഭവത്തിൽ സംസ്ഥാന വനിത ശിശുവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രിയും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് വക്താവുമായ ശശി പഞ്ച ഗായികയ്ക്ക് പൂർണ പിന്തുണയുമായി രംഗത്തെത്തി.

"ഗായിക പറഞ്ഞത് ശരിയായ കാര്യമാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ ഒരു പ്രശ്‌നവുമില്ല. പക്ഷേ സ്ഥലം പ്രസക്തമായിരിക്കണം," മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വിവാദങ്ങൾക്കു പിന്നിൽ ബിജെപിയാണെന്ന് സിപിഎം നേതാവ് ശ്രീജൻ ഭട്ടാചാര്യ ആരോപിച്ചു. "രാമൻ്റെ പേരിൽ അക്രമവും രക്തച്ചൊരിച്ചിലും സൃഷ്‌ടിക്കാൻ ആർഎസ്എസും ബിജെപിയും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ബംഗാളിലെ ജനങ്ങൾ ഇതിനെതിരെ ഉചിതമായി പ്രതികരിക്കും," ശ്രീജൻ ഭട്ടാചാര്യ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

IMAN CHAKRABORTY PLAYBACK SINGER WEST BENGAL JAI SHRI RAM ON STAGE SHOW
Iman Chakraborty (X@imannmusic)

എന്നാൽ സംഗീത പരിപാടിയിൽ 'ജയ് ശ്രീറാം' വിളിക്കുന്നതിനെ പിന്തുണയ്ക്കാത്ത നിലപാടായിരുന്നു ബിജെപി നേതാവ് കിയ ഘോഷിൻ്റേത്. "നോക്കൂ, നിങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഇക്കാര്യം അറിഞ്ഞത്. ഞാനും ഇമാൻ ചക്രവർത്തിയുടെ പാട്ടുകളുടെ വലിയ ആരാധകനാണ്. ഒന്നാമതായി, അവർ പാടുമ്പോൾ ചിലർ എന്തിനാണ് 'ജയ് ശ്രീ റാം' എന്ന് വിളിച്ചതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല.

ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയെ ജയ് ശ്രീറാമുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് മനസിലാകുന്നില്ല. ഇത് ആലപിച്ച ആളുകൾ ഏത് പാർട്ടിയിൽ പെട്ടവരാണെന്നോ എവിടെയാണെന്നോ എനിക്കറിയില്ല. അവർ ഇമാൻ ചക്രവർത്തിയുടെ പരിപാടി നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നോ അതോ എവിടെയെങ്കിലും ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നോ? " എന്നും കിയ ഘോഷ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

