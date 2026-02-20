'തെലങ്കാനയിൽ നിന്ന് ബിജെപി അപ്രത്യക്ഷമാകും', പുതിയ പാർട്ടി പ്രഖ്യാപനത്തിൽ തുറന്നടിച്ച് ജാഗ്രതി പ്രസിഡൻ്റ് കവിത
പുതിയ പാർട്ടി വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ തെലങ്കാനയിൽ നിന്ന് ബിജെപി അപ്രത്യക്ഷമാകുമെന്നും തൻ്റെ പാർട്ടി അധികാരത്തിൽ വരുമെന്നും കവിത പറഞ്ഞു.
ഹൈദരാബാദ്: പുതിയ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രഖ്യാപനവുമായി തെലങ്കാന ജാഗ്രതി പ്രസിഡൻ്റ് കൽവകുന്ത്ല കവിത രംഗത്ത്. മെയ് ആദ്യവാരത്തോടെ പാർട്ടി രൂപീകൃതമാകുമെന്നാണ് പ്രഖ്യാപനം. ഇതിനായി ശുഭമുഹൂർത്തം പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
ഇന്നലെ (ഫെബ്രുവരി 19) തെലങ്കാനയിലെ ബഞ്ചാര ഹിൽസിലെ ജാഗ്രതി ആസ്ഥാനത്ത് വച്ച് നടന്ന പരിപാടിയാലാണ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. തുടർന്ന് പാർട്ടി അധികാരത്തിൽ വരുമെന്നും ഇതോടെ ബിജെപി അപ്രത്യക്ഷമാകുവെന്നും കവിത പറഞ്ഞു.
"പുതിയ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി രൂപീകരിക്കാൻ പോകുകയാണ്. തെലങ്കാന എന്ന പേര് പാർട്ടി നാമത്തിൽ തീർച്ചയായും ഉണ്ടാകും. പിന്നീട് സിദ്ധിപ്പേട്ടും ബോധനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മണ്ഡലങ്ങളിൽ എവിടെ നിന്നും ഞാൻ മത്സരിക്കും. മത്സരിക്കുക മാത്രമല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ വിജയിച്ച് അധികാരത്തിൽ വരും. ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി അധികാരത്തിൽ വരുന്നതോടെ തെലങ്കാനയിൽ ബിജെപി ക്രമേണ അപ്രത്യക്ഷമാകും. എംപിടിസി, ഇസഡ്പിടിസി തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഏതെങ്കിലും പാർട്ടി ചിഹ്നത്തിലാകും ഞങ്ങൾ മത്സരിക്കുക. ജിഎച്ച്എംസി തെരഞ്ഞെടുപ്പോടെ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്ക് ഒരു ചിഹ്നം ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന്", കവിത മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
അതേസമയം കോൺഗ്രസാണ് അധികാരത്തിൽ വരുന്നതെങ്കിൽ ആർടിസി സർക്കാരിൽ ലയിപ്പിക്കുമെന്ന വാഗ്ദാനം മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡി നിറവേറ്റണമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് ഈ മാസം 24 ന് ആർടിസി തൊഴിലാളികൾ നടത്താനിരിക്കുന്ന ചലോ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പരിപാടിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
"കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ ആർടിസി സർക്കാരിൽ ലയിപ്പിക്കുമെന്ന വാഗ്ദാനം മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡി നിറവേറ്റണം. ഈ മാസം 24 ന് ആർടിസി തൊഴിലാളികൾ നടത്താനിരിക്കുന്ന ചലോ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പരിപാടിയെ ഞാൻ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു", എന്ന് കവിത മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
തുടർന്ന് ചില ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി നേതാക്കൾ ഇതിനോടകം ഞങ്ങളുടെ പുതിയ പാർട്ടിയിൽ ചേരാൻ താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കവിത പറഞ്ഞു. അത് ആരൊക്കെയാണെന്നും അവരെപ്പറ്റിയുള്ള വിശദാംശങ്ങളും മറ്റൊരവസരത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും എന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
കൂടാതെ തെലങ്കാനയിൽ പുതിയ പാർട്ടി രൂപീകരിച്ച് വിജയിച്ച ശർമിളയെപ്പറ്റിയും പറഞ്ഞു. "എന്നെ ശർമിളയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പലരും. അന്ന് പുതിയ പാർട്ടി രൂപീകരിക്കുമെന്ന തീരുമാനം എടുത്തപ്പോൾ പലരും ശർമിളയെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്തുവന്നിരുന്നു. അവർ ആന്ധ്രയ്ക്ക് പകരം തെലങ്കാനയിൽ ഒരു പാർട്ടി ആരംഭിക്കുകയും ജനപിന്തുണ ഏറ്റുവാങ്ങുകയും ചെയ്തു. അവർ ഇപ്പോൾ വൈഎസ്ആർ ദേശീയ പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റാണ്," എന്ന് കവിത അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
