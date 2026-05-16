വിവാദമായ ജെകെ ബാങ്ക്-ഇഫ്കോ ടോക്കിയോ ഇൻഷുറൻസ് കേസ്; എഫ്‌ഐആർ റദ്ദാക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച് ജമ്മു ഹൈക്കോടതി

J&K Bank headquarters in Srinagar (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 16, 2026 at 4:40 PM IST

ശ്രീനഗർ: വിവാദമായ ജെകെ ബാങ്ക്-ഇഫ്കോ ടോക്കിയോ ഇൻഷുറൻസ് ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേസ് റദ്ദാക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച് ജമ്മു കശ്മീർ ആന്‍ഡ് ലഡാക്ക് ഹൈക്കോടതി. ഉയർന്നുവന്നിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങളിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം ആവശ്യമായ ജാമ്യമില്ലാ കുറ്റങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ​'പുഷപ് കുമാർ ടിക്കൂവും മറ്റുള്ളവരും വേഴ്സസ് യുടി ഓഫ് ജെ ആൻഡ് കെയും മറ്റുള്ളവരും' (CRM(M) No. 265/2024) എന്ന ഹർജി പരിഗണിക്കവെ ജസ്റ്റിസ് സഞ്ജയ് ധറാണ് ഈ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. നടപടികൾക്കിടയിൽ സീനിയർ അഡീഷണൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ മൊഹ്സിൻ എസ്. ഖാദ്രി അഴിമതി വിരുദ്ധ ബ്യൂറോയ്ക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായി.

​ബാങ്കിനായി ഒരു ഇൻഷുറൻസ് പങ്കാളിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി രൂപീകരിച്ച വിലയിരുത്തൽ സമിതിയിലെ അംഗങ്ങളും ജമ്മു കശ്മീർ ബാങ്കിലെ മുൻ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായ ഹർജിക്കാരാണ് 2019-ൽ എസിബി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്‌ഐആർ റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിച്ച് ഇഫ്കോ ടോക്കിയോ ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുമായി ബാങ്ക് ഇൻഷുറൻസ് കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടു എന്ന ആരോപണത്തെക്കുറിച്ചാണ് എഫ്‌ഐആർ. കരാർ ഒപ്പിട്ടതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ, മുൻ ജെകെ ബാങ്ക് ചെയർമാൻ പർവേസ് അഹമ്മദ് നെൻഗ്രുവിൻ്റെ അടുത്ത ബന്ധുവിനെ വലിയ ശമ്പള പാക്കേജിൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ നിയമിച്ചതായി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആരോപിച്ചിരുന്നു.

അന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ടനുസരിച്ച്, മുൻ ചെയർമാൻ്റെ ബന്ധുവായ ആസിഫ് മൻസൂർ ബെയ്ഗിനെ, കമ്പനിക്ക് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഇൻഷുറൻസ് കരാർ ലഭിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി നിയമിച്ചത്. ഈ നിയമനം ഒരു "പ്രത്യേക കേസ്" ആയിട്ടാണ് നടത്തിയതെന്നും കരാർ നൽകിയതുമായി ഇതിന് നേരിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെന്നുമാണ് എസിബി ആരോപിക്കുന്നത്.

അന്നത്തെ ബാങ്ക് ചെയർമാനും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഉദ്യോഗസ്ഥരും ബെയ്ഗിനു വേണ്ടി ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചനയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും ഏജൻസി ആരോപിച്ചു. ബജാജ് അലയൻസിൽ നിന്ന് ഇഫ്കോ ടോക്കിയോയിലേക്ക് ഇൻഷുറൻസ് മാറ്റിയതിന് ശേഷം കമ്മീഷൻ വരുമാനത്തിൽ ബാങ്കിന് സാമ്പത്തിക നഷ്ടം സംഭവിച്ചുവെന്നും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആരോപിച്ചു.

ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ സമർപ്പിച്ച ബിഡുകൾ വിലയിരുത്തുന്നതിൽ തങ്ങളുടെ പങ്ക് പരിമിതമാണെന്നും ബെയ്ഗിൻ്റെ നിയമനവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നുമാണ് ഹർജിക്കാരുടെ വാദം. വാദം കേൾക്കുന്നതിനിടെ, വിദഗ്‌ധ സമിതികളുടെ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന നടന്നുവെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.

ഇൻഷുറൻസ് ഇടപാടും ബെയ്ഗിൻ്റെ നിയമനവും തമ്മിലുള്ള അടുത്ത ബന്ധത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന തെളിവുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ധർ പറഞ്ഞു. അന്നത്തെ ചെയർമാൻ്റെ സാന്നിധ്യവും സ്വാധീനവും മൂല്യനിർണയ സമിതിയുടെ തീരുമാനമെടുക്കൽ പ്രക്രിയയിൽ എന്തെങ്കിലും സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷണ ഏജൻസി പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

​അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും കോടതിയെ സമീപിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ കേസിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട കോടതിക്ക് മുന്നിൽ വിടുതൽ ഹർജി നൽകാനോ ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഹർജിക്കാർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് ഹൈക്കോടതി ഹർജി തള്ളി.

