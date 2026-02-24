ETV Bharat / bharat

എഐ ഉച്ചകോടിയിലെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധം; ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ഉദയ് ഭാനുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌ത് ഡൽഹി പൊലീസ്

ഇന്ത്യൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് (ഐവൈസി) ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ഉദയ് ഭാനു ചിബിനെ നാല് ദിവസത്തേക്കാണ് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ നിർത്താൻ കോടതി അനുമതിയുള്ളത്. കോടതി നടപടിയിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി യൂത്ത് കോൺഗ്രസും ഛത്തീസ്‌ഗഡ് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും

IYC protets in AI summit 2026 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 24, 2026 at 2:48 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: എഐ ഉച്ചകോടി വേദിയിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഷർട്ട് ഊരി എറിഞ്ഞ പ്രതിഷേധത്തിൽ കേസെടുത്ത് ഡൽഹി പൊലീസ്. സംഭവത്തില്‍ ഇന്ത്യൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് (ഐവൈസി) ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ഉദയ് ഭാനു ചിബിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌ത് പട്യാല ഹൗസ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി. നാല് ദിവസത്തേക്കാണ് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ നിർത്താൻ കോടതി അനുമതിയുള്ളത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഉദയ് ഭാനു ചിബിനെ ന്യൂഡൽഹി തിലക് മാർഗ് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുന്നത്. വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷം ഉദയ്‌ഭാനു ചിബിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഉച്ചകോടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച കേസിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തവരുടെ എണ്ണം ഇതോടെ എട്ടായിരിക്കുകയാണ്.

പ്രതിഷേധത്തിൽ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടോ എന്നും ആസൂത്രണത്തിലുണ്ടായിരുന്നവരുടെ പങ്കും പൊലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ലഭ്യമായ വസ്‌തുക്കളുടെയും ഇലക്ട്രോണിക് തെളിവുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനൻ ഉദയ്‌ഭാനു ചിബാണ് ഗൂഢാലോചന ആസൂത്രണം ചെയ്‌തതെന്നും പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ നൽകിയെന്നും ഡൽഹി പൊലീസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പ്രതികരിച്ച് കോൺഗ്രസ്

എഐ ഉച്ചകോടിയിൽ ഉണ്ടായ പ്രതിഷേധത്തിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌ത നടപടിയ്ക്ക് എതിരെ ശക്തമായി പ്രതികരിച്ച് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് രംഗത്തെത്തി. ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ഉദയ് ഭാനു ചിബിൻ്റെ അറസ്റ്റിനെതിരെ ശക്തമായി അപലപിച്ചു. അറസ്റ്റ് ഏകപക്ഷീയവും അടിച്ചമർത്തലുമാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു. ഉദയ് ഭാനു ചിബ് പൊലീസ് അന്വേഷണവുമായി പൂർണമായി സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അന്വേഷണത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടുകയോ ഒഴിഞ്ഞുമാറുകയോ ചെയ്‌തിട്ടില്ലെന്നും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് വ്യക്തമാക്കി.

"യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ പൊലീസ് അന്വേഷണവുമായി പൂർണ സഹകരണത്തിലാണ്. ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രതിഷേധിക്കുന്നത് കുറ്റകൃത്യമല്ല. എന്നാൽ ഭയത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്‌ടിക്കാൻ അന്വേഷണ പ്രക്രിയ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നുണ്ട്," യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ലീഗൽ സെൽ ചീഫ് അഡ്വക്കേറ്റ് രൂപേഷ് സിങ് ഭഡോറിയ ആരോപിച്ചു.

നിയമവിരുദ്ധമായ ഏതൊരു രീതികൾക്ക് എതിരേയും നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനെ ഉടൻ ജയിൽ മോചിതനാക്കണമെന്നും രൂപേഷ് സിങ് ഭഡോറിയ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എന്നാൽ അന്വേഷണം നിഷ്‌പക്ഷമായി തുടരുകയാണെന്നും തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

പൊലീസ് നടപടി അപലപനീയം: ഛത്തീസ്‌ഗഡ് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി

എഐ ഉച്ചകോടിയിൽ ഷർട്ട് ഊരിയെറിഞ്ഞ പ്രതിഷേധത്തിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ദേശീയ അധ്യക്ഷനെ അടക്കം അറസ്റ്റ് ചെയ്‌ത വിഷയത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി ഛത്തീസ്‌ഗഡ് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഭൂപേഷ്‌ ഭാഗേൽ. ഐവൈസി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ഉദയ് ഭാനു ചിബിനെയും മറ്റ് യുവ സഹപ്രവർത്തകരെയും ഡൽഹി പൊലീസ് നിയമവിരുദ്ധമായി അറസ്റ്റ് ചെയ്‌ത നടപടിയെ ശക്തമായി അപലപിക്കുന്നതായി അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. യുവാക്കൾ ശബ്‌ദമുയർത്തുന്നതും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതും പ്രതിഷേധിക്കുന്നതും ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ആയുധമാണെന്നും മറിച്ച് അതൊരു കുറ്റകൃത്യമല്ലെന്നും ഭൂപേഷ്‌ ഭാഗേൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

