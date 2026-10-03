ETV Bharat / bharat

"ഒത്തുചേരൽ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള അധികാരം അത് നിരോധിക്കാനുള്ള അധികരാമാക്കി മാറ്റരുത്; പൊലീസ്‌ നടപടിക്കെതിരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കോടതിയിൽ

സെപ്റ്റംബർ 25 നാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധത്തിന് അനുമതി ആവശ്യപ്പെട്ട് അപേക്ഷ നൽകിയത്

JANTAR MANTAR PROTEST IYC MOVES DELHI HC UDAY BHANU CHIB MOVED HIGH COURT NDIAN YOUTH CONGRESS PROTEST
ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി (PTI)
author img

By PTI

Published : October 3, 2026 at 7:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: ജന്തർ മന്തറിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന പ്രതിഷേധ പരിപാടിക്ക് അനുമതി നിഷേധിച്ച പൊലീസ് നടപടിക്കെതിരെ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ച്‌ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഉദയ് ഭാനു ചിബ്‌. ഏകദേശം 100,150 പേരെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് നടത്തിനിരുന്ന സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധത്തിനാണ് അനുമതി നിഷേധിച്ചത്. ഒക്ടോബർ 1നാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ അപേക്ഷ തള്ളിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് ഡൽഹി പൊലീസ് പുറത്തുവിട്ടത്.

ഈ ഉത്തരവിനെ ചോദ്യം ചെയ്‌താണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്‌. നിർദ്ദിഷ്‌ട ഒത്തുചേരലിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായതും ആനുപാതികവുമായ വിലയിരുത്തൽ നടത്താതെയാണ് ഈ തീരുമാനമെടുത്തതെന്ന് ഹർജിയിൽ അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സമാധാനപരമായ ഒത്തുചേരലുകളെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നതിൻ്റെ മറവിൽ അവയെ പൂർണമായും നിരോധിക്കാൻ അധികൃതർക്ക് കഴിയില്ലെന്ന് ഹർജിയിൽ വാദിക്കുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പാർട്ടിയുടെ നിയമവിഭാഗം ഫയൽ ചെയ്‌ത ഹർജിയിൽ, സമാധാനപരമായ ഒത്തുചേരൽ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള അധികാരം അത് നിരോധിക്കാനുള്ള അധികാരമാക്കി മാറ്റാൻ പൊലീസിന് കഴിയില്ലെന്ന് വ്യക്തമായി അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്.

സെപ്റ്റംബർ 25-നാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധത്തിന് അനുമതി ആവശ്യപ്പെട്ട് അപേക്ഷ നൽകിയത്. സുരക്ഷ, ഗതാഗതം, അച്ചടക്കം, ക്രമസമാധാനം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ നിയമപരമായ വ്യവസ്ഥകളും പാലിക്കാമെന്ന് അപേക്ഷയിൽ ഉറപ്പുനൽകുകയും ചെയ്‌തിരുന്നുവെന്ന് പ്രസ്‌താ വനയിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പറയുന്നു.

തുടർച്ചയായി അന്വേഷിച്ചിട്ടും, പരിപാടി നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ആദ്യ തീയതിയായ ഒക്ടോബർ 1-ന് മാത്രമാണ് അനുമതി നിഷേധിച്ച വിവരം അറിയിച്ചതെന്നും അതിൽ അവർ പറയുന്നു.

ഭരണഘടനയുടെ 14, 19(1)(a), 19(1)(b) എന്നീ അനുച്ഛേദങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഹർജി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ യാന്ത്രികമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനെ ഹർജി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

വോട്ടർ പട്ടികയിലെ ക്രമക്കേടുകൾ ആരോപിച്ച് മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെതിരെ പ്രതിഷേധം നടത്തിയതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസമാണ് ഈ നീക്കമുണ്ടായത്.

കറുത്ത വസ്ത്രവും വെള്ള മാസ്‌കും ധരിച്ച്, കഴുത്തിൽ തലയോട്ടികൾ തൂക്കിയിട്ട പ്രതിഷേധക്കാർ, ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടും വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട "ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രേതങ്ങൾ" എന്നാണ് സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ചത്.

ചിബിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ, കുമാറിൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ മുഴക്കിയും ബാനറുകൾ ഉയർത്തിയും റൈസീന റോഡിലെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ജന്തർ മന്തറിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്താൻ പ്രതിഷേധക്കാർ ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ ഓഫീസിന് പുറത്തുവെച്ച് പൊലീസ് അവരെ തടഞ്ഞതായി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പറയുന്നു.

Also Read: ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ രാജി; തമിഴ്‌നാട്ടിൽ ഇന്ത്യ സഖ്യകക്ഷികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒക്‌ടോബർ 15ന് പ്രതിഷേധം

TAGGED:

JANTAR MANTAR PROTEST
IYC MOVES DELHI HC
UDAY BHANU CHIB MOVED HIGH COURT
NDIAN YOUTH CONGRESS PROTEST
IYC MOVE HIGHCOURT

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.