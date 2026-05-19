2500 രൂപയ്ക്ക് കാർഡ്ബോർഡ് കൊണ്ട് ഒരു കിടിലൻ റോബോട്ട്; അത്ഭുതപ്പെടുത്തി ഐടിഐ വിദ്യാർഥി

കാർഡ്ബോർഡ് ഉപയോഗിച്ച് രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌ത ഈ റോബോട്ട് വളരെ ഭാരം കുറഞ്ഞതും മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെയും വോയ്‌സ് കമാൻഡുകളിലൂടെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നതുമാണ്.

tejasvi dubey with robot (ETV Bharat)
Published : May 19, 2026 at 10:24 AM IST

ലഖ്‌നൗ: ഗ്വാളിയോർ-ചമ്പൽ മേഖലയിലെ യുവാക്കളുടെ കൈകൾ ഇനി ആക്രമണത്തിന് വേണ്ടിയല്ല, മറിച്ച് മാറ്റത്തിനുവേണ്ടി ഉയരും. മൊബൈൽ കണക്റ്റിവിറ്റിയും വോയ്‌സ് റെക്കഗ്നിഷൻ സാങ്കേതികവിദ്യയും ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു റോബോട്ട് സൃഷ്‌ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗ്വാളിയോർ ഐടിഐ (ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്) വിദ്യാർഥി തേജസ്വി ദുബെ. കോടികൾ ആവശ്യമായ റോബോട്ട് നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി തേജസ്വി ചെലവഴിച്ചത് വെറും 2,500 രൂപ മുതൽ 3,000 രൂപ വരെയാണ്.

കാർഡ്ബോർഡിൽ നിന്ന് രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌ത ഒരു റോബോട്ട്

ഗ്വാളിയോർ ഐടിഐയിലെ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ട്രേഡിലെ രണ്ടാം വർഷ വിദ്യാർഥിയായ തേജസ്വി ദുബെ "റോബോ മാക്രോൺ" എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഈ റോബോട്ട് സൃഷ്‌ടിച്ചത് സവിശേഷമായ എന്തെങ്കിലും നേടാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്നാണ്. പ്രധാനമായും കാർഡ്ബോർഡ് ഉപയോഗിച്ച് രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌ത ഈ റോബോട്ട് വളരെ ഭാരം കുറഞ്ഞതും മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെയും വോയ്‌സ് കമാൻഡുകളിലൂടെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നതുമാണ്.

'റോബോ മാക്രോൺ' - ഐടിഐ ഗ്വാളിയോറിൻ്റെ ആദ്യ റോബോട്ട്

റോബോട്ടിന് 'മാക്രോൺ' എന്ന് പേരിടാൻ പിന്നിലെ കാരണം ആളുകൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്ന പേരും ഐടിഐ ഗ്വാളിയോറിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ആദ്യത്തെ റോബോട്ടുമായതിനാലാണെന്ന് തേജസ്വി ദുബെയെ നയിച്ച ഐടിഐ ഗ്വാളിയോറിലെ പരിശീലന ഓഫീസർ മനീഷ് ശ്രീവാസ്‌തവ പറഞ്ഞു.

tejasvi dubey with his master (ETV Bharat)

റോബോട്ട് സൃഷ്‌ടിച്ചതിന് പിന്നിലെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം വിദ്യാർഥികൾക്ക് പ്രായോഗിക പരിജ്ഞാനം നൽകുക എന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. "'മാക്രോൺ' എന്ന പേര് അടിസ്ഥാനപരമായി 'മെക്കാനിക്കൽ', 'ഇലക്ട്രോണിക്‌സ്' എന്നിവയുടെ സംയോജനമാണ്. വിദ്യാർഥികൾ ഇതിനകം സൈദ്ധാന്തിക ആശയങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ പ്രായോഗിക പരിജ്ഞാനത്തിലാണ്. ഇതിനായി, വിദ്യാർഥികൾക്ക് വിവിധ പ്രോജക്‌ടുകൾ നൽകുന്നു.

ഈ റോബോട്ടിൽ ഒരു ക്യാമറ ഘടിപ്പിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നതായും പരിശീലകൻ പറഞ്ഞു. ഇത് നിരീക്ഷണ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കാം. വീടുകൾ "സ്‌മാർട്ട് ഹോമുകൾ" ആയി പരിണമിക്കുന്ന കാലത്ത്, ഈ റോബോട്ടിന് ഒരു ഗാർഹിക പരിതസ്ഥിതിയിലും പ്രായോഗിക പ്രവർത്തനം നടത്താൻ കഴിയും.

സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉപയോഗം

ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അസൈൻമെൻ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി സഹപ്രവർത്തകൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് പ്രോജക്റ്റ് വികസിപ്പിച്ചതെന്ന് തേജസ്വി ദുബെ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. റോബോട്ടിൻ്റെ തല രൂപകൽപ്പന ചെയ്യാൻ പ്രചോദനമായത് ഹോളിവുഡ് ആനിമേറ്റഡ് ചിത്രമായ 'വാൾ-ഇ'യാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ സ്വന്തം ഡിസൈനുകൾക്കനുസരിച്ച് നിർമ്മിച്ചു. കോഡിങ് മുതൽ മെക്കാനിക്കൽ അസംബ്ലി വരെയുള്ള പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും തേജസ്വി ഒറ്റയ്ക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്‌തു. ആധുനിക റോബോട്ടിക്‌സിലെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഘടകമായ മൈക്രോകൺട്രോളർ സാങ്കേതികവിദ്യ റോബോട്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ സുഗമമാക്കുന്നതിന് സഹായിച്ചു.

ബ്ലൂടൂത്ത് സാങ്കേതികവിദ്യ വയർലെസ് നിയന്ത്രണം പ്രാപ്‌തമാക്കുന്നു

ഈ റോബോട്ടിൽ നിരവധി സവിശേഷതകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ കമാൻഡ് സിസ്റ്റം ബ്ലൂടൂത്ത് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഏകദേശം 10 മീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ വയർലെസ് നിയന്ത്രണം ഇത് അനുവദിക്കുന്നു. ഇതിനായി തേജസ്വി ഒരു നിയന്ത്രണ സംവിധാനം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിൽ റോബോട്ടിനെ നിയന്ത്രിക്കാൾ കഴിയുന്ന ഒരു വെബ്‌സൈറ്റും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

Robot macron (ETV Bharat)

ഈ വെബ്‌സൈറ്റിലെ കമാൻഡ് ഇൻപുട്ടുകൾ വഴി ഉപയോക്താക്കൾക്ക് റോബോട്ടിനെ സ്വമേധയാ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും. റോബോട്ട്, വോയ്‌സ് കമാൻഡുകൾ സ്വീകരിക്കുക മാത്രമല്ല വോയ്‌സ് പ്രതികരണങ്ങളും നൽകുന്നുണ്ട്. റോബോട്ടിനെ മുന്നോട്ട് അയയ്ക്കാൻ ഒരാൾ "ഇവിടെ വരൂ" എന്ന് വോയ്‌സ് കമാൻഡ് നൽകിയാൽ മതി. തിരികെ പോകാൻ "തിരികെ പോകൂ" എന്നും. ഒരു വോയ്‌സ് കമാൻഡ് ലഭിക്കുമ്പോൾ റോബോട്ട് "അതെ, സർ" എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രതികരിക്കും. ഇത്തരം പ്രതികരണങ്ങൾ ഇതിനെ മനുഷ്യരുമായി ഇടപെടാൻ സഹായിക്കുന്നു.

