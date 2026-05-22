ചരിത്രമെഴുതി ഐടിബിപി വനിതാ സംഘം; എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി കീഴടക്കി
എവറസ്റ്റിൻ്റെ 8,848 മീറ്റർ ഉയരമാണ് വനിതകൾ കീഴടക്കിയത്. ഏപ്രിൽ 19നാണ് ഐടിബിപി ആസ്ഥാനത്തുനിന്ന് പര്യവേഷണം ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തത്
By ANI
Published : May 22, 2026 at 2:13 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്തോ-ടിബറ്റൻ ബോർഡർ പൊലീസിൻ്റെ (ഐടിബിപി) ആദ്യ വനിത രാജ്യാന്തര പർവതാരോഹണ സംഘം എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി. സേനയുടെ ചരിത്രത്തിലെ വലിയൊരു നാഴികക്കല്ലാണിത്. 11 വനിതകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന 14 അംഗ സംഘമാണ് ഈ നേട്ടം അതിവേഗം കൈവരിച്ചത്. സംഘത്തിൽ സാങ്കേതിക സഹായങ്ങൾക്കായി മൂന്ന് അംഗങ്ങളുമുണ്ട്.
മെയ് 21ന് പുലർച്ചെ 12.52നാണ് ഇവർ കൊടുമുടിയിലെത്തിയത്. ഐടിബിപി വാർത്താക്കുറിപ്പിലൂടെ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചു. നേപ്പാൾ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് വനിതകളുടെ പർവതാരോഹണം ആരംഭിച്ചത്. ഗതാഗതത്തിന് ഏറ്റവും വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ സൗത്ത് കോൾ വഴിയായിരുന്നു ഇവരുടെ ചരിത്രയാത്ര. കൊടുമുടി കയറുന്നതിന് മുന്നോടിയായി ഇവർക്ക് കഠിനമായ പർവതാരോഹണ പരിശീലനങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നു. മാസങ്ങൾ നീണ്ട തയ്യാറെടുപ്പുകൾക്കൊടുവിലാണ് സംഘം ഹിമാലയത്തിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചത്.
അഭിമാനമായി വനിതകൾ
എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയ പെൺകരുത്തിനെ ഐടിബിപി അഭിനന്ദിച്ചു. രാജ്യത്തിന് തന്നെ അഭിമാനകരമായ നിമിഷമാണിതെന്ന് സേന വിലയിരുത്തി. എവറസ്റ്റിൻ്റെ 8,848 മീറ്റർ ഉയരമാണ് വനിതകൾ കീഴടക്കിയത്. ഐടിബിപി എക്സിലൂടെ ഈ വിവരം ലോകത്തെ അറിയിച്ചു. ഏപ്രിൽ 19നാണ് ഐടിബിപി ആസ്ഥാനത്തുനിന്ന് പര്യവേഷണം ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തത്. 8,000 മീറ്ററിന് മുകളിലുള്ള യാത്ര അതീവ ദുഷ്കരമായിരുന്നു. കൂരിരുട്ടും പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയും കുറഞ്ഞ ഓക്സിജൻ്റെ അളവും വലിയ വെല്ലുവിളിയായി.
കനത്ത കൊടുങ്കാറ്റിനെയും അതിശൈത്യത്തെയും അവർ പൊരുതിത്തോൽപ്പിച്ചു. അസാധാരണ ധൈര്യത്തോടെ സംഘം ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നേറി. സ്ത്രീശാക്തീകരണം, സാഹസികത, പ്രവർത്തന മികവ് എന്നിവയോടുള്ള സേനയുടെ പ്രതിബദ്ധതയാണ് ഇതിലൂടെ തെളിയുന്നതെന്ന് ഐടിബിപി വ്യക്തമാക്കി. ലക്ഷ്യബോധത്തിനും കായികക്ഷമതയ്ക്കും വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് സായുധ സേനകൾ നൽകുന്നത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കൊടുമുടിയായ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കാൻ അസാമാന്യ ഇച്ഛാശക്തിയും ദൃഢനിശ്ചയവും അനിവാര്യമാണ്.
മാലിന്യം നീക്കി സേന
പർവതാരോഹണത്തിനൊപ്പം പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനും സംഘം വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകി. സേനയുടെ 'ക്ലീൻ ഹിമാലയം-സേവ് ഹിമാനികൾ' കാമ്പെയ്നിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഇവർ പ്രവർത്തിച്ചത്. കൊടുമുടി മേഖലയിൽ പരിസ്ഥിതി ബോധവത്കരണം നടത്താൻ പുതിയ സംഘത്തിന് കഴിഞ്ഞു. മലകയറുന്നതിനിടയിൽ പ്രദേശത്തെ അഴുകാത്ത മാലിന്യങ്ങൾ ഇവർ കൃത്യമായി ശേഖരിച്ചു. പ്രകൃതി പരിപാലിക്കേണ്ടതിൻ്റെ യാഥാർഥ്യം ലോകത്തെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
വിനോദസഞ്ചാരികൾ എത്തുന്നതുമൂലം പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ ഈ മേഖലയിൽ വർധിക്കുന്നുണ്ട്. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം വലിയ തോതിൽ ഹിമാലയത്തിൽ പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനെതിരെ ജനങ്ങളിൽ കാര്യക്ഷമമായ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കാൻ സംഘത്തിന് കഴിഞ്ഞു. വളരെ സുരക്ഷിതമായാണ് സംഘം പർവതാരോഹണം പൂർത്തിയാക്കി മടങ്ങിയത്. ഐടിബിപിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഈ നേട്ടം എക്കാലവും സ്മരിക്കപ്പെടും.
ഐടിബിപിയുടെ നേട്ടങ്ങൾ
പുതിയ നേട്ടത്തോടെ 232 പർവതാരോഹണങ്ങൾ ഐടിബിപി വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി. ഇതുവരെ അഞ്ച് തവണ സേന എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി കീഴടക്കി. കാഞ്ചൻജംഗ, മകാലു, ലോട്സെ, ധൗളഗിരി, മനസ്ലു എന്നിവയാണ് എവറസ്റ്റിന് പുറമെ സേന കീഴടക്കിയ മറ്റു കൊടുമുടികൾ. ലോകത്തിലെ 8,000 മീറ്ററിന് മുകളിലുള്ള 14 കൊടുമുടികളിൽ ആറെണ്ണവും ഐടിബിപി ഇതിനോടകം കീഴടക്കിക്കഴിഞ്ഞു.
പർവതാരോഹണ രംഗത്ത് ഐടിബിപിയുടെ പങ്ക് വളരെ വ്യത്യസ്തവും വലുതുമാണ്. ഉയർന്ന മലയോര മേഖലകളിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിർത്തികൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള സേനയുടെ മികവ് കൂടിയാണിത് തെളിയിക്കുന്നത്. മഞ്ഞുമലകളിലെ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിലും മികച്ച സേവനം നൽകാൻ ഇവർ സദാ സജ്ജരാണ്. സായുധ സേനകളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് മികച്ച അവസരങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ ഐടിബിപി പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. രാജ്യസുരക്ഷയ്ക്കൊപ്പം കായികരംഗത്തും സേന നൽകുന്ന എല്ലാ സംഭവനകളും എക്കാലവും ഓർമിക്കപ്പെടും.
