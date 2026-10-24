അരുണാചൽ അതിർത്തിയിൽ ഇന്ത്യ–ചൈന സൈനികർ തമ്മില് ഏറ്റുമുട്ടുന്നു; നയതന്ത്ര സൈനിക ചർച്ചകൾ സജീവമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം
കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ വിമർശനവുമായി കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ രംഗത്തെത്തി
Published : October 24, 2026 at 7:43 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ ഇന്ത്യ–ചൈന അതിർത്തിയിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളുടെയും സൈനികർ തമ്മില് ഏറ്റുമുട്ടുന്നുവെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾക്കിടെ, പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും അതിർത്തിയിൽ തെറ്റിദ്ധാരണകളും സംഘർഷസാധ്യതകളും ഒഴിവാക്കുന്നതിനും നിലവിലുള്ള നയതന്ത്ര സൈനിക സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നതായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. യഥാർഥ നിയന്ത്രണരേഖയിൽ സമാധാനവും സ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ഇരുരാജ്യങ്ങളും ചര്ച്ചകള് തുടരുകയാണെന്ന് മന്ത്രാലയ വക്താവ് രൺധീർ ജയ്സ്വാൾ ന്യൂഡൽഹിയിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ വിവിധ മേഖലകളിൽ ഇന്ത്യൻ–ചൈനീസ് സൈനികർ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്നുവെന്ന ഇന്തോ-ടിബറ്റൻ ബോർഡർ പൊലീസിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ശത്രുജീത് സിങ് കപൂറിൻ്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം. അതിർത്തിയിലെ സാഹചര്യം ഇടയ്ക്കിടെ വഷളാകുന്നുണ്ടെന്നും ചൈനീസ് സൈന്യം പതിവായി പിന്തുടരുന്ന പട്രോളിങ് രീതികളിൽനിന്ന് വ്യതിചലിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ടെന്നും ജയ്സ്വാൾ പറഞ്ഞു.
Bi-Weekly Media Briefing by the Official Spokesperson (October 23, 2026) https://t.co/02UiEhucZG— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) October 23, 2026
അതിർത്തി മേഖലകളിലെ സമാധാനവും ശാന്തതയും ഇന്ത്യ ചൈന ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങളുടെ സമഗ്രമായ പുരോഗതിക്ക് അനിവാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതേസമയം, അതിർത്തിയിലെ സൈനിക സംവിധാനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിൽനിന്ന് ലഭ്യമാക്കാമെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.
അരുണാചലിൽ സൈനികർ മുഖാമുഖം തുടരുന്നതായി ഐടിബിപി മേധാവി
അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ സൈനികരും ചൈനീസ് പീപ്പിൾസ് ലിബറേഷൻ ആർമി സൈനികരും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടല് ഉണ്ടായതായും ചില മേഖലകളിൽ സാഹചര്യം തുടരുകയാണെന്നും ഐടിബിപി ഡയറക്ടർ ജനറൽ ശത്രുജീത് സിങ് കപൂർ വ്യാഴാഴ്ച വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഐടിബിപി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആദരിക്കുന്ന വാർഷിക ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കവെയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.
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Enough CLEAN CHITS to China. PM Modi must COME CLEAN before India! Three questions demand answers: 1. NATIONAL SECURITY The ITBP DG's confirmation of continuing PLA face-offs in Arunachal Pradesh is deeply alarming. After Doklam and Galwan, is another serious confrontation unfolding? Reports of Chinese incursions near Taksing emerged in August. Yet, even 47 days after Corps Commander-level talks at Wacha–Damai, reportedly just 180 km away, confrontations continue. Has India's patrolling access been compromised? Arunachal Pradesh is an inseparable part of India. Why is the nation being kept in the dark? 2. ECONOMIC SECURITY Since Galwan sacrifice of 20 Indian Army bravehearts, (FY2020–21), Chinese imports have surged 102%, while India's trade deficit with China has ballooned 155% to $112.16 billion. Even Finance Minister Nirmala Sitharaman admits China obstructs Indian exports. Yet, the Government is easing Chinese investment restrictions and considering PLI benefits for eligible China-linked ventures. Has Make in India become Import from China? 3. DIPLOMATIC ACCOUNTABILITY At least 23 reported Modi–Xi meetings and interactions, 25 Special Representatives' rounds involving NSA Ajit Doval, 36 WMCC meetings, and successive SCO and BRICS Summits. What tangible results have these engagements delivered? Have India's pre-May 2020 patrolling rights been fully restored? Our Armed Forces have our complete confidence. But National security demands accountability, not diplomatic photo opportunities & Hugplomacy! Instead of attacking the Opposition, PM Modi must take Parliament and the Nation into confidence. https://t.co/WxHQ2ZtKV4— Mallikarjun Kharge (@kharge) October 23, 2026
ജൂലൈ മുതൽ അതിർത്തിയിൽ സംഘർഷസാധ്യതയുള്ള സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും തക്സിങ് മേഖലയിലെ പ്രധാന പട്രോളിങ് പോയിൻ്റുകളിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ സൈനികർക്ക് പ്രവേശനം നിഷേധിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉയർന്നിരുന്നുവെന്നും വാർത്തകളിൽ പറയുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ ഒന്നിലധികം സ്ഥലങ്ങളിൽ സൈനികർ തമ്മിൽ സംഘര്ഷം ഉണ്ടായതെന്നും അത് തുടരുന്നതായും കപൂർ വ്യക്തമാക്കിയത്.
അതിർത്തിയിലെ പട്രോളിങ് അവകാശങ്ങളും സൈനികരുടെ നീക്കങ്ങളും ഇന്ത്യ ചൈന ബന്ധത്തിൽ ഏറെക്കാലമായി നിർണായക വിഷയങ്ങളാണ്. യഥാർഥ നിയന്ത്രണരേഖയുടെ കൃത്യമായ ധാരണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ ഇരുവിഭാഗങ്ങൾക്കുമിടയിൽ സംഘർഷസാധ്യത സൃഷ്ടിക്കാറുണ്ട്. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ പ്രാദേശിക സൈനിക കമാൻഡർമാർ തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയവും ഉന്നതതല നയതന്ത്ര ചർച്ചകളും നിർണായകമാണ്.
ഇന്ത്യയും ചൈനയും അതിർത്തിയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നിലവിലുള്ള സൈനിക നയതന്ത്ര സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ആവർത്തിച്ചു. എൽഎസിയുടെ ചില മേഖലകളെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ചർച്ചകൾക്കും ഇരുരാജ്യങ്ങളും സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ജയ്സ്വാൾ പറഞ്ഞു.
കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ
അതിർത്തിയിലെ സൈനിക പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഐടിബിപി മേധാവിയുടെ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് പിന്നാലെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ വിമർശനവുമായി കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ രംഗത്തെത്തി. അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ ചൈനീസ് സൈന്യവുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടല് തുടരുകയാണെന്ന വെളിപ്പെടുത്തൽ ആശങ്കാജനകമാണെന്ന് അദ്ദേഹം എക്സിൽ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞു.
ഡോക്ലഹാം, ഗാൽവാൻ സംഘർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഗുരുതരമായ ഏറ്റുമുട്ടൽ സാഹചര്യമുണ്ടാകുകയാണോ എന്ന ചോദ്യവും ഖാർഗെ ഉയർത്തി. തക്സിങ് മേഖലയ്ക്ക് സമീപം ചൈനീസ് സൈനികരുടെ കടന്നുകയറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ടുകൾ ഓഗസ്റ്റിൽ പുറത്തുവന്നിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഇന്ത്യ–ചൈന ബന്ധം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്ന സമീപനത്തെയും ഖാർഗെ വിമർശിച്ചു. 2020–21 കാലയളവിൽ ഗാൽവാൻ സംഘർഷത്തിൽ 20 ഇന്ത്യൻ സൈനികർ വീരമൃത്യു വരിച്ചതിനുശേഷം ചൈനയിൽനിന്നുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഇറക്കുമതി 102 ശതമാനം വർധിച്ചുവെന്നും ചൈനയുമായുള്ള വ്യാപാരക്കമ്മി 155 ശതമാനം ഉയർന്ന് 11216 കോടി ഡോളറിലെത്തിയെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. ഈ കണക്കുകൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് ചൈനയുമായുള്ള സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങളിൽ സർക്കാർ കൂടുതൽ വ്യക്തത പുലർത്തണമെന്ന് ഖാർഗെ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ചൈനീസ് നിക്ഷേപങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവ് വരുത്തുന്നതും ചൈനയുമായി ബന്ധമുള്ള യോഗ്യമായ സംരംഭങ്ങൾക്ക് ഉൽപ്പാദനബന്ധിത ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളും അദ്ദേഹം ചോദ്യം ചെയ്തു. 'മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ' എന്ന നയം 'ഇറക്കുമതി ഫ്രം ചൈന' ആയി മാറുകയാണോ എന്ന വിമർശനവും കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ ഉന്നയിച്ചു.
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ചൈനീസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഷി ജിൻപിങ്ങും തമ്മിൽ നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചകളും ഉന്നതതല ചർച്ചകളും എത്രത്തോളം ഫലപ്രദമായിരുന്നുവെന്നും ഖാർഗെ ചോദിച്ചു. ഇരുനേതാക്കളും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചകൾ, ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക പ്രതിനിധി ചർച്ചകൾ, അതിർത്തി കാര്യങ്ങൾക്കായുള്ള വർക്കിങ് മെക്കാനിസം ഫോർ കൺസൾട്ടേഷൻ ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ യോഗങ്ങൾ, എസ്സിഒ, ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടികൾ എന്നിവയിലൂടെ എന്ത് നേട്ടമുണ്ടായെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചോദ്യം.
2020 മേയ് മാസത്തിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന പട്രോളിങ് അവകാശങ്ങൾ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പൂർണമായി പുനഃസ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വ്യക്തത നൽകണമെന്നും ഖാർഗെ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതിർത്തിയിലെ സ്ഥിതിഗതികളെക്കുറിച്ച് പാർലമെൻ്റിനെയും രാജ്യത്തെയും പ്രധാനമന്ത്രി വിശ്വാസത്തിലെടുക്കണമെന്നും ദേശീയ സുരക്ഷാ വിഷയങ്ങളിൽ സർക്കാർ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കോൺഗ്രസും വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ വിമർശനം ശക്തമാക്കി. അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ–ചൈനീസ് സൈനികർ തമ്മിൽ സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും സർക്കാർ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നത് തടയാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നാണ് പാർട്ടിയുടെ ആരോപണം. ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിക്കിടെ ചൈനീസ് പ്രസിഡൻ്റുമായി പ്രധാനമന്ത്രി സൗഹൃദപരമായി ഇടപെട്ടതിനെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ കോൺഗ്രസ്, അതിർത്തിയിലെ സൈനികർ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾക്ക് സർക്കാർ മതിയായ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നില്ലെന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തി.
എന്നാൽ കോൺഗ്രസ് ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ വിമർശനങ്ങളാണ്. അതിർത്തിയിലെ സൈനിക വിന്യാസം, പട്രോളിങ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ, നയതന്ത്ര ചർച്ചകളുടെ ഫലങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള സമഗ്രമായ വിലയിരുത്തലിന് ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണങ്ങളും സ്വതന്ത്രമായി സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട വിവരങ്ങളും ആവശ്യമാണ്.
അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങളിലെ ആശങ്ക; അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ജനജീവിതവും ചർച്ചയിൽ
അരുണാചൽ പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷനും മുൻ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുമായ ബോസിറാം സിറാമും അതിർത്തിയിലെ സ്ഥിതിഗതികളെക്കുറിച്ച് ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു. ചൈനീസ് സൈനികരുടെ സാന്നിധ്യം, അതിർത്തിയിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ പര്യാപ്തത, സൈനികർക്ക് ആവശ്യമായ ലോജിസ്റ്റിക് പിന്തുണ, അതിർത്തിയോട് ചേർന്ന് താമസിക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ ജീവിതപ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയാണ് അദ്ദേഹം പ്രധാനമായും ഉന്നയിച്ചത്.
അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലേക്കുള്ള മുൻ സന്ദർശനങ്ങളും അവിടെ താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങളുമായുള്ള ആശയവിനിമയവുമാണ് തൻ്റെ ആശങ്കകൾക്ക് അടിസ്ഥാനമെന്ന് സിറാം പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിർത്തികൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ സേവനത്തെയും ത്യാഗങ്ങളെയും അദ്ദേഹം പ്രശംസിച്ചു. എന്നാൽ തന്ത്രപ്രധാനമായ മേഖലകളിൽ സൈനികർക്ക് ലഭിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ഗതാഗത–വിതരണ സംവിധാനങ്ങളും കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചൈനീസ് സൈനികർ ഇന്ത്യൻ സൈനിക വിന്യാസത്തിന് സമീപം നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ചില മേഖലകളിൽ ഇന്ത്യൻ സൈനികരുടെ പട്രോളിങ്ങിന് നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ടെന്നും സിറാം ആരോപിച്ചു. ജൂലൈയിൽ ഉണ്ടായതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലിനിടെ ഇന്ത്യൻ–ചൈനീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പരിക്കേറ്റുവെന്ന വിവരവും അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചു.
അതിർത്തിയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ സൈനിക തലത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നില്ലെന്നും അവിടെയുള്ള തദ്ദേശീയ സമൂഹങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തെയും ബാധിക്കാമെന്നും സിറാം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾ പരമ്പരാഗതമായി യാക്കുകളെയും മറ്റു വളർത്തുമൃഗങ്ങളെയും മേയിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നേരിടുന്നതായി അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.
കൂടാതെ, മുള, ഔഷധസസ്യങ്ങൾ, വിറക് തുടങ്ങിയവ ശേഖരിക്കുന്നതിനും വീടുകളുടെ നിർമാണത്തിനാവശ്യമായ വസ്തുക്കൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും സമീപ വനമേഖലകളിലേക്ക് പോകുന്നതിനും ചില ഗ്രാമവാസികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സുരക്ഷാ ആശങ്കകൾ ശക്തമായ സാഹചര്യത്തിൽ പരമ്പരാഗത ഉപജീവനമാർഗങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുന്നത് അതിർത്തി സമൂഹങ്ങൾക്ക് അധിക സമ്മർദം സൃഷ്ടിക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ.
അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ അപ്പർ സുബൻസിരി ജില്ലയിലെ നാഹ്, മാറാ സമൂഹങ്ങളിൽപ്പെട്ടവർ തങ്ങളുടെ ആശങ്കകൾ ജില്ലാ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണറെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സിറാം പറഞ്ഞു. അതിർത്തിയിൽ താമസിക്കുന്നവരുടെ പരാതികൾ സംസ്ഥാന–കേന്ദ്ര സർക്കാരുകൾ വേണ്ടത്ര ഗൗരവത്തോടെ പരിഗണിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് അവിടെയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ആദ്യം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുമെന്നതിനാൽ അവരുടെ വിവരങ്ങളും പരാതികളും ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ ഗൗരവത്തോടെ പരിശോധിക്കണമെന്ന് സിറാം ആവശ്യപ്പെട്ടു. സുരക്ഷാ നടപടികൾ നടപ്പാക്കുമ്പോൾ തദ്ദേശീയ ജനങ്ങളുടെ ഉപജീവനമാർഗങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
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