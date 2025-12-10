ഇറ്റാലിയൻ ഉപപ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ത്യയിൽ, ഈ വർഷം ഇത് രണ്ടാം തവണ; എസ് ജയശങ്കറുമായി കൂടിക്കാഴ്ച
ഇറ്റലിയുടെ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും വിദേശകാര്യ അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണ മന്ത്രിയുമായ അൻ്റോണിയോ തജാനി ഇന്ത്യയിൽ. സന്ദർശനം ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ. സ്വാഗതം ചെയ്ത് വിദേശകാര്യ വക്താവ് രൺധീർ ജയ്സ്വാൾ.
ന്യൂഡൽഹി: 2025 ലെ രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യൻ സന്ദർശനത്തിനായി ഇറ്റലിയുടെ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും വിദേശകാര്യ അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണ മന്ത്രിയുമായ അൻ്റോണിയോ തജാനി ന്യൂഡൽഹിയിൽ എത്തി. ഇരു രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങള് അരയ്ക്കിട്ട് ഉറപ്പിക്കാനാണ് നിലവിലെ സന്ദർശനം. ഇന്ത്യയുടെ വിദേശകാര്യ വക്താവ് രൺധീർ ജയ്സ്വാൾ അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തതായി എക്സ് പോസ്റ്റിലൂടെ അറിയിച്ചു.
"ഇറ്റലിയുടെ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും വിദേശകാര്യ അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണ മന്ത്രിയുമായ അൻ്റോണിയോ തജാനിയ്ക്ക് ഊഷ്മളമായ സ്വാഗതം. 2025 ലെ രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യൻ സന്ദർശനമാണിത്. വാണിജ്യപരമായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇടപെടൽ ഇന്ത്യ-ഇറ്റലി ബന്ധത്തെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തും", എന്ന് രൺധീർ ജയ്സ്വാൾ എക്സിൽ കുറിച്ചു. ഉഭയകക്ഷി സഹകരണം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നിരന്തരമായ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് അൻ്റോണിയയുടെ സന്ദർശനമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സന്ദർശനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് (ഡിസംബർ 10) അദ്ദേഹം വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കറുമായി തലസ്ഥാനത്ത് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. നാളെ ഔദ്യോഗിക പരിപാടികൾക്കായി മുംബൈയിലേക്ക് തിരിക്കും എന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
സെപ്റ്റംബറിൽ ന്യൂയോർക്കിൽ നടന്ന 80-ാം മത് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭാ പൊതുസഭയിലാണ് (UNGA) അൻ്റോണിയോയും ജയശങ്കറും അവസാനമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്. അന്ന് ഉഭയകക്ഷി സഹകരണത്തെപ്പറ്റി വിശദമായി ചർച്ചകൾ നടത്തുകയും നിരവധി മേഖലകളിലെ വികസനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മുൻപോട്ട് വയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. 1947 ലാണ് ഇന്ത്യയും ഇറ്റലിയും നയതന്ത്ര ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചത്. വളരുന്ന സാമ്പത്തിക ഇടപെടലിലൂടെയും വ്യത്യസ്ത സംരംഭങ്ങളിലൂടെയും രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പങ്കാളിത്തം ഇന്നും അതുപോലെ തുടർന്ന് പോരുന്നു.
ഇന്ത്യ-ഇറ്റലി ബന്ധം ശക്തിയാർജിക്കുന്നു
നവംബർ 23 ന് ജോഹന്നാസ്ബർഗിൽ നടന്ന ജി 20 ഉച്ചകോടിക്കിടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ഇറ്റാലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജോർജിയ മെലോണിയും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. വ്യാപാരം, നിക്ഷേപം, പ്രതിരോധം, നവീകരണം, എഐ, ബഹിരാകാശം, വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവയുൾപ്പെടെ പ്രധാന മേഖലകളിലെ സഹകരണം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇരു നേതാക്കളും ചർച്ച ചെയ്തു.
ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി ജോർജിയ മെലോണിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. "ഇന്ത്യ-ഇറ്റലി തമ്മിലുള്ള തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തം ശക്തിയാർജിക്കുകയാണ്. ഇത് രാജ്യത്തിനും ജനങ്ങൾക്കും ഏറെ പ്രയോജനം ചെയ്യും" എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി തൻ്റെ എക്സിൽ കുറിച്ചു. ഭീകരവാദ ധനസഹായത്തിനെതിരെ പോരാടുന്നതിനുള്ള സംയുക്ത സംരംഭത്തിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനവും ചർച്ചയിൽ നടന്നു.
"ഭീകരവാദത്തിനുള്ള ധനസഹായത്തിനെതിരെ പോരാടുന്നതിനുള്ള സഹകരണത്തിനായി ഇന്ത്യയും ഇറ്റലിയും ഒരു സംയുക്ത സംരംഭം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഇത് അത്യാവശ്യവും സമയബന്ധിതവുമാണ്. ഇതും മനുഷ്യപോരാട്ടത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തും", എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
