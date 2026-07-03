രാമക്ഷേത്ര കാണിയ്ക്ക തട്ടിപ്പ്; മൗനം വെടിഞ്ഞ് ആര്എസ്എസ്, അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം കുറ്റക്കാരെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നവര്ക്ക് കഠിനശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ഹൊസബലെ
അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്രത്തിലെ ഭണ്ഡാരത്തട്ടിപ്പ് തികച്ചും ദൗര്ഭാഗ്യകരമാണെന്ന് ആര്എസ്എസ് ജനറല് സെക്രട്ടറി. സമൂഹത്തിന്റെയും രാമഭക്തരുടെുയം വികാരം വ്രണപ്പെടുത്തിയ സംഭവമാണിതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
By PTI
Published : July 3, 2026 at 4:22 PM IST
നാഗ്പൂര്: രാമക്ഷേത്രത്തിലെ ഭണ്ഡാരത്തട്ടിപ്പ് ഭക്തരുടെ വികാരം വ്രണപ്പെടുത്തിയെന്ന് രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക് സംഘ് ജനറല് സെക്രട്ടറി ദത്താത്രേയ ഹൊസാബലെ. കുറ്റക്കാരെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നവര്ക്ക് കഠിന ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും സാമൂഹ്യമാധ്യമത്തിലെ ഒരു വീഡിയോയില് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റ് ഇവിടുത്തെ സാമ്പത്തിക കൈകാര്യം ചെയ്യ് കൂടുതല് ശക്തമാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
Also Read: രാമക്ഷേത്ര സംഭാവന തട്ടിപ്പ്; ട്രസ്റ്റിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തെ കണക്കുകൾ വീണ്ടും ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാനൊരുങ്ങി എസ്ഐടി
സംഭവം അങ്ങേയറ്റം അപലപനീയമാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. രാമഭക്തരുടെ തലമുറകളായുള്ള ത്യാഗവും പ്രതിബദ്ധതയുമാണ് രാമക്ഷേത്രത്തിന്റെ നിര്മ്മിതിക്ക് പിന്നില്. മുഴുവന് ഹിന്ദു സമൂഹത്തിന്റെയും വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് രാമക്ഷേത്രമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
Statement issued by Dattatreya Hosabale, Sarkaryavah (General Secretary) of the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS).— RSS (@RSSorg) July 3, 2026
New Delhi, July 3, 2026
The grand temple constructed at the Shri Ram Janmabhoomi has become a center of reverence, faith, and devotion for the entire Hindu society,… pic.twitter.com/ppdkc8kuwU
രാമക്ഷേത്രത്തിലെ ഭണ്ഡാരത്തില് നിന്ന് കാണിക്ക മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട സംഭവം തികച്ചും ദൗര്ഭാഗ്യകരമാണ്. ഇത് വിശ്വാസികളുടെ വികാരത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. സമൂഹത്തിലെ മുഴുവന് രാമഭക്തരുടെയും ആദരവ് ഇല്ലാതാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഈ സംഭവം ഞങ്ങളെയെല്ലാം മുറിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സംഭവം ബിജെപിക്ക് കടുത്ത നാണക്കേടായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ മാസം പത്ത് മുതല് കര്ണാടകയില് നടക്കുന്ന ആര്എസ്എസ് യോഗത്തില് വിഷയം ചര്ച്ചയാകുമെന്നാണ് സൂചന.
ആര്എസ്എസ് പിന്തുണയുള്ള ഉത്തര്പ്രദേശിലെ ആദിത്യ നാഥ് സര്ക്കാര് സംഭവത്തില് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത വര്ഷം ആദ്യം ഉത്തര്പ്രദേശില് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെ പ്രതിപക്ഷത്തിന് വീണ് കിട്ടിയ വലിയ ആയുധമാണ് അയോധ്യ കൊള്ള.
ട്രസ്റ്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ചമ്പത് റായ്, ട്രസ്റ്റി അനിൽ മിശ്ര, ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണ, മാനേജ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗോപാൽ റാവു എന്നിവരെ എസ്ഐടി ഇതുവരെ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റായും മിശ്രയും അവരവരുടെ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് രാജി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജൂലൈ 6 ന് നടക്കാനിരിക്കുന്ന യോഗത്തിൽ ട്രസ്റ്റ് നിര്ണായക തീരുമാനങ്ങളെടുക്കമെന്നാണ് കരുതുന്നത്
ജൂൺ 7 ന് ആണ് രാമക്ഷേത്രത്തിൽ സംഭാവനകളുടെ തട്ടിപ്പ് നടന്നതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന കേസ് പുറത്തു വന്നത്. ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം സമർപ്പിച്ച പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജൂൺ 25 ന് എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. ക്ഷേത്രത്തിലെ സംഭാവന എണ്ണൽ പ്രക്രിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എട്ട് പേരെ ഇതുവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.
ഉത്തരവാദികള്ക്ക് കടുത്ത ശിക്ഷയെന്ന് ബാഗേശ്വർ ധാം മേധാവി
സംഭാവന തട്ടിപ്പ് അന്വേഷണത്തില് ബാഗേശ്വർ ധാം മേധാവി ആചാര്യ ധീരേന്ദ്ര കൃഷ്ണ ശാസ്ത്രി ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു. തട്ടിപ്പിന് ഉത്തരവാദികളായവർ കടുത്ത ശിക്ഷ നേരിടേണ്ടിവരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "കുറ്റവാളികളെ ദൈവം ശിക്ഷിക്കും. രാജ്യത്തെ ക്രമസമാധാന സംവിധാനത്തിലും എസ്ഐടിയിലും ഞങ്ങൾക്ക് പൂർണ വിശ്വാസമുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ യുഗം കലിയുഗത്തിൻ്റെ മാത്രം യുഗമല്ല. ഇത് 'ഛലിയുഗ'ത്തിൻ്റെ (വഞ്ചന) യുഗമാണ്. വഞ്ചനയുടെ ഈ യുഗത്തിൽ, ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. നിലവിൽ, സന്യാസിമാർ, മഹാന്ത്മാർ, മഠങ്ങൾ, ക്ഷേത്രങ്ങൾ എന്നിവ ആസൂത്രിതമായി ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഈ പാപം ചെയ്തവരെ ദൈവം ശിക്ഷിക്കും. എസ്ഐടിയും രാജ്യത്തെ നിയമവും സർക്കാരും അവരെ ശിക്ഷിക്കും" അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.