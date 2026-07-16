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'പരീക്ഷാ പേപ്പർ ചോർച്ചയുൾപ്പെടെ നിരവധി വിഷയങ്ങൾ വർഷകാല സമ്മേളനത്തിൽ ഉന്നയിക്കും', പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്

വർഷകാല സമ്മേളനം ജൂലൈ 20 ന് ആരംഭിച്ച് ഓഗസ്‌റ്റ് 13 വരെ തുടരാനാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിരവധി വിഷയങ്ങളാണ് മോദി സർക്കാരിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

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congress parliamentry party holds meeting under chairpersonship of ccp chairperson sonia gandhi (X@Mallikarjun kharge)
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By ANI

Published : July 16, 2026 at 3:45 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: പരീക്ഷാ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച, വിലക്കയറ്റം, അഴിമതി തുടങ്ങി നിരവധി വിഷയങ്ങളിൽ മോദി സർക്കാരിനെ വർഷകാല സമ്മേളനത്തിൽ ഉത്തരവാദികളാക്കുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനും രാജ്യസഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ. വിദേശനയം, പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ മോദി സർക്കാരിനെ ഖാർഗെ കുറ്റപ്പെടുത്തി. തൻ്റെ എക്‌സ് പോസ്‌റ്റിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

സമ്മേളനത്തിൽ ഉന്നയിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ തൻ്റെ എക്‌സ് പോസ്‌റ്റിൽ ഖാർഗെ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞു. അഴിമതി ആരോപണം, പരീക്ഷാ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച, വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ ആശങ്കകൾ, വിലക്കയറ്റം, വിദേശനയം, എത്തനോൾ മിശ്രണം, പരിസ്ഥിതി പ്രശ്‌നങ്ങൾ, കൂടാതെ പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗ-ഒബിസി വിഭാഗങ്ങളുടെയും ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെയും അവകാശങ്ങൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

എക്‌സ് പോസ്‌റ്റിൻ്റെ പൂര്‍ണ രൂപം

"ഫണ്ട് തട്ടിപ്പ്, പരീക്ഷാപേപ്പർ ചോർച്ചയും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ വ്യവസ്ഥാപിത തകർച്ചയും, സ്ഥാപനങ്ങളെ വരുതിയിലാക്കൽ, രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ പിളർത്തൽ, നിരവധി അഴിമതികളും ആരോപണങ്ങളും, പൊറുതിമുട്ടിക്കുന്ന വിലക്കയറ്റം, വിദേശനയ പരാജയങ്ങളും തന്ത്രപരമായ പിഴവുകളും, 3.5 കോടി വാഹന ഉടമകളുടെ മേൽ എഥനോൾ മിശ്രണം അടിച്ചേൽപ്പിക്കൽ, അനിയന്ത്രിതമായ വനനശീകരണം, പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗ-ഒബിസി വിഭാഗങ്ങളുടെയും ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെയും അവകാശങ്ങൾക്കുനേരെയുള്ള തുടർച്ചയായ കടന്നാക്രമണങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം വരാനിരിക്കുന്ന പാർലമെൻ്റ് വർഷകാല സമ്മേളനത്തിൽ മോദി സർക്കാരിനോട് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി വിശദീകരണം തേടും", എന്നാണ് ഖാർഗെ എക്‌സിൽ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്.

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നിർണായക ചർച്ചകൾ

അതേസമയം, പൗരന്മാരുടെ ജീവിതത്തെയും അഭിലാഷങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടി യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്‌തതായി അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഭരണനിർവ്വഹണം, സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ, വിദ്യാഭ്യാസം, പരിസ്ഥിതി, ജനാധിപത്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി വിഷയങ്ങൾ സമ്മേളനത്തിനിടെ ഉന്നയിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നതായും ഖാർഗെ സൂചിപ്പിച്ചു. നീറ്റ്-യുജി പരീക്ഷാ പേപ്പർ ചോർച്ചാ വിഷയവും, 'ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറി'ലെ മരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ്ങ് നടത്തിയ പരാമർശങ്ങളും പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രതിരോധ മന്ത്രിക്കെതിരെ കോൺഗ്രസ് അവകാശലംഘന നോട്ടിസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

വർഷകാല സമ്മേളനം ജൂലൈ 20 ന് ആരംഭിച്ച് ഓഗസ്‌റ്റ് 13 വരെ തുടരാനാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. കോൺഗ്രസ് പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടി (സിപിപി) അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ന് (ജൂലൈ 16) ഒരു തന്ത്രപ്രധാനമായ യോഗം ചേർന്നു. മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ, ലോക്‌സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി, മറ്റ് പാർട്ടി നേതാക്കൾ എന്നിവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. അതേസമയം, സർക്കാരിൻ്റെ അജണ്ട അന്തിമമാക്കുന്നതിനായി നാളെ ദേശീയ തലസ്ഥാനത്ത് എൻഡിഎ (നാഷണൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് അലയൻസിലെ) മന്ത്രിമാരുമായി ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ഉന്നതതല പാർലമെൻ്ററി രൂപീകരണ യോഗത്തിൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ്ങ് അധ്യക്ഷത വഹിക്കും.

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CONG PRESIDENT MALLIKARJUN KHARGE
MALLIKARJUN KHARGE
CORRUPTION AMONG MODI GOVERNMENT
PARLIAMENT MONSOON SESSION
KHARGE AGAINST NARENDRA MODI

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