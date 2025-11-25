അമേരിക്കൻ ഉപഗ്രഹം വിക്ഷേപിക്കാനൊരുങ്ങി ഇന്ത്യ; വമ്പൻ പ്രഖ്യാപനവുമായി ഐഎസ്ആര്ഒ
ഇന്ത്യയുടെ ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണ വാഹനമായ ‘ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ മാർക്ക് 3’ വഴിയായിരിക്കും അമേരിക്കൻ ഉപഗ്രഹം വിക്ഷേപിക്കുക.
Published : November 25, 2025 at 11:17 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: പുതിയ തീരുമാനങ്ങളും പുത്തൻ ദൗത്യവുമായി ഐഎസ്ആർഒ വീണ്ടും. ഇന്ത്യയുടെ ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണ വാഹനത്തിൽ യുഎസ് ആശയവിനിമയ ഉപഗ്രഹം ബഹിരാകാശത്തേക്ക് വിക്ഷേപിക്കും. അടുത്ത മാസം ഇതിനു വേണ്ടി തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തുമെന്ന് ഐഎസ്ആർഒ ചെയർമാൻ ഡോ. വി. നാരായണൻ അറിയിച്ചു.
“ഡിസംബറിൽ ഞങ്ങളുടെ ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണ വാഹനമായ ‘ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ മാർക്ക് 3’ വഴി ഞങ്ങൾ യുഎസ് ഉപഗ്രഹത്തെ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയയ്ക്കും. ഇത് യുഎസും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള സംയുക്ത വിക്ഷേപണമല്ല. ഇത് ഇന്ത്യ ഏറ്റെടുത്ത ഒരു പൂർണമായ വാണിജ്യ പദ്ധതിയാണ്,” ഐഎസ്ആർഒ ചെയർമാൻ ഡോ. വി. നാരായണൻ പറഞ്ഞു.
ഇന്നലെ തെലങ്കാനയിലെ തര്നകയിൽ നടന്ന ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്നൽ എഞ്ചിനീയറിങ് ആൻഡ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ (ഐറിസെറ്റ്) 68-ാം വാർഷികാഘോഷത്തിൽ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ചടങ്ങിനിടെയാണ് ഐഎസ്ആർഒ ചെയർമാൻ്റെ പ്രതികരണം. പ്രതിഭാധനരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അദ്ദേഹം സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുകയും 'ജ്ഞാനദീപ്' എന്ന സാങ്കേതിക മാസിക പുറത്തിറക്കുകയും ചെയ്തു. റെയിൽവേ ബോർഡ് ചെയർമാൻ സതീഷ് കുമാർ വെർച്വലായി സന്ദേശം നൽകി. ഐറിസെറ്റ് ഡിജി ശരത്കുമാർ ശ്രീവാസ്തവ സംഘടനയുടെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു.
അതേസമയം, സാങ്കേതികവിദ്യയിലെ പുരോഗമിക്കുന്നതോടെ ഭാവിയിൽ എല്ലാ ട്രെയിനുകളിലും തത്സമയ നിരീക്ഷണം സാധ്യമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നിലവിൽ ഏകദേശം 10,000 ട്രെയിനുകൾ തത്സമയ സംവിധാനവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു.
2028 ഓടെ സ്വന്തം ബഹിരാകാശ നിലയം
ഇന്ത്യയുടെ ഗഗൻയാൻ ദൗത്യം 2027 ൽ വിക്ഷേപിക്കുമെന്നും, 2035 ഓടെ സ്വന്തം ബഹിരാകാശ നിലയം സ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇതിൻ്റെ ആദ്യ മൊഡ്യൂൾ 2028 ൽ ആയിരിക്കും അയയ്ക്കുക. ആഭ്യന്തര റോക്കറ്റിൽ ഒരു ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരിയെ ചന്ദ്രനിലേക്ക് അയച്ച് സുരക്ഷിതമായി തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള ഒരു പദ്ധതി ഏറ്റെടുത്തു വരുകയാണെന്നും, ഇതിനുള്ള ലക്ഷ്യം 2040 ആണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ മനുഷ്യ രഹിത ബഹിരാകാശ യാത്രാ ദൗത്യം
ഇന്ത്യയുടെ മനുഷ്യരഹിത ബഹിരാകാശ ദൗത്യം 2025-ലേക്കായിരുന്നു ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത്. ഇപ്പോള് ക്രൂ-ഇലക്ട്രിക്കൽ ദൗത്യം 2027-ലേക്ക് ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയാണ്. അതായത് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ മനുഷ്യ-ബഹിരാകാശ യാത്രാ ദൗത്യം 2027ൽ നടക്കും. ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശയാത്രികരുമൊത്തുള്ള ആദ്യ പറക്കലിന് മുമ്പ് മൂന്ന് മനുഷ്യ, മനുഷ്യ രഹിത പരീക്ഷണ ദൗത്യങ്ങളാകും നടക്കുക.
2040ഓടെ ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശയാത്രികരെ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലേക്ക് അയച്ച് സുരക്ഷിതമായി തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി പ്രവർത്തിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഐഎസ്ആർഒയോട് നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ ദീർഘകാല മനുഷ്യ-ബഹിരാകാശ യാത്രാ പദ്ധതി ഇപ്പോൾ ലോകത്തിലെ മുൻനിര ബഹിരാകാശ ശക്തികള്ക്കൊപ്പമാണ്.
ചൈന 2030ൽ ആദ്യത്തെ ക്രൂ ലാൻഡിങ് ലക്ഷ്യം വച്ചിട്ടുണ്ട്. ആർട്ടെമിസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യുഎസ് ചാന്ദ്ര ക്രൂ-ക്രൂ ദൗത്യങ്ങളും ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആഗോള ബഹിരാകാശ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിൽ ഇന്ത്യയുടെ പങ്ക് നിലവിൽ ഏകദേശം രണ്ട് ശതമാനമാണ്. 2030 ഓടെ ഇത് എട്ട് ശതമാനമായി ഉയർത്താൻ ഐഎസ്ആർഒ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
