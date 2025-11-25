ETV Bharat / bharat

അമേരിക്കൻ ഉപഗ്രഹം വിക്ഷേപിക്കാനൊരുങ്ങി ഇന്ത്യ; വമ്പൻ പ്രഖ്യാപനവുമായി ഐഎസ്‌ആര്‍ഒ

ഇന്ത്യയുടെ ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണ വാഹനമായ ‘ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ മാർക്ക് 3’ വഴിയായിരിക്കും അമേരിക്കൻ ഉപഗ്രഹം വിക്ഷേപിക്കുക.

ISRO ISRO AMERICAN SATELLITE ISRO CHAIRMAN V NARAYANAN ISRO SATELLITE VEHICLE
ISRO Chairman Dr. V. Narayanan (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 25, 2025 at 11:17 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: പുതിയ തീരുമാനങ്ങളും പുത്തൻ ദൗത്യവുമായി ഐഎസ്ആർഒ വീണ്ടും. ഇന്ത്യയുടെ ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണ വാഹനത്തിൽ യുഎസ് ആശയവിനിമയ ഉപഗ്രഹം ബഹിരാകാശത്തേക്ക് വിക്ഷേപിക്കും. അടുത്ത മാസം ഇതിനു വേണ്ടി തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തുമെന്ന് ഐഎസ്ആർഒ ചെയർമാൻ ഡോ. വി. നാരായണൻ അറിയിച്ചു.

“ഡിസംബറിൽ ഞങ്ങളുടെ ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണ വാഹനമായ ‘ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ മാർക്ക് 3’ വഴി ഞങ്ങൾ യുഎസ് ഉപഗ്രഹത്തെ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയയ്‌ക്കും. ഇത് യുഎസും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള സംയുക്ത വിക്ഷേപണമല്ല. ഇത് ഇന്ത്യ ഏറ്റെടുത്ത ഒരു പൂർണമായ വാണിജ്യ പദ്ധതിയാണ്,” ഐഎസ്ആർഒ ചെയർമാൻ ഡോ. വി. നാരായണൻ പറഞ്ഞു.

ഇന്നലെ തെലങ്കാനയിലെ തര്‍നകയിൽ നടന്ന ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്നൽ എഞ്ചിനീയറിങ് ആൻഡ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ (ഐറിസെറ്റ്) 68-ാം വാർഷികാഘോഷത്തിൽ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ചടങ്ങിനിടെയാണ് ഐഎസ്ആർഒ ചെയർമാൻ്റെ പ്രതികരണം. പ്രതിഭാധനരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അദ്ദേഹം സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുകയും 'ജ്ഞാനദീപ്' എന്ന സാങ്കേതിക മാസിക പുറത്തിറക്കുകയും ചെയ്‌തു. റെയിൽവേ ബോർഡ് ചെയർമാൻ സതീഷ് കുമാർ വെർച്വലായി സന്ദേശം നൽകി. ഐറിസെറ്റ് ഡിജി ശരത്കുമാർ ശ്രീവാസ്‌തവ സംഘടനയുടെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു.

അതേസമയം, സാങ്കേതികവിദ്യയിലെ പുരോഗമിക്കുന്നതോടെ ഭാവിയിൽ എല്ലാ ട്രെയിനുകളിലും തത്സമയ നിരീക്ഷണം സാധ്യമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നിലവിൽ ഏകദേശം 10,000 ട്രെയിനുകൾ തത്സമയ സംവിധാനവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

2028 ഓടെ സ്വന്തം ബഹിരാകാശ നിലയം

ഇന്ത്യയുടെ ഗഗൻയാൻ ദൗത്യം 2027 ൽ വിക്ഷേപിക്കുമെന്നും, 2035 ഓടെ സ്വന്തം ബഹിരാകാശ നിലയം സ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇതിൻ്റെ ആദ്യ മൊഡ്യൂൾ 2028 ൽ ആയിരിക്കും അയയ്‌ക്കുക. ആഭ്യന്തര റോക്കറ്റിൽ ഒരു ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരിയെ ചന്ദ്രനിലേക്ക് അയച്ച് സുരക്ഷിതമായി തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള ഒരു പദ്ധതി ഏറ്റെടുത്തു വരുകയാണെന്നും, ഇതിനുള്ള ലക്ഷ്യം 2040 ആണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ മനുഷ്യ രഹിത ബഹിരാകാശ യാത്രാ ദൗത്യം

ഇന്ത്യയുടെ മനുഷ്യരഹിത ബഹിരാകാശ ദൗത്യം 2025-ലേക്കായിരുന്നു ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത്. ഇപ്പോള്‍ ക്രൂ-ഇലക്ട്രിക്കൽ ദൗത്യം 2027-ലേക്ക് ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയാണ്. അതായത് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ മനുഷ്യ-ബഹിരാകാശ യാത്രാ ദൗത്യം 2027ൽ നടക്കും. ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശയാത്രികരുമൊത്തുള്ള ആദ്യ പറക്കലിന് മുമ്പ് മൂന്ന് മനുഷ്യ, മനുഷ്യ രഹിത പരീക്ഷണ ദൗത്യങ്ങളാകും നടക്കുക.

2040ഓടെ ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശയാത്രികരെ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലേക്ക് അയച്ച് സുരക്ഷിതമായി തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി പ്രവർത്തിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഐഎസ്ആർഒയോട് നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ ദീർഘകാല മനുഷ്യ-ബഹിരാകാശ യാത്രാ പദ്ധതി ഇപ്പോൾ ലോകത്തിലെ മുൻനിര ബഹിരാകാശ ശക്തികള്‍ക്കൊപ്പമാണ്.

ചൈന 2030ൽ ആദ്യത്തെ ക്രൂ ലാൻഡിങ് ലക്ഷ്യം വച്ചിട്ടുണ്ട്. ആർട്ടെമിസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യുഎസ് ചാന്ദ്ര ക്രൂ-ക്രൂ ദൗത്യങ്ങളും ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആഗോള ബഹിരാകാശ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിൽ ഇന്ത്യയുടെ പങ്ക് നിലവിൽ ഏകദേശം രണ്ട് ശതമാനമാണ്. 2030 ഓടെ ഇത് എട്ട് ശതമാനമായി ഉയർത്താൻ ഐഎസ്ആർഒ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ALSO READ: 54 യുദ്ധദൗത്യങ്ങൾ, 51 തരം വിമാനങ്ങൾ, പറത്തിയത് 4,500 മണിക്കൂറിലധികം: നാസയുടെ മുഖ്യ ബഹിരാകാശ യാത്രികനായി നിയമിച്ച സ്കോട്ട് ടിംഗിൾ ആരാണ്?

TAGGED:

ISRO
ISRO AMERICAN SATELLITE
ISRO CHAIRMAN V NARAYANAN
ISRO SATELLITE VEHICLE
ISRO LAUNCH AMERICAN SATELLITE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കേരളം; പഞ്ചായത്ത് രാജ് വന്ന വഴി

ശൊ പിറന്നാള്‍ ഒന്ന് വന്നെങ്കില്‍, കേക്ക് മുറിക്കാനല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍; 2020ലെ വേറിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങള്‍....

ആലപ്പുഴയുടെ വിപ്ലവ മണ്ണില്‍ അരങ്ങേറിയ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ ; വിശ്വാസത്തിലും അവിശ്വാസത്തിലും ഭരണം വഴിമുട്ടിയ പഞ്ചായത്തുകള്‍

കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മര്യാദ ലംഘനം , പോരുവഴിപ്പോരിലെ ത്രില്ലും ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ്, കൊല്ലം 2020ല്‍ ഇങ്ങനെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.