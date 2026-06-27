ക്രയോജനിക് വിദ്യയിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പൂർണ മേധാവിത്വം; വരാനിരിക്കുന്നത് വൻ കുതിപ്പെന്ന് ഐഎസ്ആർഒ ചെയർമാൻ
ചന്ദ്ര സാമ്പിൾ റിട്ടേൺ ദൗത്യമായ ചന്ദ്രയാൻ-4 ഉം, ജപ്പാനുമായി ചേർന്ന് ഒരു ഭാരമേറിയ റോവർ ഉൾപ്പെടുന്ന സംയുക്ത ദീർഘകാല ദൗത്യമായ ചന്ദ്രയാൻ-5 ഉം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു
By PTI
Published : June 27, 2026 at 6:12 PM IST
ബെംഗളൂരു: ഒരു കാലത്ത് ഇന്ത്യക്ക് നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ക്രയോജനിക് എഞ്ചിൻ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ രാജ്യം പൂർണ മേധാവിത്വം കൈവരിച്ചതായി ഐഎസ്ആർഒ ചെയർമാൻ വി. നാരായണൻ വ്യക്തമാക്കി. എയർഫോഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കർണാടക ശാഖയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ എച്ച്എഎൽ മാനേജ്മെന്റ് അക്കാദമിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പതിനേഴാമത് എയർ ചീഫ് മാർഷൽ എൽ. എം. കാത്രെ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തവേയാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ നേട്ടങ്ങളെയും ഭാവി പദ്ധതികളെയും കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചത്.
മനുഷ്യനില്ലാതെയുള്ള ആദ്യ ഗഗൻയാൻ ദൗത്യത്തിനായുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ രാജ്യം പൂർത്തിയാക്കുകയാണെന്നും ലൂണാർ സാമ്പിൾ റിട്ടേൺ ദൗത്യമായ ചന്ദ്രയാൻ-4, ജപ്പാനുമായി ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ചന്ദ്രയാൻ-5 എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 2035-ഓടെ ഇന്ത്യയുടേതായ ബഹിരാകാശ നിലയം സ്ഥാപിക്കാനും 2040-ഓടെ ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരിയെ ചന്ദ്രനിലിറക്കാനുമുള്ള വ്യക്തമായ റോഡ്മാപ്പാണ് ഐഎസ്ആർഒയ്ക്ക് മുന്നിലുള്ളത്.
തങ്ങൾക്ക് സാങ്കേതികവിദ്യ നിഷേധിച്ച രാജ്യങ്ങളോട് ഇന്ന് നന്ദി പറയുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ ചെയർമാൻ, ആ വെല്ലുവിളിയെ ഇന്ത്യ സാങ്കേതിക നേതൃത്വത്തിലേക്കുള്ള അവസരമാക്കി മാറ്റിയെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നിലവിൽ മൂന്ന് ക്രയോജനിക് പ്രൊപ്പൽഷൻ സിസ്റ്റങ്ങൾ ഇന്ത്യ വിജയകരമായി വികസിപ്പിക്കുകയും നിരവധി ലോക റെക്കോർഡുകൾ സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വർഷം തന്നെ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ആദ്യ മനുഷ്യരഹിത ഗഗൻയാൻ ദൗത്യത്തിനാണ് ഇപ്പോൾ മുൻഗണന നൽകുന്നത്.
ഈ ദൗത്യത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്ത ശേഷമായിരിക്കും മനുഷ്യനെയേറ്റിയുള്ള പേടകത്തിന്റെ വിക്ഷേപണത്തിലേക്ക് രാജ്യം കടക്കുക. നിലവിൽ ഗഗൻയാൻ വാഹനത്തിന്റെ ഹ്യൂമൻ-റേറ്റിംഗ് ജോലികളും സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളുടെ വികസനവും പൂർത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞു. സുരക്ഷിതമായി മനുഷ്യരെ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി മൂന്ന് മനുഷ്യരഹിത ദൗത്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്, ഇതിന്റെ വിക്ഷേപണ തീയതികൾ ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കും.
ഭാവി ചന്ദ്രദൗത്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച വി. നാരായണൻ, ചന്ദ്രനിൽ നിന്നുള്ള മണ്ണും പാറയും ശേഖരിച്ച് ഭൂമിയിൽ തിരിച്ചെത്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ദൗത്യമായിരിക്കും ചന്ദ്രയാൻ-4 എന്ന് വ്യക്തമാക്കി. ജപ്പാനുമായി സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന ചന്ദ്രയാൻ-5 ദൗത്യം ഏറെ സവിശേഷതകൾ നിറഞ്ഞതാണ്. ചന്ദ്രയാൻ-3 ദൗത്യത്തിൽ 25 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള റോവറാണ് ഉപയോഗിച്ചതെങ്കിൽ, ചന്ദ്രയാൻ-5 ലൂടെ 350 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള വലിയൊരു റോവറാണ് ചന്ദ്രനിലിറക്കുക.
ചന്ദ്രയാൻ-3 റോവറിന്റെ പ്രവർത്തന കാലാവധി 14 ദിവസമായിരുന്നെങ്കിൽ പുതിയ റോവറിന് ചന്ദ്രനിൽ തുടർച്ചയായി 100 ദിവസത്തോളം പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കും. 1963-ൽ കേവലം 7 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള ഒരു സൗണ്ടിംഗ് റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപിച്ച ചരിത്രത്തിൽ നിന്നാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അത്യാധുനികമായ വിക്ഷേപണ വാഹനങ്ങളും ബഹിരാകാശ പേടകങ്ങളും നിർമ്മിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് ഇന്ത്യ വളർന്നത്.
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ചന്ദ്രയാൻ-2 ദൗത്യം ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന റെസല്യൂഷനുള്ള ക്യാമറ സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ, ചന്ദ്രയാൻ-3 ലൂടെ ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിന് സമീപം വിജയകരമായി പേടകം ഇറക്കുന്ന ആദ്യ രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറി. രാജ്യത്തിന്റെ ബഹിരാകാശ മുന്നേറ്റത്തിൽ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയും ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയറോണോട്ടിക്സ് ലിമിറ്റഡും (എച്ച്എഎൽ) നൽകിയ പിന്തുണ വിലമതിക്കാനാവാത്തതാണ്. പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന വിക്ഷേപണ വാഹനം (ആർഎൽവി), ഗഗൻയാൻ തുടങ്ങിയ പദ്ധതികളിൽ ഇവരുടെ പങ്കാളിത്തം നിർണ്ണായകമായിരുന്നു. ദേശീയ സുരക്ഷയിലും ഐഎസ്ആർഒ വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്.
ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിർണ്ണായക ഘട്ടങ്ങളിൽ രാജ്യത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഇന്ത്യൻ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ മികച്ച രീതിയിലാണ് പ്രവർത്തിച്ചത്. ഇതുവരെ 105-ലധികം വിക്ഷേപണ വാഹന ദൗത്യങ്ങളും 135 ഉപഗ്രഹ ദൗത്യങ്ങളും ഐഎസ്ആർഒ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ 34 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 434 വിദേശ ഉപഗ്രഹങ്ങളും ഇന്ത്യ വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ചു. 450 ഓളം വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളും 400 ലധികം സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളും 130 ഓളം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും ഇന്ന് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് പിന്നിലുണ്ട്.
ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങളിൽ നൂറ് ശതമാനം കൃത്യത അത്യാവശ്യമാണെന്ന് വി. നാരായണൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. പ്രഭാഷണത്തിന് ശേഷം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവേ, ഇന്ത്യയുടെ 200 ടൺ സെമി-ക്രിയോജനിക് എഞ്ചിൻ വികസനത്തിൽ വലിയൊരു നാഴികക്കല്ല് പിന്നിട്ടതായി അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി. അടുത്തിടെ നടന്ന പവർഹെഡ് പരീക്ഷണത്തിലൂടെ എഞ്ചിന്റെ ത്രസ്റ്റ് ലെവൽ 90 ശതമാനത്തോളം എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഘട്ടം ഘട്ടമായാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്നതിനാൽ ഇതൊരു വലിയ നേട്ടമാണ്, എഞ്ചിൻ പരീക്ഷണത്തിനായുള്ള അടുത്ത ഒരുക്കങ്ങളിലേക്ക് ഐഎസ്ആർഒ കടക്കുകയാണ്.
സമീപകാലത്തുണ്ടായ ചില തിരിച്ചടികൾക്ക് ശേഷമുള്ള വിക്ഷേപണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന്, ഉപഗ്രഹങ്ങൾ സജ്ജമാണെന്നും വിക്ഷേപണ തീയതികൾ ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം മറുപടി നൽകി. പിഎസ്എൽവി പ്രോഗ്രാമിലുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അതിൽ നിന്നുള്ള വേഗത്തിലുള്ള തിരിച്ചുവരവിന്റെ പാതയിലാണ് സംഘടനയെന്നും ഐഎസ്ആർഒ ചെയർമാൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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