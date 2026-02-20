"ഇത് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാനാകില്ല", ഇന്ത്യൻ തൊഴിലാളികള്ക്ക് നേരെയുണ്ടായ വംശീയ ആക്രമണത്തെ അപലപിച്ച് ഇസ്രയേല്
Published : February 20, 2026 at 9:27 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇസ്രയേലിലെ അഷ്കെലോണിൽ രണ്ട് ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് നേരെയുണ്ടായ വംശീയ ആക്രമണത്തെ ശക്തമായി അപലപിച്ച് ഇസ്രയേൽ. ആക്രമണത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ബുധനാഴ്ച സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചിരുന്നു. സംഭവം "തികച്ചും അസ്വീകാര്യം" എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ഇസ്രയേൽ എംബസി, കുറ്റവാളികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായും അറിയിച്ചു.
അക്രമകാരികൾ നടത്തിയ ഈ വംശീയ ആക്രമണം അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് എക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെ കുറിപ്പിൽ എംബസി വ്യക്തമാക്കി. "അഷ്കെലോണിൽ ബുധനാഴ്ച രണ്ട് ഇന്ത്യൻ തൊഴിലാളികൾക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണം തികച്ചും അസ്വീകാര്യമാണ്. ഇസ്രയേൽ പൊലീസ് കുറ്റവാളികളെ പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട്, അവർക്ക് അർഹമായ ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കും," എംബസി അറിയിച്ചു.
ഇസ്രയേൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്ററായ 'കെഎഎൻ' പുറത്തുവിട്ട വീഡിയോയിൽ, ഒരു പാർക്കിൽ വച്ച് ഒരു സംഘം ആളുകൾ രണ്ട് യുവാക്കളെ ക്രൂരമായി മർദിക്കുന്നത് കാണാം. സംഭവത്തിൽ ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തിയ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പവൻ ഖേര, വിഷയത്തിൽ ഇടപെടാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കറിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
"ഇസ്രയേലിലെ അഷ്കെലോണിൽ രണ്ട് ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ ക്രൂരമായി ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു. ഇത് ആസൂത്രണം ചെയ്ത വംശീയ ആക്രമണമായിരുന്നു. ഇത് ആദ്യത്തെ സംഭവമല്ല, നിർഭാഗ്യവശാൽ അവസാനത്തേതുമാകില്ല," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രാജ്യത്ത് ആവശ്യത്തിന് തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ മോദി സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടതാണ് ഇന്ത്യൻ തൊഴിലാളികളെ ഇസ്രയേലിലേക്ക് പോകാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നും ഖേര ആരോപിച്ചു.
"ഇന്ത്യൻ തൊഴിലാളികളെ അങ്ങോട്ടേക്ക് അയക്കുമ്പോൾ സർക്കാർ ഇന്തോ-ഇസ്രയേൽ 'സൗഹൃദം' ആഘോഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് ക്രൂരമായ അനുഭവം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സർക്കാർ മൗനം പാലിക്കുകയും ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറുകയും ചെയ്യുന്നു. എസ്. ജയശങ്കർ അടിയന്തരമായി വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുകയും ഇരകളുടെ അവസ്ഥ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും അവർക്ക് സൗജന്യ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കുകയും വേണം," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ ഇസ്രയേൽ സന്ദർശനത്തിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെയാണ് ഈ സംഭവം നടന്നത്. സന്ദർശന വേളയിൽ വംശീയതയുടെയും ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങളുടെയും വിഷയം പ്രധാനമന്ത്രി ഉന്നയിക്കുമോ എന്ന് ഖേര ചോദിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അടുത്ത ആഴ്ച ഇസ്രയേൽ സന്ദർശിക്കുമെന്ന് ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു അറിയിച്ചിരുന്നു. പ്രമുഖ അമേരിക്കൻ ജൂത സംഘടനകളുടെ കോൺഫറൻസിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യവെയാണ് നെതന്യാഹു മോദിയുടെ സന്ദർശനം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
2017-ൽ ഇസ്രയേൽ സന്ദർശിക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായി മോദി മാറിയിരുന്നു. ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സന്ദർശനമായിരിക്കും. അതേസമയം, . ഇസ്രയേൽ-പാലസ്തീൻ സംഘർഷത്തെത്തുടർന്ന് പാലസ്തീൻ തൊഴിലാളികൾക്ക് നിയന്ത്രണം വന്നതോടെ, കെട്ടിട നിർമ്മാണ മേഖലയിലും മറ്റും ജോലി ചെയ്യുന്നതിനായി പതിനായിരക്കണക്കിന് ഇന്ത്യൻ തൊഴിലാളികൾ അടുത്ത കാലത്തായി ഇസ്രയേലിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്
