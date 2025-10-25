എഐയും ഹണി ട്രാപ്പും; ഇന്ത്യന് യുവാക്കളെ ലക്ഷ്യം വച്ച് ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ്, നിയന്ത്രണം നടത്തുന്നത് സിറിയന് ഹാൻഡ്ലര്
ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് സിറിയയിൽ പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും, മറ്റിടങ്ങളിൽ ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നതിന് നിരവധി സംഭവങ്ങൾ ഉദാഹരണമാണ്.
Published : October 25, 2025 at 8:59 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഭീകര സംഘടനായ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റുമായി (ഐഎസ്) ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ അറസ്റ്റിലായവരില് നിന്നും ലഭിച്ചത് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്. ഡൽഹിയിലെ സാദിഖ് നഗറിൽ നിന്നുള്ള അബു മുഹാരിബ് (19), ഭോപ്പാലിൽ നിന്നുള്ള അബു മുഹമ്മദ് (20) എന്നിവരെയാണ് ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് കേസുമായി ഡൽഹിയിൽ നിന്നും അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഓണ്ലൈനിലൂടെയുള്ള ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കാണ് ഇരുവരുടേയും വെളിപ്പെടുത്തല് വിരല് ചൂണ്ടുന്നത്.
തങ്ങളുടെ ശക്തിയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ശക്തമായ ഓൺലൈൻ സാന്നിധ്യമുള്ള ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ്, ആളുകളെ തീവ്രവാദത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ നിരവധി തന്ത്രങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വ്യത്യസ്ത സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെയും എഐ ഉള്പ്പെടെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രചാരണം ശക്തമാണ്. അറസ്റ്റിലായ ഇരുവരുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ സിറിയയിൽ നിന്നുള്ള മാർഗനിർദേശ പ്രകാരമാണെന്ന് സൂചനയുണ്ട്.
ഡൽഹിയിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണങ്ങളിൽ ഇരുവരും ഓൺലൈനിൽ ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയും സിറിയയിലെ ഒരു ഹാൻഡ്ലറിന് റിപ്പോർട്ട് കൈമാറുന്നതായും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് സിറിയയിൽ പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും, മറ്റിടങ്ങളിൽ ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നതിന് നിരവധി സംഭവങ്ങൾ ഉദാഹരണമാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം 72 ആക്രമണങ്ങളാണ് ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് നടത്തിയത്. ഈ വർഷം ഇതിനകം 115 ആക്രമണങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.
എഐ അധിഷ്ഠിത ഭീകരപ്രവർത്തനം
ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അധിഷ്ഠിതവും പരമ്പരാഗത റാഡിക്കലൈസേഷൻ മൊഡ്യൂളുകളും ഓൺലൈനിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അന്വേഷണങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. രണ്ടു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഷാഫി അർമർ ഒരു സംവിധാനം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. അതിൻ്റെ നിലവിലെ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്നത് ഷാഫിയുടെ ഭാര്യ റാബിയ അർമറാണ്.
ഷാഫിയുടെ മരണശേഷം അവരെ സിറിയയിലെ അൽ-ഹാൾ ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറ്റി. ഒന്നിലധികം ഭാഷകളിൽ പ്രചാരണ ഉള്ളടക്കം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിലാണ് എഐ മൊഡ്യൂളുകൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. ഇതിലൂടെ ഭാഷ തടസത്തെ മറികടക്കുന്നു. ഓൺലൈൻ പ്രചാരണം നടത്തുന്നതിനായി സംഘടനയിലെ ഒരു യഥാർത്ഥ വ്യക്തിയും പങ്കാളിയാകുന്നു.
ഹണി ട്രാപ്പ് മൊഡ്യൂൾ
ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഹണി ട്രാപ്പിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു മൊഡ്യൂളും ഉണ്ടെന്നാണ് പുതിയ വിവരം. റാബിയയുടെ പൂർണ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഈ മൊഡ്യൂളിന് നിരവധി ഇന്ത്യൻ യുവാക്കളെ കുടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇത് വഴി, യുവാക്കളെ വശീകരിക്കുകയും അവർ കെണിയിൽ വീഴുമ്പോൾ, അവരെ തീവ്രവാദവൽക്കരിക്കുകയും പിന്നീട് സംഘടനയ്ക്കായി പ്രവർത്തിക്കാൻ നിർദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായി അന്വേഷണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി.
ദാതാക്കളിൽ നിന്നും അനുഭാവികളിൽ നിന്നും വൻതോതിൽ ഫണ്ട് ഒഴുകുന്നുണ്ടെന്നും ഈ മൊഡ്യൂളുകളിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും ആണ് ഇന്ത്യൻ ഏജൻസികളുടെ അന്വേഷണ വിലയിരുത്തൽ. റാബിയ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മൊഡ്യൂൾ ഇന്ത്യൻ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. ചിലരോട് ആക്രമണങ്ങൾ നടത്താൻ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ, മറ്റുള്ളവർ തീവ്രവാദ, റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് പ്രോഗ്രാമുകളിൽ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നു.
ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ പെട്ടെന്നുള്ള കുതിച്ചുചാട്ടം സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾക്ക് തലവേദനയായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇത് പൂർണമായും ഓൺലൈൻ രീതികളെ ആശ്രയിക്കുന്നു. സംഘടന വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് പ്രചാരണം നടത്തുന്നത്. ഇത് ട്രാക്കിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാക്കുന്നു.
ഹണി ട്രാപ്പിൽ അകപ്പെട്ട ചില യുവാക്കളോട് സംഘടനയിലേക്ക് പണം കൈമാറാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പണം കിട്ടിയ ശേഷം ഒന്നിലധികം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് മാറ്റുന്നതാണ് പതിവ്. ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തന രീതിയിൽ ഏറ്റവും അപകടകരമായ സംഘടനയായി തുടരുന്നു എന്ന് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിൽ വഞ്ചനയിലൂടെയും വശീകരിച്ചും യുവാക്കളെ ഇതിൽ ചേർക്കുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
തുടക്കത്തിൽ അവർ തീവ്രവാദവൽക്കരണത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമെങ്കിലും, ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിന് ശേഷം അവർ വലിയ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്താൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിശദീകരിക്കുന്നു. ആശങ്കയ്ക്കുള്ള മറ്റൊരു കാരണം, ഇവർ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും വിട്ട് ഒറ്റപ്പെട്ട് നടന്ന് ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുന്നുവെന്നതാണ്. അവരെ പിന്തുടരാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്.
അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും പാകിസ്ഥാനിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഖൊറാസൻ പ്രവിശ്യയുടെ (ISKP) പ്രവർത്തനങ്ങളും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ ആക്രമണം നടത്താൻ പാകിസ്ഥാൻ ഈ സംഘടന ഉപയോഗിക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയും നിലവിലുണ്ട്.
(WITH IANS INPUTS)
Also Read: ശിവകാശി സ്ഫോടനം മുതൽ ഗ്യാസ് പൈപ്പ്ലൈൻ ദുരന്തം വരെ; രാസവസ്തു ദുരന്തങ്ങൾ തടയാന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ