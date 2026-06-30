ഒബ്ജക്റ്റീവ് പരീക്ഷയിൽ ഉയർന്ന മാർക്ക്, വിവരണാത്മക ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പൂജ്യം; തമിഴ്നാട് നിയമന പരീക്ഷയിൽ പൊരുത്തക്കേടുകൾ
അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രൊഫസർമാരെ നിയമിക്കുന്നതിനായി നടത്തിയ പരീക്ഷയിലാണ് ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടത്തിയത്. നിരവധി അക്കാദമിക് വിദഗ്ദരും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ഫലങ്ങളിൽ പഠനം നടത്തി
By PTI
Published : June 30, 2026 at 6:54 PM IST
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട്ടിലെ സർക്കാർ കോളജുകളിലേക്ക് 2,700-ലധികം അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രൊഫസർമാരെ നിയമിക്കുന്നതിനായി നടത്തിയ പരീക്ഷയുടെ ഫലങ്ങൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ വലിയ രാഷ്ട്രിയ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും അക്കാദമിക് വിദഗ്ധരും ഫലങ്ങളുടെ സമഗ്രതയെ ചോദ്യം ചെയ്തു. പല ഉദ്യോഗാർഥികളുടെയും മാർക്കുകളിലെ പൊരുത്തക്കേട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്.
നിരവധി അക്കാദമിക് വിദഗ്ദരും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ഫലങ്ങള് വിശകലം ചെയ്തു. ഒബ്ജക്റ്റീവ് രീതിയിൽ നടത്തിയ പരിക്ഷയിൽ ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടിയ ഉദ്യോഗാർഥികൾ വിവരണാത്മക ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പേപ്പറിൽ പൂജ്യം മാർക്കാണ് നേടിയിരിക്കുന്നത്. പരീക്ഷയിൽ അടിയന്തരവും സമഗ്രവുമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
കോടതിയുടെ ഇടക്കാല ഉത്തരവനുസരിച്ച്, തമിഴ്നാട്ടിലെ 188 സർക്കാർ കോളജുകളിലെ 8,000-ത്തിലധികം ഒഴിവുകളിൽ 2,708 തസ്തികകൾ നികത്താൻ അധ്യാപക റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ബോർഡ് (ടിആർബി) വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. 48 പ്രധാന വിഷയങ്ങളിലേക്കുള്ള മത്സര പരീക്ഷ 2025 ഡിസംബർ 27 ന് നടന്നു. ഫലം 2026 ജൂൺ 25 ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
ആകെ 42,064 പേർ പരീക്ഷ എഴുതി. ഒരു യോഗ്യതാ പേപ്പർ, 150 മാർക്കിനുള്ള ഒരു ഇലക്ടീവ് പേപ്പർ (ഒബ്ജക്ടീവ് ടൈപ്പിൽ നടത്തിയത്), 50 മാർക്കിനുള്ള ഒരുവിവരണാത്മക പേപ്പർ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്ന് ടിആർബി പറഞ്ഞു. ഒബ്ജക്ടീവ് ടൈപ്പ് പരീക്ഷയിൽ ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടിയ നിരവധി വിദ്യാർഥികൾ വിവരണാത്മക ഉപന്യാസ പേപ്പറിൽ പൂജ്യം മാർക്ക്, ഒരു മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ അക്കത്തിൽ മാർക്ക് നേടിയതായി വിമർശകർ പറയുന്നു.
പ്രതിപക്ഷ പാര്ട്ടികളായ ഡിഎംകെ, എഐഎഡിഎംകെ, പിഎംകെ എന്നിവര് ഇതിനകം തന്നെ ആരോപണവിധേയമായ ക്രമക്കേടുകൾ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉടൻ പരീക്ഷാ ഫലങ്ങൾ റദ്ദാക്കുകയും വിഷയത്തിൽ സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണം നടത്തുകയും വേണമെന്ന് പേര് വെളിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത മുൻ അണ്ണാ സർവകലാശാല പ്രൊഫസർ പിടിഐയോട് പറഞ്ഞു
"ഒരു ഫൂൾപ്രൂഫ് പരീക്ഷ നടത്താൻ ടിആർബിക്ക് ശക്തമായ സംവിധാനമുണ്ട്. ഇത്രയും ശക്തമായ ഘടന ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, വിവിധ പരീക്ഷകളിലെ ആവർത്തിച്ചുള്ള വിവാദങ്ങൾ ആശങ്കയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു" എന്ന് സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഫോർ കോമൺ സ്കൂൾ സിസ്റ്റം തമിഴ്നാട് (എസ്പിസിഎസ്എസ്-ടിഎൻ) ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി ബി പ്രിൻസ് ഗജേന്ദ്ര ബാബു പറഞ്ഞു.
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"ഈ വിഷയം (പരീക്ഷാഫലം) പൊതുജനങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും, മൂല്യനിർണയത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ടിആർബി ഇതുവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പ്രസ്താവന പുറത്തിറക്കിയിട്ടില്ല. ബന്ധപ്പെട്ട ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നും അവർ എങ്ങനെ ഈ തെറ്റ് തിരുത്തുമെന്നും പ്രസ്താവന പുറത്തിറക്കണം".
"റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് പരീക്ഷ റദ്ദാക്കുകയും സർക്കാർ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളജുകളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന എല്ലാ യോഗ്യതയുള്ള ഗസ്റ്റ് ലക്ചറർമാരുടെയും താൽക്കാലിക അധ്യാപകരുടെയും പേരുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു രജിസ്ട്രി തയ്യാറാക്കുകയും സീനിയോറിറ്റിയും മറ്റ് അക്കാദമിക് ക്രെഡിറ്റുകളും അടിസ്ഥാനമാക്കി അധ്യാപക ഒഴിവുകൾ നികത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രക്രിയ," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പരീക്ഷ അട്ടിമറിക്കെതിരെ തമിഴ്നാട് ഓൾ ഗവൺമെൻ്റ് കോളജ് യുജിസി ക്വാളിഫൈഡ് ഗസ്റ്റ് ലക്ചറേഴ്സ് അസോസിയേഷനും രംഗത്തുവന്നു. "വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഈ ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ അസോസിയേഷൻ്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ അവരോട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ഇടം നൽകാത്ത ഒരു പുതിയ പരീക്ഷാ വിജ്ഞാപനം സർക്കാർ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആത്മാർഥമായി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു". അസോസിയേഷൻ്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് വി തങ്കരാജ് പറഞ്ഞു
പരീക്ഷാ ഫലങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തിയ നിരവധി ക്രമക്കേടുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി, ഞങ്ങളുടെ അസോസിയേഷൻ്റെ ഒരു പ്രതിനിധി സംഘം തിങ്കളാഴ്ച ടിആർബി ചെയർമാനെ കണ്ട് ഒരു ഔപചാരിക മെമ്മോറാണ്ടം സമർപ്പിച്ചു. പട്ടികകളിലെ പരീക്ഷാ സ്കോറുകൾക്ക് സമീപം ചില വിചിത്രമായ ചിഹ്നങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അത് ഒരു പിഴവാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ചിഹ്നങ്ങൾ ഇൻ്റേണൽ മാർക്ക് വെരിഫിക്കേഷന് മാത്രമുള്ളതാണെന്നും സെർവർ പ്രശ്നം മൂലം അന്തിമ പട്ടികയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതാണെന്നും" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സർക്കാർ ഈ വിഷയം ഗൗരവമായി പരിശോധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉടൻ തന്നെ ശരിയായ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി. ഉത്തരക്കടലാസുകൾ വിലയിരുത്തിയവർ നൽകിയ മാർക്കുകൾ മാത്രമാണ് ടിആർബി അപ്ലോഡ് ചെയ്തതെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.
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