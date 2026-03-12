ETV Bharat / bharat

'ട്രെയിനുകളിലെ കാറ്ററിങ് സേവനങ്ങൾ നിർത്തലാക്കി?'; സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രചാരണത്തിന് പിന്നിലെ സത്യമെന്ത്? പ്രതികരിച്ച് ഐആർസിടിസി

വാണിജ്യ എൽപിജി സിലിണ്ടറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാൻട്രികളിൽ ഇതുവരെ ക്ഷാമമോ വിതരണതടസമോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിട്ടില്ല, കാറ്ററിംഗ് സേവനങ്ങൾ പതിവുപോലെ തുടരുമെന്ന് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ.

Meals being served to passengers on a train (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 12, 2026 at 8:14 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് വാണിജ്യ എൽപിജി ക്ഷാമം സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾക്കിടയിൽ ട്രെയിനുകളിലെ കാറ്ററിങ് സേവനങ്ങളിൽ മാറ്റമില്ലെന്ന് ഐആർസിടിസി (ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ കാറ്ററിങ് ആൻഡ് ടൂറിസം കോർപറേഷൻ). വ്യാഴാഴ്‌ച (മാർച്ച്12) ആണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച പ്രതികരണം ഉണ്ടായത്. ഐആർസിടിസി വാണിജ്യ എൽപിജി ലഭ്യതയിൽ തടസമില്ലെന്നും യാത്രക്കാർക്ക് തടസമില്ലാതെ ഭക്ഷണം ലഭ്യമാകുമെന്നും ഐആർസിടിസി വ്യക്തമാക്കി.

യാത്രക്കാർക്കായി ട്രെയിനുകളിൽ പാകം ചെയ്‌ത് ഭക്ഷണം നൽകുന്ന സേവനം ഐആർസിടിസി നിർത്തിവച്ചതായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും മറ്റ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലും കിംവദന്തികൾ പ്രചരിക്കുന്നതിനെതിരെയാണ് ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണം. പ്രചരിക്കുന്ന തെറ്റായ വിവരം യാത്രക്കാർക്കിടയിൽ ആശങ്കയുണ്ടാക്കുമെന്നും അത്തരം തടസങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്ന് ഐആർസിടിസി പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ഓഫിസർ വികെ ഭാട്ടി പറഞ്ഞു.

"ഐആർസിടിസി ഒരു വെണ്ടർക്കോ ട്രെയിൻ കാറ്ററിംഗ് കമ്പനിക്കോ സേവനങ്ങൾ നിർത്തലാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യാതൊരു അറിയിപ്പും നൽകിയിട്ടില്ല. എന്നിരുന്നാലും, കിംവദന്തികൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്കെതിരെ നടപടിയുണ്ടാകും. നിലവിൽ, എല്ലാ ട്രെയിനുകളിലും കാറ്ററിംഗ് സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്, അത് തുടരും. റെയിൽവേ കൂടുതൽ നിർദേശങ്ങൾ നൽകിയാൽ, അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും" - വികെ ഭാട്ടി പറഞ്ഞു.

നിലവിൽ ട്രെയിനുകളിൽ ഭക്ഷണ ക്രമീകരണങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് റെയിൽവേയും ഐആർസിടിസി ജീവനക്കാരും പറഞ്ഞു. "രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ഐആർസിടിസിയുടെ ബേസ് കിച്ചണുകളിൽ പൈപ്പ്‌ലൈൻ വഴിയാണ് ഗ്യാസ് ലഭിക്കുന്നത്. ഗ്യാസ് വിതരണ കമ്പനികളുമായി കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതിനാൽ ഭക്ഷണ ക്രമത്തിൽ പ്രശ്‌നങ്ങൾ നേരിടുന്നില്ല" അവർ പറഞ്ഞു.

അടുക്കളകളിൽ ഭക്ഷണം പതിവായി തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ടെന്നും, വിതരണം സാധാരണ നിലയിലാണെന്നും അവർ അറിയിച്ചു. പരമ്പരാഗത ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകൾക്ക് പകരം പുതിയ പാൻട്രി കാറുകളിൽ ഇൻഡക്ഷൻ സ്റ്റൗവുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ഐആർസിടിസിയിലെ ഒരു ജീവനക്കാരൻ പറഞ്ഞു. അതിനാൽ, ഈ കോച്ചുകളെ എൽപിജി ലഭ്യത ബാധിക്കില്ല.

ചില പഴയ പാൻട്രി കാറുകൾ ഇപ്പോഴും പാചകത്തിന് വാണിജ്യ എൽപിജി സിലിണ്ടറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഇതുവരെ ഒരു ക്ഷാമമോ വിതരണ തടസമോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. "ഐ ആർ സി ടി സിക്ക് നിരവധി ഗ്യാസ് വിതരണ കമ്പനികളുമായി കരാറുകളുണ്ട്. അതിനാൽ സിലിണ്ടർ വിതരണത്തെ നിലവിൽ ബാധിച്ചിട്ടില്ല. ട്രെയിനുകളിൽ യാത്രക്കാർക്ക് നൽകുന്ന ഭക്ഷണ സേവനങ്ങളെയും ഇത് ബാധിച്ചിട്ടില്ല. യാത്രക്കാർ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ല" ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

