ട്രെയിൻ ടൊയ്ലറ്റിൽ പാത്രം കഴുകി കാറ്ററിങ് ജീവനക്കാരൻ; വീഡിയോ വൈറലായതോടെ ജീവനക്കാരന് പിഴ
മുംബൈ-കൊച്ചി തുരന്തോ എക്സ്പ്രസിലാണ് സംഭവം. യാത്രക്കാരൻ ചിത്രീകരിച്ച വീഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചതോടെയാണ് സംഭവം പുറം ലോകം അറിയുന്നത്.
Published : May 29, 2026 at 8:45 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ട്രെയിനിലെ ടൊയ്ലറ്റിനുള്ളിൽ പാത്രങ്ങൾ കഴുകിയതിനെ തുടർന്ന് ജീവനക്കാരന് പിഴ ചുമത്തി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ. മുംബൈ-കൊച്ചി തുരന്തോ എക്സ്പ്രസിലാണ് സംഭവം. യാത്രക്കാരൻ ചിത്രീകരിച്ച വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായതോടെയാണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ നടപടി. ഇയാളെ ഡ്യൂട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയതായും റെയിൽവേ അറിയിച്ചു.
"കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് സംഭവം നടന്നത്. സംഭവം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ഉടൻ തന്നെ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജീവനക്കാരന് പിഴ ചുമത്തുകയും ഇയാളെ ഡ്യൂട്ടിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചു വിടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷയാണ് പ്രധാനം. ഐആർസിടിസി കർശനമായ ശുചിത്വ പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ പാലിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നിയമ ലംഘനത്തിനെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കും", ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ വ്യക്തമാക്കി.
Well @IRCTCofficial never disappoints us.— NCMIndia Council For Men Affairs (@NCMIndiaa) May 28, 2026
It is running catering services from the toilet of the First AC Coach H1 in Train number 12223, Lokmanya Tilak Terminus Mumbai to Ernakulam Junction Duronto Express. Well done!pic.twitter.com/EITBVh9oyO
ഒരു കാറ്ററിങ് ജീവനക്കാരൻ ട്രെയിനിലെ ടോയ്ലറ്റിനുള്ളിൽ പ്ലേറ്റുകളും പാത്രങ്ങളും വ്യത്തിയാക്കി മറ്റൊരു ട്രേയിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് വീഡിയോയിൽ കൃത്യമായി കാണാം. വിവിധ ട്രെയിനുകളിൽ യാത്രക്കാർക്ക് ഭക്ഷണം വിളമ്പാൻ കരാറിലേർപ്പെട്ട കാറ്ററിങ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള ശുചിത്വം പാലിക്കാൻ പതിവായി കൗൺസിലിങ് നൽകാറുണ്ടെന്ന് ഐആർസിടിസി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
"യാത്രക്കാർക്ക് ഭക്ഷണം വിളമ്പുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് ശുചിത്വ രീതികളിൽ പതിവായി മാർഗനിർദേശവും പരിശീലനവും നൽകുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം കേസുകൾ ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുമ്പോഴെല്ലാം, പിഴ ചുമത്തിയും മറ്റ് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചും ഞങ്ങൾ ഉടൻ നടപടിയെടുക്കും," എന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.
ട്രെയിനിൽ ഭക്ഷണം നൽകുന്നതിനുള്ള നിയമങ്ങൾ
ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയിൽ യാത്രക്കാർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നതിന് കൃത്യമായ നിയമങ്ങളുണ്ട്. നൽകപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണം വൃത്തിയുള്ളതും, കൃത്യമായ സമയത്ത് നൽകുന്നതുമായിരിക്കണം. അല്ലാത്തപക്ഷം പരാതിപ്പെടാനും റീഫണ്ട് നേടാനും യാത്രക്കാർക്ക് അവകാശമുണ്ട്.
ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ വൃത്തിഹീനമായതോ, കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചതോ ആയ ഭക്ഷണം ലഭിച്ചാൽ റെയിൽ മദദ് (RailMadad) വഴിയോ ഐആർസിടിസി വഴിയോ പരാതിപ്പെടാവുന്നതാണ്.
റെയിൽ മദദ് ആപ്പ് വഴി എങ്ങനെ പരാതി നൽകാം
- ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ റെയിൽ മദദ് ആപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.
- പിഎൻആർ നമ്പറും വിവരങ്ങളും നൽകി കാറ്ററിങ്/ഫുഡ് എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ പരാതി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം.
- റെയിൽവേയുടെ ഹെൽപ്ലൈൻ നമ്പറായ 139 ഡയൽ ചെയ്തും പരാതി നൽകാം.
സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി പരാതിപ്പെടാം
നിങ്ങളുടെ പിഎൻആർ നമ്പറും ട്രെയിൻ നമ്പറും സഹിതം ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് എക്സിൽ റെയിൽ മദദ്, ഐആർസിടിസി ഓഫീഷ്യൽ, റെയിൽവേ സേവാ എന്നീ ഔദ്യോഗിക എക്സ് അക്കൗണ്ടുകളെ ടാഗ് ചെയ്ത് പരാതിപ്പെടാവുന്നതാണ്.
Also Read: നാടിനെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തി വിഷ മദ്യ ദുരന്തം; 17 പേർ മരിച്ചു, നിരവധി പേർ ചികിത്സയിൽ